Китайский квартал: Xiaomi стал первым по продажам смартфонов в РФ
Китайская компания Xiaomi заняла первое место по продажам смартфонов в РФ во II квартале 2022 года, оттеснив на второе место Samsung. Это следует из материалов МТС, с которыми ознакомились «Известия». Спрос на продукцию других производителей из КНР на российском рынке тоже растет — по свидетельству продавцов смартфонов, эта продукция занимает уже две трети российского рынка. Экспансия китайских аппаратов происходит на фоне прекращения продаж в Россию гаджетов Apple и Samsung, доля которых в сегменте умных телефонов заметно сократилась, объясняют эксперты. По их мнению, недорогие и качественные китайские устройства имеют все шансы на успешные продажи — количество брендов из Поднебесной и их смартфонов на полках российских магазинов может увеличиться.
«Золото» Xiaomi
В натуральном выражении доля Xiaomi на российском рынке выросла по сравнению с январем-мартом на 4,8 п. п. — до 30,6%. Другие китайские производители также усиливают свои позиции, следует из подсчетов МТС. Например, доля Realme увеличилась с 8,3 до 13%.
По данным «М.Видео–Эльдорадо», доля китайских брендов на российском рынке во II квартале составила 65%, при этом в июне она достигла 70%. В начале года она не превышала 50%, рассказывал ранее «Известиям» сотрудник одного из ритейлеров.
При этом позиции Apple и Samsung на рынке смартфонов в РФ значительно снизились. Если в I квартале 2022 года Samsung занимал на нем 33% в натуральном выражении, то уже в апреле-июне эта доля сократилась до 18,5%, то есть более чем в 1,5 раза. У Apple показатель снизился с 15,3 до 10,6%.
Apple и Samsung в начале марта заявили о приостановке поставок и официальных продаж в РФ.
Продажи Apple в РФ в штуках во II квартале 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократились на 49%, Samsung — на 62%, подсчитали в МТС.
Главная причина такой перемены мест в том, что, в отличие от Apple и Samsung, китайские бренды не прекращали поставок в Россию после начала санкционной кампании, отметил ведущий аналитик Mobile Resеarch Group Эльдар Муртазин. В условиях дефицита аппаратов это привело к значительному росту спроса на китайскую продукцию, рассуждает он.
«Известия» направили запросы в Xiaomi, Apple и Samsung.
Все эти перестановки происходят на сокращающемся рынке — в целом продажи смартфонов в РФ во II квартале этого года, по сравнению с первым, уменьшились на 33%, отметил сотрудник одного из ритейлеров.
— Традиционно продажи во втором квартале всегда слабее, чем в первом — в частности, потому, что на начало года приходятся праздники 23 Февраля и 8 Марта. Кроме того, в этом году в первом квартале наблюдался ажиотажный спрос на технику — ее скупали, опасаясь санкций и прекращения поставок. Но, если сравнивать продажи год к году в апреле-июне, по сравнению с этими же месяцами 2021-го, то они сократились на 30%, — сказал источник «Известий».
По его словам, во II квартале этого года в деньгах рынок просел на 42% к предыдущему кварталу и на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
— Цены на смартфоны в марте были заградительными, — напомнил Эльдар Муртазин. — Кроме того, сейчас на рынке сохраняется дефицит смартфонов. Если раньше в крупных оффлайн-магазинах было представлено 150–200 моделей аппаратов, то теперь выбор сократился примерно до 40.
В онлайн-магазинах ассортимент уменьшился с более чем 1 тыс. наименований до примерно 250, дополнил эксперт.
Средний чек на смартфон в России во втором квартале года составил 23 тыс. рублей, уточнил источник «Известий» в одном из ритейлеров. По его словам, он снизился на 15% относительно I квартала, но остался на уровне апреля-июня прошлого года.
Вызов с Востока
Прекратившие поставки в Россию Samsung и Apple изрядно испортили себе имидж, считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.
— Это связано и с удалением приложений из магазинов, и с крайней проблематичностью активации смартфонов, купленных в другой стране, — напомнил он. — В то же время китайцы не прекратили поставки и при этом смогли удержать цены.
Это, кстати, касается не только рынка гаджетов — сходная ситуация сейчас складывается, например, на авторынке, заметил эксперт.
По словам Сергея Половникова, сейчас китайские смартфоны в целом ничем не уступают продукции Apple и Samsung по оснащенности и функциональности, по соотношению цены и качества.
— Возможно, пока китайские аппараты проигрывают в части интерфейса, но на фоне приемлемых цен это совершенно неважно, — считает эксперт.
Фактический уход Honor и Huawei открывает дорогу на российский рынок множеству других китайских брендов, зачастую неизвестных отечественным покупателям, уверен гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
— Этих брендов очень много, у них есть аппараты на любой вкус и кошелек. Раньше на многих китайских производителей ритейлеры просто не обращали внимания — у них были Samsung, Apple и многое другое, а раскрутка новой марки занимает много средств и времени. Но теперь ситуация изменилась — рознице надо быстро заполнять пустеющие полки, и китайские производители вполне могут это сделать, — считает специалист.
Покупатели также готовы к переходу на китайскую продукцию — предубеждения о том, что она некачественная или второсортная, уже нет, продолжил Денис Кусков.
— Конечно, у китайцев пока нет такой силы брендов, как у Samsung и Apple, но это компенсируется приемлемыми ценами и качеством, — рассуждает он.
В «М.Видео–Эльдорадо» подтвердили: потребители перефокусировались в сторону китайских производителей, уже востребованных или только набирающих популярность — тех, которые предлагают качественные девайсы с актуальными техническими характеристиками под различный бюджет и потребности.
Поставляя в Россию недорогие и функциональные смартфоны, компании из КНР делают хорошо в первую очередь себе, считает Сергей Половников. При изменении политической или рыночной конъюнктуры эта продукция может исчезнуть из РФ, предупреждает он. Поэтому российским производителям не стоит расслабляться — импортозамещение в сегменте электроники, в том числе потребительской, сейчас актуально как никогда, заключил эксперт.