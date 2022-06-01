Запретные посылки: почему россиян судят за заказы из интернет-магазинов

В Адыгее возбудили уголовное дело против женщины, заказавшей в интернете средство для похудения. Она получила запрещенный препарат по почте, после чего была задержана оперативниками ФСБ. Почему заказы на зарубежных онлайн-площадках в России могут обернуться для граждан уголовным преследованием, разбирались «Известия».

Дело за лекарство

Жительница Адыгеи стала фигуранткой уголовного дела после того, как заказала в интернете препарат у иностранного поставщика. В конце мая она пришла за ним в отделение почты и была задержана сотрудниками ФСБ. Как рассказали в пресс-службе, в составе лекарства содержится сибутрамин общей массой более 600 г. Теперь жительница республики подозревается в контрабанде сильнодействующих веществ, ей грозит до 7 лет лишения свободы.

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Истории, подобные той, в которую попала россиянка, происходят регулярно. Чаще всего в них попадают молодые люди, желающие приобрести препараты для достижения спортивных результатов. Так, летом прошлого года в Саратове вынесли приговор 22-летнему мужчине, который попытался купить в интернете стероиды у неизвестного гражданина Белоруссии. Он был признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующего вещества») и получил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно без штрафа и ограничения свободы с испытательным сроком на 1 год .

Почти в такую же ситуацию осенью попал 29-летний житель Волжска: он купил в интернет-магазине препарат, содержащий тестостерон, и при получении почтового отправления был задержан полицейскими. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Разница в законодательствах

Интернет-торговля перешла в категорию самых популярных способов покупки разных товаров — от продуктов питания до вещей класса люкс. Однако не всё это можно приобрести в отечественных интернет-магазинах. То, что нельзя купить в России, можно найти на зарубежных интернет-площадках. Заказы оттуда порой оборачиваются уголовным преследованием, говорит доцент кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета «Синергия» Лариса Крушанова.

— Люди заказывают таблетки от онкологии для себя или детей, антидепрессанты, ветеринарные препараты для домашних животных. У многих из них стоит выбор между нормальной жизнью или перспективой уголовного дела. И иногда они выбирают второе, — рассказывает она.

запретные посылки Фото: Global Look press/Ulrich Niehoff

По мнению эксперта, такой ситуации можно избежать — государство не заинтересовано увеличивать число осужденных среди населения. По этой причине издано постановление правительства РФ «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных средств (…) для целей статей 228, 228.1, 229, 229.1 УК РФ», в котором указан перечень таких веществ.

— Граждане, прибегающие к покупкам БАДов или лекарств через зарубежные интернет-магазины, должны понимать, что такие препараты иногда содержат наркотические либо психотропные вещества — они могут быть разрешены по законодательству страны-продавца (той же Голландии или США), но запрещены в России. И, к сожалению, игнорирование требований нашего закона приводит к печальным результатам, — говорит Крушанова.

Запрещенные товары

Как говорит в беседе с «Известиями» адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский, в интернете строго запрещено заказывать несколько категорий товаров: наркотики, стероиды и биоактивные добавки с запрещенным составом (перечень таких препаратов утвержден правительством РФ), химикаты, признанные наркотическими веществами, и растения, содержащие их, радиоактивные материалы, драгоценные камни и алмазы, не прошедшие сертификацию, оружие (холодное и огнестрельное) и шпионскую технику.

— Запрещенные товары обычно выявляются либо на таможне (если их привезли из-за границы), либо сотрудниками почтовой службы, если они посчитали такую посылку подозрительной, — рассказывает юрист. — В случае их обнаружения в отношении покупателя могут возбудить уголовное дело.

запретные посылки Фото: РИА Новости/Павел Лисицын



По его словам, за покупку товаров, содержащих наркотические вещества, может грозить либо наказание в виде штрафа до 1 млн рублей, либо лишение свободы на срок до 20 лет. При выявлении заказа сильнодействующих веществ и ядов покупатель может быть наказан штрафом в размере до 40 тыс. рублей и лишением свободы на срок до трех лет.

— В случае если сильнодействующие вещества приобретались за границей, то добавляется еще и состав преступления «контрабанда» — и покупателю грозит штраф в размере до 1 млн рублей или лишение свободы на срок от трех до семи лет, — отмечает собеседник «Известий».

«Доказать невиновность сложно»

За незаконное приобретение оружия и шпионского оборудования также предусмотрена ответственность. Как объясняет ведущий юрист Европейской юридической службы Олег Черкасов, в Сети запрещено покупать любое огнестрельное и травматическое оружие.

— За незаконное приобретение, хранение и передачу (ст. 222 УК РФ) оружия и боеприпасов человек может быть наказан ограничением свободы, принудительными работами, арестом либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет, — рассказывает юрист.

запретные посылки Фото: Global Look press/Kalashnikov Media

К техническим запрещенным относятся средства для негласного получения информации — акустической или визуальной, прослушивания телефонных разговоров, перехвата информации с технических каналов связи, контроля почтовых отправлений, исследования предметов и документов, обследования помещений, транспортных средств и других объектов, контроля за перемещением с технических средств хранения, обработки и передачи информации.

— Ответственность за незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, установлена ст. 138.1 УК РФ, такие действия наказываются штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за период до 18 месяцев, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, — говорит собеседник «Известий».

запретные посылки Фото: Pexels/Cup of Couple

При этом эксперт отмечает, что доказать отсутствие умысла на приобретение запрещенных вещей в России весьма сложно. Это можно попробовать сделать, если покупка вызвана назначением компетентного специалиста, либо на сайте продавца нет информации о компонентах товара, либо она была исключительно на иностранном языке — но не факт, что попытка увенчается успехом. О том, что на практике это работает редко, говорит и Геннадий Нефедовский.