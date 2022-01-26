Масса сюрпризов: как покупатель стероидов может стать контрабандистом

Житель Белгорода рискует сесть в тюрьму из-за покупки стероидов в интернете. Молодой человек заказал в Белоруссии препараты, содержащие тестостерон, однако на почте его задержали. Позже он узнал — данное вещество относится к сильнодействующим, а сам он стал контрабандистом . Подробности — в материале «Известий».

Чем может обернуться покупка стероидов

Чаще всего в подобные ситуации попадают молодые люди, желающие приобрести стероиды для достижения спортивных результатов. Так, летом прошлого года в Саратове был вынесен приговор 22-летнему юноше, который попытался купить препарат через интернет.

Как было установлено судом, молодой человек, желая улучшить свои физические возможности, оформил заказ в интернет-магазине у неизвестного гражданина Белоруссии на сильнодействующий стероид, запрещенный в России. Однако в момент получения товара на почте он был задержан сотрудниками таможни.

Решением суда молодой человек был признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующего вещества»), ему было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно без штрафа и ограничения свободы с испытательным сроком на 1 год.

Масса сюрпризов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В ноябре 29-летний житель Волжска также был осужден за контрабанду стероидов из Белоруссии. Ситуация та же: мужчина в мае 2021 года через интернет-магазин, находящийся в Белоруссии, приобрел в личных целях препарат, содержащий тестостерон. При получении международного почтового отправления он был задержан сотрудниками МВД РФ по РМЭ, а обнаруженное у него сильнодействующее вещество изъято из незаконного оборота.

В результате молодой человек был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 226.1 УК РФ. Подсудимый свою вину признал полностью. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Что считается преступлением

В целом препараты, содержащие тестостерон, не запрещены на территории России, сообщил в разговоре с «Известиями» юрист, член рабочей группы по совершенствованию антинаркотического законодательства при комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству Арсений Левинсон.

— Их используют в медицинских целях, как зарегистрированные лекарственные средства они могут применяться по назначению врача и приобретаться по рецепту. При этом рецепты на эти лекарственные средства подлежат количественному учету, но они могут назначаться, применяться и продаваться в аптеках.

Масса сюрпризов Фото: TASS/dpa/picture-allianc/Mohssen Assanimoghaddam

В то же время нарушением закона считается ввоз сильнодействующих веществ, к которым как раз и относятся препараты, содержащие тестостерон, подчеркнул в разговоре с «Известиями» адвокат Марат Файзулин. Данное требование было установлено постановлением правительства РФ № 964 от 2007 года, уточняет Файзулин.

— Такие препараты в целом разрешены для личного пользования при наличии медицинских предписаний, то есть рецепта врача. Но если таких документов нет, то их ввоз на территорию России, причем независимо от того, из страны-участника Таможенного союза оно осуществляется или нет, будет контрабандой, а именно незаконным перемещением на территорию страны сильнодействующих веществ.

Каким образом то или иное веществе попадает в список сильнодействующих, сказать довольно сложно, признает Арсений Левинсов.

— Правительство принимает решение включить какое-то вещество в список сильнодействующих, и его в этот список включают. Иногда это связано с тем, что какие-то вещества становятся распространенными в нелегальном обороте, как это было с некоторыми противоэпилептическими и антихолинергическими препаратами. Они стали широко распространенными в незаконном обороте для немедицинского использования людьми, страдающими от наркотической зависимости. Поэтому было решено эти лекарственные средства урегулировать, подвергнув их оборот строгому контролю. Что касается анаболиков, то в этот список они включены уже давно, — уточняет он.

Что грозит покупателям запрещенных препаратов

Чаще всего лица, попадающие в подобные неприятные ситуации, пытаются приобрести препараты через интернет, отмечают в МВД по Чувашской республике.

— Здесь принципиальным моментом является то, где, в какой стране находится продавец и будут ли стероиды пересылаться из-за границы на территорию РФ. Достаточно много продавцов стероидных гормонов находится на территории других государств ближнего зарубежья. Дело в том, что в настоящее время на территории указанных государств стероиды не запрещены и продаются как обычные лекарственные препараты, хоть и сильнодействующие, но уголовная ответственность за оборот которых не предусмотрена. После заказа и оплаты со стороны покупателя продавец высылает сильнодействующие препараты с территории другого государства по почте в Россию. В рамках оперативно-разыскных действий посылка со стероидами отслеживается уже на территории РФ и получатель задерживается на почте при ее получении как контрабандист , — уточняют в ведомстве.

Масса сюрпризов Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Получение почтового отправления в данном случае также будет рассматриваться как контрабанда.

— Поскольку субъектом, перемещающим почтовое отправление через границу, является получатель почтового отправления, то и ответственность распространяется на него, хотя формально он за границу не выезжал, товар за границей не приобретал, через границу не перемещал, но в соответствии с таможенным законодательством лицом, перемещающим товар, является получатель, — подчеркивает адвокат Марат Файзулин.

По словам Арсения Левинсона, на практике, как правило, эти уголовные дела доводятся до суда и люди получают уголовные наказания. Каким оно будет — решит суд в зависимости от того, под какую статью будет подпадать преступление — 234 или 226.1. Так, статья 226.1 наказывает за контрабанду сильнодействующих веществ, а 234 — за хранение и приобретение с целью сбыта, при этом по 226-й статье довольно распространены условные сроки, уточняет юрист.

Во избежание подобных неприятностей, перед тем как заказать любое лекарство из другой страны, необходимо проверить перечень запрещенных наркотических и психотропных веществ, а также список сильнодействующих веществ, утвержденные постановлением правительства, подчеркивают юристы.

— Но, к сожалению, в России действительно регулирование в этом вопросе несовершенно, и даже если в этом перечне человек не нашел вещество, оно может быть потом признано запрещенным, производным наркотического средства. Об этом человек не может догадываться, и тут существует правовая неопределенность. У нас, к сожалению, не названы в документах все вещества, которые могут признаны запрещенными и за которые уже может последовать уголовная ответственность. Но что касается анаболиков, они названы в этих списках и перечнях, — отмечает Левинсон.

По словам Марата Файзулина , если какое-либо вещество входит в данный перечень, но у вас есть соответствующие медицинские предписания, то необходимо оформлять медицинские документы.