Знаковое отличие: для товаров по серому импорту предложили ввести спецметки

Маркетплейсы могут обязать указывать на карточке товара, ввезен ли он официальным дистрибьютором или в рамках параллельного импорта . Поставленная без согласия правообладателя продукция должна быть отмечена спецзнаком. С таким предложением к главе Роспотребнадзора Анне Поповой обратилась Международная конфедерация обществ потребителей (письмо есть у «Известий»). Правозащитники отметили риски, с которыми могут столкнуться (и уже сталкиваются) потребители: блокировка техники вендором или отсутствие гарантийного обслуживания. В Роспотребнадзоре сдержанно отреагировали на инициативу КонфОП, а в Минпромторге «Известиям» заявили, что предлагаемый механизм можно рассмотреть при дистанционной торговле, а на всю розницу распространять его нецелесообразно.

Сопутствующие риски

На этой неделе Госдума приняла, а Совет Федерации одобрил законопроект о легализации параллельного импорта, который позволяет ввозить в страну товары без согласия правообладателя. Впрочем, процесс начался еще в марте, когда правительство частично сняло запрет на использование такого механизма, который, кстати, разрешен ВТО. В начале мая Минпромторг опубликовал список товаров, которые можно ввозить без разрешения правообладателя. Подобные решения стали ответом на введенные против нашей страны санкции, которые вынудили зарубежные компании покидать российский рынок.

Однако правозащитники, признавая важную роль параллельного импорта, отметили ряд проблем, которые могут возникнуть у потребителей . В своем письме Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) в Роспотребнадзор указала на несколько рисков при покупке технически сложных товаров — электроники, запчастей к ней.

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Одним из неприятных последствий может стать «ослабление контроля за качеством продукции, появление возможности для недобросовестной конкуренции, а также снижение качества послепродажного сопровождения» . Также, как рассказал «Известиям» предправления КонфОП Дмитрий Янин, не исключено, что производители для соблюдения санкций могут ввести программные ограничения для ряда продуктов при их использовании на территории России . Это может затронуть, например, мобильные телефоны, идущие по программе параллельного импорта, компьютеры, девайсы типа умных часов, уточнил эксперт.

Кроме того, телефон или другой гаджет может быть заблокирован и в принципе предназначен для использования одним зарубежным оператором , указали правозащитники. С такой проблемой уже столкнулся примерно каждый пятый покупатель смартфонов Samsung, поставляемых в рамках параллельного импорта, писали «Известия».

Поэтому в КонфОП уверены, что продавцы , особенно при дистанционной торговле, в силу ее большой доли на рынке электроники, должны информировать потребителей о том, что товар ввезен по параллельному импорту.

— Чтобы покупатель осознанно решал, оставаться ему лояльным к привычному зарубежному бренду, но принимать на себя все риски возможной блокировки, платного ремонта и прочее , или искать какой-то аналог, который официально поставляют в Россию, — сказал Дмитрий Янин.

Правозащитники предложили при дистанционной форме продажи, которая становится основным каналом для параллельного импорта, размещать предупреждение о способе импорта на карточке товара . То есть выделять своего рода спецзнаком . Глава КонфОП добавил, что из-за того, что этого сейчас не происходит, люди узнают о проблеме только уже на стадии отказа от сервисного обслуживания, поскольку товар ввозился по параллельному импорту.

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Права не отменяются

В Минпромторге сообщили, что в качестве возможного механизма защиты потребителей можно рассмотреть указание на карточках товаров на маркетплейсах, ввезен товар официальным дистрибьютором или нет.

— Такое решение не повлечет существенных затрат, при этом покупатель будет информирован, — подчеркнули в ведомстве.

Но введение такого требования для всей розничной торговли (фактически речь идет о стационарной) в Минпромторге назвали избыточным .

Кстати, в ведомстве не считают, что параллельный импорт может быть чреват снижением качества, поскольку разрешение механизма не означает легализацию контрафакта . Вся ввозимая продукция по-прежнему должна соответствовать установленным техническим требованиям, заявили в министерстве. Правда, глава Роскачества Максим Протасов в интервью «Известиям» на ПМЭФ не исключил, что на рынке могут появиться и подделки.

С учетом моратория на проверки бизнеса потребителю сложнее будет добиться соблюдения своих прав . Но в Минпромторге успокаивают по поводу послепродажного обслуживания. Там согласились, что с ейчас международная гарантия , которая дает право обратиться в официальный сервисный центр в любой стране, исчезла . Но осталась национальная, которая допускает гарантийное обслуживание только в стране приобретения товара .

— За реализацию национальной гарантии отвечает продавец и импортер товара, — сообщили в Минпромторге.

В пресс-службе Роспотребнадзора также рассказали, что при параллельном импорте потребитель не лишается каких-то своих прав, при этом, безусловно, продавцу придется во многих случаях взять на себя дополнительные обязательства.

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— Так, он должен тщательнее — особенно это касается технически сложных товаров — подбирать продукцию с точки зрения ее качества. Например, телефон может быть, как это принято говорить, залочен, то есть работать с SIM-картой определенного иностранного оператора и быть бесполезен для российского потребителя. Нельзя исключать, что в условиях санкций производители могут вводить ограничения на работу электроники и гаджетов в определенном регионе. Однако все права потребителей, которые заложены в законе, распространяются и на этот частный случай, — пояснили в Роспотребнадзоре.

Там подчеркнули: продавец должен обеспечить гарантийное обслуживание, замену товара или возврат денег в случае его неработоспособности, ремонт в случае выхода из строя не по вине покупателя . В Роспотребнадзоре не исключили, что могут возникать временные сложности с сервисным обслуживанием, пока не восстановятся логистические цепочки и механизм параллельного импорта не будет обкатан. В ведомстве посоветовали ориентироваться при покупке на наличие гарантийного обслуживания и его срок.

— Если продавец добросовестный, то потребителю совершенно неважно, каким образом ввезен товар, поскольку он берет на себя ответственность за качество. Если на электронику гарантийный срок составляет два года, а на бытовую крупную технику, например, холодильники, — три, то покупатель может рассчитывать на то, что его права будут защищены. А если срок совсем небольшой, несколько недель, то от покупки лучше отказаться, — отметили в службе.

Дело выбора

Максим Протасов в интервью «Известиям» заявлял, что сегодня в принципе воздержался бы от покупок параллельного импорта до понимания ситуации на рынке. Тем более что складывается впечатление, что пока даже участники процесса не до конца понимают, каким образом будут решаться вопросы с обслуживанием.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов заметил, что в международной практике товары, ввезенные в рамках параллельного импорта, никак не выделяются .

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— Другой вопрос, что такая продукция, в частности, электроника, выпущенная для другой страны, не предполагает ее отправку в Россию, поэтому вопросы соблюдения правил гарантийного и постгарантийного обслуживания действительно актуальны. Если раньше эти задачи находились полностью в компетенции производителя или официального дистрибьютора, сегодня эта обязанность, скорее всего, полностью ляжет на продавца, возможно, на импортера, — сказал он.

Директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС НИУ ВШЭ Алексей Иванов полагает, что в ситуации, когда производители ушли из страны, ожидания потребителя от товара, ввезенного по параллельному импорту, могут не соответствовать реалиям . И тут ему самому стоит определиться: или отказаться от того же айфона, или покупать смартфоны, не предназначенные для нашего рынка, рискуя получить некачественное послепродажное обслуживание.

Эксперт не поддержал предложение КонфОП. Он уверен: защита прав потребителей как раз состоит в том, что они будут иметь выбор.