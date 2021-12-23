Травяной спор: чем может быть чревата блокировка iHerb

Если русскоязычный сайт iHerb заблокируют, это может стать прецедентом, несущим угрозу для других маркетплейсов, не исключают некоторые эксперты. Впрочем, другие сказали "Известиям", что решения районных судов не могут быть источником права, поэтому существенного влияния кейс на правоприменительную практику не окажет. Алтайский краевой суд 22 декабря отклонил апелляционную жалобу iHerb LLC (США) на решение Центрального суда Барнаула, по которому информация на русскоязычной версии сайта компании признана запрещенной к распространению в России. Ранее сообщалось, что на сайте маркетплейса в свободной продаже есть запрещенные товары, которые содержат сильнодействующие, психотропные, наркотические или ядовитые вещества.

Решение неизменно

22 декабря Алтайский краевой суд отклонил апелляционную жалобу iHerb LLC (США) на решение Центрального районного суда Барнаула от 24 августа 2021 года. Об этом сообщил представитель маркетплейса. Летом суд постановил, что информация на русскоязычной версии сайта iHerb о продаже специализированной пищевой продукции признана запрещенной к распространению на территории России.

— Мы намерены дождаться полного текста определения апелляционного суда и затем принять решение о его обжаловании в кассационную инстанцию, — сказал юридический представитель iHerb LLC.

Как писали «Известия», инициатором судебного процесса выступила общественная организация «Народный контроль». В ее обращении указано, что на сайте маркетплейса в свободной реализации были запрещенные для продажи в России товары, содержащие сильнодействующие, психотропные, наркотические или ядовитые вещества — всего более 2 тыс. позиций.

К слову, российские эксперты предъявляли и другие претензии к продукции маркетплейса. В частности, в 2018 году исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД» Александр Жестков обратился в Генпрокуратуру с жалобой на iHerb, указав, что часть продукции компании не соответствует техрегламенту Таможенного союза. «Известия» обратились за комментариями в СРО «Союз производителей БАД».

В 2018 же году начались судебные разбирательства против iHerb. Тогда региональные суды рассматривали жалобы на работу сайта в России с требованием о полной или частичной блокировке интернет-страницы или приложения iHerb. Результатом этих обращений стала блокировка приложения в App Store и Google Play. Параллельно маркетплейс исполнял различные решения судов по спорным товарам и исключал их из ассортимента.

По полной программе

iHerb стоит гораздо внимательнее относиться к российскому законодательству и соблюдать его требования при организации продажи определенных категорий товаров, уверен создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.

— На iHerb продается много того, что полезно и нужно россиянам, но также там были товары, которые нельзя свободно продавать по российскому законодательству. Я считаю, что требования государства соответствуют здравому смыслу, — считает экперт.

Если iHerb уйдет с рынка, на его место придут другие, не менее удобные, но более законопослушные порталы, полагает Егор Клопенко.

— Мы поддерживаем механизм судебной блокировки при выявлении нарушений законодательства. Но она должна касаться страниц с нарушением — блокировка всего ресурса неприемлема. Безусловно, такие прецеденты несут риски для всего рынка, — отметил президент Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Однако в России прецедент не является источником права, не согласился управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. То есть при принятии решения суды руководствуются не уже сформировавшиейся судебной практикой, а нормами закона и иными правоустанавливающими документами, доказательствами, предствавленными сторонами, фактами и обстоятельствами, наконец, позицией Верховного Суда по отдельным вопросам.

— Решения районных судов не имеют преюдициарного значения и не могут быть источником права. Так, данное решение не может оказывать настолько существенного влияния на правоприменительную практику, что в дальнейшем, аппелируя к нему, суды будут, вне зависимости от обстоятельств, принимать решение о блокировке целых сервисов, а не отдельных их страниц, — сказал Павел Иккерт.

Поэтому, по мнению юриста, существенного влияния кейс iHerb на правоприменительную и судебную практику не окажет.

Член Союза юристов Москвы Владимир Сазонов считает, что можно было и избежать блокировки ресурса: ст. 15.3 закона «Об информации...» позволяет государству отказаться от ограничений при условии удаления запрещенной информации, и макретплейс это сделал. Впрочем, компания вправе обращаться и далее в вышестоящие судебные инстанции, указал эксперт.

Некоторые специалисты полагают, что истинная причина судебных дел в отношении iHerb может заключаться в высокой конкурентной борьбе на рынке, писали "Известия". «Известия» направили запрос одному из крупнейших производителей БАДов «Эвалар».

В Ozon, AliExpress, Lamoda на вопросы «Известий» не ответили, в Wildberries отказались от комментариев.