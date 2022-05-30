Ввоз и ныне там: в ЕАЭС могут отменить двойной НДС для маркетплейсов

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может быть установлен порог, в пределах которого интернет-магазины будут освобождены от двойного налогообложения, рассказали «Известиям» в Минпромторге. Такая мера обсуждалась на Евразийском экономическом форуме в Бишкеке, подтвердил глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Речь идет о ситуациях, когда онлайн-ритейлеры стран ЕАЭС платят НДС и в государстве отправления товара, и там, куда он поставляется. Отмена двойного налогообложения позволит снизить конечные цены на товары минимум на 20%, считают участники рынка. Вот только государства ЕАЭС не могут между собой договориться, сколько именно составит порог.

Один налог хорошо

С этого года работающие в рамках ЕАЭС интернет-ритейлеры платят сразу два НДС: в стране отправления товара и в стране назначения, рассказал Артем Соколов. Такая ситуация сложилась из-за ряда изменений в национальных законодательствах стран союза, которые заработали в 2022-м. При этом компании из других государств НДС в стране ввоза не платят, заметил он. Это создает неравные условия для онлайн-магазинов государств ЕАЭС и других стран. На Евразийском экономическом форуме в Бишкеке на прошлой неделе обсуждался вопрос отмены двойного налогообложения, поделился Артем Соколов.

Установление порога, в пределах которого интернет-магазины из страны — участницы союза будут освобождены от уплаты НДС в государстве назначения, действительно обсуждается, подтвердили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга. Речь идет о внесении изменений в Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года. Однако сами государства не могут прийти к соглашению, сколько именно составит этот порог, добавили в Минпромторге. В ЕЭК, а также министерствах финансов стран ЕАЭС (Россия, Армения, Киргизия, Казахстан, Белоруссия) не ответили на запросы «Известий».

Президент Ассоциации казахстанского интернет-бизнеса и электронной коммерции Константин Горожанкин подтвердил изданию наличие проблемы. По его словам, помимо компаний страну — частниц союза на рынке Казахстана присутствуют китайские, американские и европейские игроки. Однако последние не платят НДС при ввозе товара, в результате чего находятся в более выгодном положении, уточнил он.

Представители крупнейших российских интернет-ритейлеров России тоже подтвердили, что проблема есть. Двойное налогообложение ограничивает возможности развития интернет-торговли на территории ЕАЭС и негативно сказывается на ценах для покупателей, заявил управляющий директор Ozon Сергей Беляков. В Wildberries считают, что решить проблему поможет введение на уровне всего союза порога, в рамках которого бизнес будет освобожден от уплаты налога.

Не всё так однозначно

По данным АКИТ, трансграничный электронный товарооборот в России в 2021 году составил 500 млрд рублей, из которых около 30 млрд приходится на страны ЕАЭС. При этом объем импорта из стран-участниц в Россию был практически нулевым, почти вся сумма пришлась на поставки из РФ, рассказал Артем Соколов. Но в первом квартале 2022 года поставки из ЕАЭС стали стремительно расти, добавил он, однако точных цифр не привел. По его оценке, отмена двойного налогообложения позволит снизить стоимость товаров для покупателей примерно на 20%.

В России ставка НДС составляет от 10 до 20% в зависимости от категории товара, в Белоруссии и Армении — 20%, в Казахстане и Киргизии — 12%. При реализации импортного товара НДС уплачивается, но затем можно получить налоговый вычет, пояснил партнер налоговой практики Nova Consulting Артем Воронин. То есть двойное налогообложение возникает только в случае, если имеется большой временной разрыв между ввозом и продажей продукции. Например, когда операции осуществляются в разные кварталы. Сейчас из-за проблем с логистикой сроки доставки значительно увеличились и маркетплейсы стали сильнее ощущать двойную налоговую нагрузку, отметил Артем Воронин.

Ранее российские онлайн-компании пытались добиться отмены НДС непосредственно в РФ. Они аргументировали это тем, что, реализуя товары в России, вынуждены платить налог, тогда как иностранные интернет-ритейлеры, ввозя свою продукцию в страну, этот налог не платят. Также интернет-магазины ряда стран, например Китая, не платят НДС и у себя. По мнению отечественных онлайн-маркетплейсов, такая ситуация создавала неравные условия работы в России.

Для лоббирования интересов отрасли ее игроки из стран — участниц союза создали Ассоциацию интернет-торговли ЕАЭС. Помимо отмены двойного налогообложения, новая организация намерена выступать с инициативами введения общих евразийских стандартов онлайн-торговли (речь идет о проведении возвратов, реагировании на претензии и другом), легализации онлайн-продаж новых товарных категорий, в частности, алкоголя, внедрения возможности приема национальных платежных инструментов.

Директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сомневается, что интернет-ритейлерам удастся добиться отмены налога. Создание ассоциации и публичные выступления могут привести разве что к снижению ставки, полагает эксперт. По его мнению, на рентабельности бизнеса это не отразится и к снижению конечной стоимости товаров не приведет, особенно с учетом инфляции.