Китайский квартал: Xiaomi стал первым по продажам смартфонов в РФ

Китайская компания Xiaomi заняла первое место по продажам смартфонов в РФ во II квартале 2022 года, оттеснив на второе место Samsung . Это следует из материалов МТС, с которыми ознакомились «Известия». Спрос на продукцию других производителей из КНР на российском рынке тоже растет — по свидетельству продавцов смартфонов, эта продукция занимает уже две трети российского рынка. Экспансия китайских аппаратов происходит на фоне прекращения продаж в Россию гаджетов Apple и Samsung, доля которых в сегменте умных телефонов заметно сократилась , объясняют эксперты. По их мнению, недорогие и качественные китайские устройства имеют все шансы на успешные продажи — количество брендов из Поднебесной и их смартфонов на полках российских магазинов может увеличиться.

«Золото» Xiaomi

В натуральном выражении доля Xiaomi на российском рынке выросла по сравнению с январем-мартом на 4,8 п. п. — до 30,6% . Другие китайские производители также усиливают свои позиции, следует из подсчетов МТС. Например, доля Realme увеличилась с 8,3 до 13%.

По данным «М.Видео–Эльдорадо», доля китайских брендов на российском рынке во II квартале составила 65%, при этом в июне она достигла 70%. В начале года она не превышала 50% , рассказывал ранее «Известиям» сотрудник одного из ритейлеров.

При этом позиции Apple и Samsung на рынке смартфонов в РФ значительно снизились . Если в I квартале 2022 года Samsung занимал на нем 33% в натуральном выражении, то уже в апреле-июне эта доля сократилась до 18,5%, то есть более чем в 1,5 раза. У Apple показатель снизился с 15,3 до 10,6%.

Apple и Samsung в начале марта заявили о приостановке поставок и официальных продаж в РФ.

Китайский квартал 1 Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Jaap Arriens

Продажи Apple в РФ в штуках во II квартале 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократились на 49%, Samsung — на 62%, подсчитали в МТС.

Главная причина такой перемены мест в том, что, в отличие от Apple и Samsung, китайские бренды не прекращали поставок в Россию после начала санкционной кампании , отметил ведущий аналитик Mobile Resеarch Group Эльдар Муртазин. В условиях дефицита аппаратов это привело к значительному росту спроса на китайскую продукцию, рассуждает он.

«Известия» направили запросы в Xiaomi, Apple и Samsung.

Все эти перестановки происходят на сокращающемся рынке — в целом продажи смартфонов в РФ во II квартале этого года, по сравнению с первым, уменьшились на 33%, отметил сотрудник одного из ритейлеров.

— Традиционно продажи во втором квартале всегда слабее, чем в первом — в частности, потому, что на начало года приходятся праздники 23 Февраля и 8 Марта. Кроме того, в этом году в первом квартале наблюдался ажиотажный спрос на технику — ее скупали, опасаясь санкций и прекращения поставок . Но, если сравнивать продажи год к году в апреле-июне, по сравнению с этими же месяцами 2021-го, то они сократились на 30%, — сказал источник «Известий».

По его словам, во II квартале этого года в деньгах рынок просел на 42% к предыдущему кварталу и на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Цены на смартфоны в марте были заградительными, — напомнил Эльдар Муртазин. — Кроме того, сейчас на рынке сохраняется дефицит смартфонов. Если раньше в крупных оффлайн-магазинах было представлено 150–200 моделей аппаратов, то теперь выбор сократился примерно до 40.

В онлайн-магазинах ассортимент уменьшился с более чем 1 тыс. наименований до примерно 250, дополнил эксперт.

Средний чек на смартфон в России во втором квартале года составил 23 тыс. рублей, уточнил источник «Известий» в одном из ритейлеров. По его словам, он снизился на 15% относительно I квартала, но остался на уровне апреля-июня прошлого года.

Вызов с Востока

Прекратившие поставки в Россию Samsung и Apple изрядно испортили себе имидж , считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.

— Это связано и с удалением приложений из магазинов, и с крайней проблематичностью активации смартфонов, купленных в другой стране, — напомнил он. — В то же время китайцы не прекратили поставки и при этом смогли удержать цены.

Это, кстати, касается не только рынка гаджетов — сходная ситуация сейчас складывается, например, на авторынке , заметил эксперт.

По словам Сергея Половникова, сейчас китайские смартфоны в целом ничем не уступают продукции Apple и Samsung по оснащенности и функциональности, по соотношению цены и качества.

— Возможно, пока китайские аппараты проигрывают в части интерфейса, но на фоне приемлемых цен это совершенно неважно, — считает эксперт.

Фактический уход Honor и Huawei открывает дорогу на российский рынок множеству других китайских брендов, зачастую неизвестных отечественным покупателям , уверен гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

— Этих брендов очень много, у них есть аппараты на любой вкус и кошелек. Раньше на многих китайских производителей ритейлеры просто не обращали внимания — у них были Samsung, Apple и многое другое, а раскрутка новой марки занимает много средств и времени. Но теперь ситуация изменилась — рознице надо быстро заполнять пустеющие полки, и китайские производители вполне могут это сделать, — считает специалист.

Китайский квартал 2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Покупатели также готовы к переходу на китайскую продукцию — предубеждения о том, что она некачественная или второсортная, уже нет, продолжил Денис Кусков.

— Конечно, у китайцев пока нет такой силы брендов, как у Samsung и Apple, но это компенсируется приемлемыми ценами и качеством, — рассуждает он.

В «М.Видео–Эльдорадо» подтвердили: потребители перефокусировались в сторону китайских производителей , уже востребованных или только набирающих популярность — тех, которые предлагают качественные девайсы с актуальными техническими характеристиками под различный бюджет и потребности.