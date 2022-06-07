«Яблочный» фрэш: чем примечательны новые операционки от Apple

Компания Apple представила новые версии операционных систем для своих смартфонов, часов, планшетов и ноутбуков . В айфонах полностью переработали экран блокировки и систему уведомлений, в «умных часах» добавили функции мониторинга сна, в макбуках сосредоточились на игровых возможностях. Новые ОС должны стать доступны осенью. «Известия» изучили, на какие опции стоит обратить внимание.

Внимание на экран

На ежегодной всемирной конференции разработчиков WWDC 2022 компания Apple представила новые версии операционных систем iOS, WatchOS, MacOS, iPadOS . Их релиз запланирован на осень .

В 16-й версии операционной системы д ля iPhone полностью переработали экран блокировки — пользователи смогут менять на свое усмотрение шрифты, анимацию, модули, стили и фильтры . На нем теперь также поддерживаются виджеты – например, туда можно поместить информацию о погоде, проигрываемой музыке или заряде наушников. Также для экрана блокировки появятся дополнительные темы, где пользователям будут доступны новые обои и стили часов.

Переработали систему уведомлений — в iOS 16 на экране блокировки они будут появляться внизу . А режим «Фокурсировки» теперь распространяется на браузер, сообщения и электронную почту.

Обновили и iMessage — там теперь доступна функция редактирования уже отправленных сообщений . Она работает так же, как и в Telegram. Кроме того, теперь можно будет вовсе отменить отправку сообщения.

«Яблочная» операционная система для iPhone научилась «узнавать» текст в видеороликах . Кроме того, машинное обучение теперь позволяет вырезать объекты с фото простым движением и отправлять их в сообщениях в виде стикеров или создавать быстрые коллажи . Эта функция теперь встроена в систему и не требует сторонних приложений.

Из других любопытных фишек — функция Tap to Pay, когда iPhone выступает в роли платежного терминала . Как анонсировала Apple, функция будет доступна только для пользователей из США. Также американцы смогут получать мини-рассрочки через Apple Pay.

В iOS 16 должна появиться и функция Live Activities — новый тип пуш-уведомлений, который позволит следить за различными процессами в реальном времени без разблокировки смартфона . Например, за приближением такси или курьера. Во время спортивных игр на экране будет отображаться актуальный счет и упрощенная текстовая трансляция матчей.

Упор на здоровье

В операционной системе WatchOS 9 главный упор сделали на медицинские возможности часов . По словам разработчиков, улучшен контроль беговой активности — теперь можно добавлять длину шага, а также более детально смотреть за измерением пульса.

Если пользователь регулярно совершает пробежку по одному и тому же маршруту, часы будут запоминать путь и время, которое потребовалось, чтобы его преодолеть. За улучшение результатов будет полагаться «награда».

Как следует из презентации, Apple Watch научились следить за фазами сна — например, определять, сколько их владелец находился в фазе глубокого сна.

Появилось приложение «Медикаменты» . Оно будет напоминать о том, что пора принять таблетку . Кроме того, Apple научила часы следить за тем, что пользователь не выпил таблетку, не совместимую, например, с алкоголем.

Из визуальных нововведений в WatchOS 9 появится четыре новых циферблата.

Давайте сыграем

Операционная система для MacOS получила название Ventura. Из интересных нововведений — возможность фокусировки на одной программе . Например, если пользователь работает с AdobePhotoshop, то остальные открытые приложения будут отображаться слева.

Стандартное приложение «Почта» научилось отменять уже отправленные e-mail . Также появилась возможность устанавливать время отправки писем.

Еще одна новая опция: звонок FaceTime теперь можно одним нажатием перенести на другое устройство — например, макбук или планшет.

Также на WWDC анонсировали игру Resident Evil Village для компьютеров с процессорами M . Она выйдет на Mac до конца года. Отметим, компьютеры Apple раньше никогда не относились к игровым девайсам.

Планшетное будущее

Операционная система iPadOS получила обновленное приложение «Погода» и функцию совместного редактирования контента на уровне операционной системы . Как заявляют разработчики, была улучшена игровая производительность — на презентации на примере игры Diablo показали, что можно загружать дополнительные файлы для игры, не останавливая ее.

Появится возможность использовать iPad как второй экран для Mac в режиме Stage Manager . В «железной» части улучшили работу с оперативной памятью, заявили на презентации.

Операционные системы iOS, iPadOS, MacOS должны стать доступны для всех пользователей, в том числе и российских, этой осенью .