Не классное чтение: Минфину предложили отменить НДС на книги и учебники

Минфин просят отменить налог на добавленную стоимость для книг, учебников и газет. Об этом говорится в обращении первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой. Она рассказала, что к ней обращаются книгоиздатели с жалобами о росте цен с начала 2022 года на 20%, а также о сокращении тиражей. В условиях экономического кризиса она предлагает оказать помощь книгоиздателям и отменить НДС. Представители бизнеса считают эту меру поддержки очень важной. Эксперты признают кризис в отрасли и считают, что инициатива может быть поддержана.

Тиражный вопрос

По информации «Известий», Минфину предлагают отменить НДС на книжную продукцию и периодические печатные издания. С такой просьбой к статс-секретарю — замминистра Алексею Сазанову обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она сообщает о жалобах книгоиздателей, которые сегодня испытывают сложности в связи с ростом цен на бумагу и типографские услуги.

«В мой адрес поступило обращение руководителя проекта «Диалоги/Диалоги», основателя подросткового издательства «Бук бук» Дмитрия Назарова с предложением об отмене НДС на книжную продукцию и периодические печатные издания. Как следует из документа, в последние два года произошел существенный рост цен на книжную продукцию, в частности, с начала 2022 года рост цен составил минимум 20%», — сообщает Яна Лантратова Минфину.

В целом же тренд на сокращение книжного рынка, по ее словам, начался еще несколько лет назад. Согласно отраслевому докладу Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям за 2020 год, в период с 2008 по 2019 год средний тираж одной книги уменьшился почти на 40%.

Не классное чтение Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

«По состоянию на 2019 год, 28,32% оборота данного рынка составляет детская литература, 24,29% — учебная литература, без учета бюджетных продаж и электронных изданий. При этом развитие и реализация потенциала каждого ребенка и создание для этого соответствующих условий, включая ценовую доступность необходимой книжной и периодической продукции, являются одними из важнейших государственных задач», — подчеркивает депутат в обращении.

В нем она также отмечает, что в условиях глобальной макроэкономической нестабильности и беспрецедентного санкционного давления на Россию было принято множество мер поддержки и налогового стимулирования населения и бизнеса, включая отмену НДС для предприятий общественного питания и гостиниц, новые льготы для IT-компаний и так далее.

«В то же время из-за роста цен на бумагу и типографские услуги стоимость книг значительно увеличилась. Считаю, что отмена НДС на книжную продукцию и периодические печатные издания станет хорошей антикризисной мерой поддержки книжного рынка и читателя. Издатели смогут снизить цены и компенсировать свои расходы», — полагает парламентарий.

Не классное чтение Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина, обращение парламентария будет рассмотрено, как только оно поступит.

Предмет роскоши

НДС в России сегодня составляет 20% от стоимости товара по полной ставке и 10% по льготной — для социально значимых товаров. К последним относятся продукты питания, товары для детей и периодические издания и учебники. Однако, как пояснили «Известиям» представители книжного бизнеса, в условиях значительного роста цен и эта ставка сегодня существенна. Ведь на некоторые виды бумаги они выросли в три-четыре раза. Например, цена пачки офсетной бумаги 500 листов в зависимости от производителя сегодня составляет 1–1,5 тыс. рублей.

— Подорожание существенное. Бумаги в России сегодня просто нет. Половина издательств позакрывали многие свои проекты, а те книги, которые будут выходить, по прогнозам экспертов, могут стоить в разы дороже, чем до кризиса. Печатная книга становится недоступной и превращается в предмет роскоши, — пояснил «Известиям» основатель подросткового издательства «Бук бук» Дмитрий Назаров.

По его мнению, государство должно обратить на эту ситуацию внимание и помочь книгоиздателям не только отменой НДС, но и другими мерами.

Исполнительный директор книжного издательства «Питер» Анна Титова также считает отмену налога важной.

Не классное чтение Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

— В ряде стран принят нулевой НДС. У нас книги как бы к культуре не относятся — книжным бизнесом занимается комитет по печати, хотя это, на мой взгляд, неправильно. И если уж гостиничному бизнесу дали эту нулевую ставку НДС, то могли бы дать и нам, — пояснила она «Известиям». — Мы на сегодня пока всеми силами держимся и не объявляем о росте цен. Хотя стоимость бумаги росла весь 2021 год. Удорожание произошло где-то на 70%. Растут цены на полиграфические услуги. Конечно, есть панические настроения по поводу того, что бумаги не хватает. В прошлом году в России закрылось несколько крупных ЦБК. Для нас это было ударом.

По ее словам, раньше в издательстве покупали финскую бумагу, пока курс евро не стал выше 70 рублей. Но больше 1000 рублей — для многих россиян слишком большая цена за книгу, пояснила Анна Титова.

Ранее «Известия» писали о том, что цены на книги в рознице выросли на 10–20% из-за подорожания бумаги, типографских услуг и изменения курсов валют. Об этом рассказали участники книжного рынка: представители издательской группы «Эксмо-АСТ», издательств «Альпина Паблишер», «Росмэн», «Лев» и «Белый город».

Не классное чтение Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Глава политической экспертной группы Константин Калачев считает, что предложение по отмене НДС заслуживает внимания и может быть поддержано. По его словам, действительно на фоне мер поддержки ресторанному бизнесу и гостиницам было бы логично помочь и книгоиздателям, которые испытывают сложности из-за роста цен на бумагу. По его мнению, выпадающие доходы бюджета в случае поддержки этой инициативы не будут значительными.