Винтик вне системы: в сервисных центрах сообщили о дефиците запчастей для iPhone

В России не хватает запчастей для айфонов, заявили в опрошенных «Известиями» авторизованных сервисных центрах (АСЦ) Apple . Это подтвердили и эксперты рынка. По словам представителей компаний, основная проблема — отсутствие экранов и аккумуляторов, за заменой которых клиенты обращаются чаще всего. Раньше такой ремонт мог быть завершен в день обращения. Теперь же, вероятно, придется ждать неделю, а иногда в проведении работ и вовсе отказывают, рассказали специалисты. Однако юристы подчеркнули, что покупатель в любом случае вправе требовать от продавца исполнения гарантийных обязательств.

Абоненту недоступен

В российских авторизованных сервисных центрах Apple возникли проблемы с деталями для айфонов , необходимыми для ремонта гаджетов. В первую очередь не хватает экранов и аккумуляторов , рассказали «Известиям» в ряде АСЦ.

Корреспондент обратился в несколько центров с вопросом: возможно ли сейчас заменить аккумулятор и экран на прошлогоднем флагмане — iPhone 12 Pro Max? В «НБ Сервисе» сказали, что сейчас в наличии аккумуляторов на 12-ю серию нет, а срок замены может составить в среднем от трех до пяти рабочих дней с учетом доставки . Как рассказал менеджер, замена детали происходит так: айфон отправляют непосредственно в представительство Apple, там меняют аккумулятор, а затем возвращают девайс обратно .

— Если раньше заменить аккумулятор можно было в день обращения, то теперь процесс заметно усложнился, поскольку нарушена логистика , — сказал представитель компании.

В сервисном центре Re:Store «Известиям» сказали, что аккумуляторов в наличии нет . Там добавили: нужно будет оставить айфон и ждать пять-семь рабочих дней , однако этот срок неокончательный.

Винтик вне системы Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В сервисном центре «М.Видео» подтвердили, что все запчасти сегодня оформляют под заказ, а срок ожидания ремонта может затянуться .

В «Твоем мобильном сервисе» тоже сказали, что аккумуляторов в наличии нет. Представители компании добавили: все работы с техникой Apple сейчас осуществляют исключительно по страховке. В McLabs сообщили, что в компании не смогут оперативно заменить экран.

— Сейчас в ремонте зачастую отказывают, так как закончились экраны на определенные модели, а также другие компоненты , — подтвердил «Известиям» аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

О проблеме знает и генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

— Сейчас обслужить iPhone весьма затруднительно, поскольку компоненты для них действительно закончились и пользователям приходится очень долго ждать, чтобы заменить ту или иную деталь, — сказал эксперт.

Винтик вне системы Фото: Getty Images/San Francisco Chronicle/Hearst Newspapers

Он ожидает, что в ближайшие два месяца проблема будет сохраняться.

Параллельный ремонт

Ряд российских ритейлеров уже начал продавать iPhone 13, завезенные по параллельному импорту . В службе технической поддержки Apple заявили «Известиям», что гарантия вендора на эти гаджеты не распространяется .

— В России официально обслуживаются только те товары, которые ввезены с согласия производителя, а именно те, на которых есть маркировка «Ростест». В случае с iPhone 13 это модели A2635, A2640, A2645 (как указано на официальном сайте компании, это спецификации iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, выпущенные в 2021 году для рынков Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. — «Известия»), — сказали в технической поддержке Apple.

Зарубежные производители действительно могут отказаться принимать претензии к товарам, ввезенным в РФ без их разрешения, сказал член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев. А вот российских ритейлеров от обязанностей перед потребителями это не освобождает, подчеркнул эксперт.

— Поэтому проблема с отсутствием запчастей на ввезенные в рамках параллельного импорта товары — это проблема продавца, — сказал юрист. — Потребитель может требовать замену товара, соразмерного уменьшения покупной цены, возмещения расходов на исправление недостатков сторонним сервисом, а также на возврат уплаченной за товар суммы.

Винтик вне системы Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Представители ритейлеров заверили «Известия», что выполняют все гарантийные обязательства в полном объеме.

— Все представленные на площадках «М.Видео» и «Эльдорадо» товары имеют действующие сертификаты соответствия, полностью отвечают российскому законодательству и имеют гарантийную поддержку, — сообщили в пресс-службе объединенной сети.

Там подчеркнули, что компания отвечает перед потребителями за качество продаваемой техники даже в случаях, когда производитель не берет на себя такие обязательства. В случае проблем покупатель может обратиться с чеком и паспортом в любой магазин.

Вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин рассказал, что все iPhone, реализуемые в магазинах сети, официально ввезены на территорию РФ, включая те устройства, которые поступают по каналам параллельного импорта.

— Клиент приобретает смартфон с гарантией и обслуживанием, — подчеркнул он.

Винтик вне системы Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В пресс-службе Re:Store сказали, что по некоторым видам ремонтов сроки увеличились, поскольку запчасти поступают медленнее, чем раньше. Но при наличии детали на складе АСЦ возможен ремонт в день обращения, добавил там.

В техподдержке Apple сообщили, что все гарантийные вопросы, в том числе и о наличии тех или иных деталей, по смартфонам, ввезенным путем параллельного импорта, следует адресовать авторизованным сервисным центрам.