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Яблочное пике: цены на iPhone за два месяца снизились почти на треть

Где безопаснее покупать гаджеты и какую гарантию получают покупатели
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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К середине июня цены на айфоны в России снизились на 15–30% по сравнению с мартовскими, рассказали «Известиям» в пресс-службе Wildberries. Тенденцию подтвердили и другие участники рынка. Причины — сильнейшее падение спроса, укрепление рубля и рост параллельного импорта, считают эксперты. Важную роль последнего фактора отметили и в Минпромторге. Где сейчас лучше покупать айфоны, можно ли рассчитывать на их гарантийный ремонт и грозят ли российским ритейлерам санкции со стороны Apple, разбирались «Известия».

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Ценовые горки

Цены на смартфоны iPhone падают в течение двух с лишним месяцев подряд. В апреле по сравнению с мартом стоимость отдельных моделей 12-й серии снизились на 10%, а на последнюю, 13-ю серию — на 22%. За май и начало июня падение цен составило еще 5–10% в зависимости от модели, сообщили «Известиям» в пресс-службе Wildberries.

В компании связали это с постепенным укреплением рубля и подчеркнули, что тенденция в той или иной степени касается всех смартфонов. Этот факт подтвердили и другие крупные ритейлеры.

— В магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» цены на смартфоны линейки iPhone 13, 12 и 11 сейчас находятся на уровне февраля, на отдельные модели даже ниже. Например, iPhone XR 64 Гб стоит 40 тыс. против 47 тыс. рублей в последний зимний месяц. Снижаются цены и на другие модели — корейских, китайских брендов, — сообщили в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».

Яблочное пике
айфон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В пресс-службе МТС «Известиям» также подтвердили, что большинство смартфонов Apple сейчас продаются дешевле, чем в марте, — цены вернулись на уровень января-февраля 2022-го.

После введения в отношении России западных санкций ритейлеры завышали цены на айфоны на 70–100% по сравнению с официальными из-за скачков курсов валют и проблем с логистикой. Сейчас идет тренд на их снижение, сказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, в первую очередь снижение связано с тем, что поставщики налаживают параллельный импорт гаджетов.

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В Минпромторге напомнили, что продукция Apple была включена в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, 6 мая.

— Одной из главных задач отмены ответственности за импорт товаров без разрешения правообладателя было сохранение доступа необходимой иностранной продукции на российский рынок. Наличие конкуренции в поставках продукции на внутренний рынок со стороны неофициальных импортеров позволит не только насытить рынок, но и сдержать рост, а в отдельных случаях и снизить стоимость импортируемой продукции, — подчеркнули в министерстве.

Снижение цен

До самых низких за последние годы значений упали цены на айфоны и на сером рынке, где оборачиваются совсем уж нелегально ввезенные гаджеты. Например, есть магазины, где iPhone 13 Pro Max в максимальной версии на 1 Тб памяти можно приобрести за 151 тыс. рублей, в то время как в сетевых магазинах официальных ритейлеров стоимость данного гаджета переваливает» за 200 тыс., рассказал главный редактор портала iPhones.ru Никита Горяинов.

Разница между ценами на «серые» айфоны и ввезенные легально, при помощи параллельного импорта, достигает 20%, подтвердил Эльдар Муртазин.

— Официальные поставщики с параллельным импортом оплачивают все налоги, поэтому у них цена товара выше, — подчеркнул он.

Яблочное пике
девушка с айфоном
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Среди причин снижения цен на айфоны во всех каналах продаж — сильнейшее падение спроса на них по сравнению с всплеском начала и середины весны, отметил Никита Горяинов.

— Это ключевая причина, которая определяет как наличие оставшихся «белых» устройств в рознице, так и ценообразование на «серые». И лишь затем — курсы валют и прочие факторы, — сообщил эксперт.

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Именно весной россияне реализовали накопленный и отложенный спрос, а новых драйверов продаж не появилось. На мотивацию к покупке влияет неопределенность с дальнейшей поддержкой устройств и сервисов Apple в России, отметил Никита Горяинов.

Один серый, другой параллельный

Как именно будет решаться вопрос с сервисным обслуживанием продукции Apple в России пока, действительно, неясно, отмечают эксперты. Гарантию производителя имеют только гаджеты, поставленные в страну с его согласия. Такие еще можно купить у официальных ритейлеров, которые распродают накопленные запасы.

«В отношении таких смартфонов будет действовать гарантия производителя, ничего не изменилось», — подчеркнули в ответ на запрос «Известий» в пресс-службе Re:Store, официального ритейлера Apple.

Более того, при наличии кассового чека официальный ритейлер примет на гарантийное обслуживание даже продукцию Apple, приобретенную в любой другой стране, подчеркнули в Re:Store. Чинить такие гаджеты будут авторизованные сервисные центры Apple.

А вот кто и как будет осуществлять гарантийное обслуживание гаджетов, ввезенных по схеме параллельного импорта, не до конца понятно. Официальные ритейлеры этот вопрос оставляют без комментариев, потому что они не продают такую продукцию, опасаясь возможных санкций со стороны Apple.

Яблочное пике
продажа айфонов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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— Наиболее вероятной санкцией выглядит отказ в заключении и продлении дистрибуторских договоров — Apple наверняка отберет статус официальных ритейлеров у тех, кто будет торговать ее продукцией вопреки установленному ими запрету, — полагает член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев.

Те магазины, которые торгуют смартфонами, ввезенными по параллельному импорту, скорее всего, будут давать собственные гарантии и обслуживать их за свой счет, заключая договоры с сервисными компаниями, полагают эксперты. Таким образом, вся гарантийная ответственность ляжет на продавца, а не на производителя, то есть за качество сервисного обслуживания будет отвечать посредник.

Если не наладится процесс ремонта аппаратов, то разницы между «серым» рынком и параллельным импортом не будет, а потребители будут просто выбирать iPhone там, где он стоит дешевле, считает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Поэтому главная на сегодняшний момент задача тех продавцов, кто будет торговать гаджетами, ввезенными в рамках параллельного импорта, — обеспечить качественное выполнение гарантийных обязательств перед покупателем, резюмировал эксперт.

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