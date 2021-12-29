Запретный лот: торговля раскритиковала внесудебную блокировку сайтов с БАДами

Торговля раскритиковала депутатский законопроект о блокировке без суда ресурсов, которые продают в Сети несертифицированные БАДы . В проекте вместо биологически активных добавок использован другой термин — «пищевые продукты, которые не получили оценку соответствия техрегламентам о безопасности и запрещены к обороту». Бизнес увидел в таком определении серьезные риски: противоречивая формулировка может ограничить работу интернет-магазинов с пищей. Например, рыбу и мясо птицы не обязательно оценивать на соответствие техрегламентам. Формулировки действительно могут смутить, но в основном касаются лишь несертифицироанных продуктов, оборот которых и так запрещен в России, говорят юристы. Однако добавляют: если принять проект в нынешней редакции, под ограничения могут попасть и онлайн-продажи, например, домашних тортов.

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Депутаты Сергей Неверов и Александр Петров («Единая Россия») 8 декабря внесли в Госдуму законопроект, цель которого — ограничить продажи незарегистрированных в РФ БАДов в Сети . Речь о поправках в закон «О качестве и безопасности пищевой продукции» (29-ФЗ). Парламентарии предложили запретить распространение информации об онлайн-продаже пищевых продуктов, не прошедших оценку соответствия, обращение которых ограничено регулированием. Во время такой оценки эксперты устанавливают, выполнены ли требования технических регламентов о безопасности. В 29-ФЗ есть перечень продукции, которая не прошла оценку соответствия и запрещена к продаже. Это в том числе опасные, некачественные и фальсифицированные продукты, БАДы, состав которых нарушает требования РФ.

Запретный лот Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Депутаты уверены: запрещать подобные сайты следует без судебного решения. Для этого они также предлагают скорректировать закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В РФ таким образом блокируют ресурсы, которые распространяют порнографию с несовершеннолетними, рецепты приготовления наркотиков, описывают способы совершения самоубийства и так далее.

В пояснительной записке к законопроекту сказано: среди всех продаваемых в Сети фальсифицированных товаров БАДы встречаются максимально часто. Многие маркетплейсы в стране предлагают добавки без госрегистрации.

Дату первого чтения законопроекта еще не утвердили. Документ поступил в правительство, на него будет подготовлен отзыв, сказали «Известиям» в кабмине. В Госдуме на запрос «Известий» не ответили.

Сложно и опасно

Бизнес раскритиковал эти предложения , следует из письма Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) председателю Госдумы Вячеславу Володину. «Известия» ознакомились с документом.

В ассоциациях уверены, что предложенная формулировка противоречива и создает серьезные риски. Ее можно трактовать как запрет на продажу продуктов, которые не прошли оценку соответствия, потому что они сами по себе вне регулирования: сейчас часть продуктов производители в принципе не обязаны сертифицировать, но их реализация всё равно допустима . Например, речь о мясе, птице и рыбе , уточнили «Известиям» в АКИТ. Получается, что если в онлайн-магазине будут продукты без оценки соответствия, заблокировать без суда смогут весь ресурс.

— Текущая версия законопроекта уже не про БАДы, а про всю пищевую продукцию . На следующий день после вступления в силу этого закона в России точно будет заблокирован весь ресурс iHerb, — сказал «Известиям» президент АКИТ Артем Соколов. — Позже практика внесудебной блокировки может применяться и к российским интернет-магазинам и маркетплейсам, которые реализуют продукты питания. Пострадает прежде всего потребитель.

Запретный лот Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Большинство пищевых продуктов из-за зарубежных интернет-магазинов поставляют в посылках, сказали «Известиям» в Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Это право пользователей почтовой связи защищено Всемирной почтовой конвенцией, отмечено в документе. Получается, что реализация предложенных в проекте норм противоречит ее положениям. Ведь речь о товарах для личного потребления, а не для открытой продажи. Введение фактических запретов на такие покупки является прямым нарушением прав потребителей, уверены в РАЭК.

Там отметили: неясно, почему можно ввезти в страну пищевой продукт, например, из туристической поездки, но нельзя купить его же через интернет-сайт. Как считает аналитик РАЭК Карен Казарян, законопроект в его нынешнем виде фактически запрещает торговать в интернете крафтовой продукцией, например домашними тортами . Плюс под запрет могут попасть различные экзотические соусы и специи, которыми торгуют на сайтах, реализующих японские, корейские, тайские продукты , опасается он.