Загрузка займет время: популярные ноутбуки не спешат завозить в Россию

Параллельный импорт ноутбуков ведущих мировых брендов в РФ пока не запускается. Об этом «Известиям» рассказал сотрудник одного из дистрибьюторов. Подтвердили информацию и два менеджера — ритейлера и крупной розничной сети. Ввозить такие компьютеры импортеры опасаются из-за непредсказуемой конъюнктуры спроса: курсы валют меняются скачкообразно, цены тоже и неизвестно, какие модели будут продаваться, а какие останутся невостребованными, объясняют эксперты . Кроме того, на клавиатуру гаджетов, не предназначенных для продажи в РФ, надо наносить кириллицу — при поставках десятков тысяч устройств это сложно и долго, отмечают участники рынка. При этом ПК от Apple в страну поступают уже с июня. Параллельный рынок ноутбуков массового сегмента начнется после истощения складских запасов ритейлеров, а также в преддверии школьного сезона, не исключают специалисты.

Неввезение

О том, что продавцам электроники и сотрудничающих с ними посредникам пока не удалось наладить параллельный импорт в РФ нетбуков ведущих мировых брендов (HP, Acer, Asus и др.) , «Известиям» рассказал менеджер одного из дистрибьюторов. Источник в крупной розничной сети подтвердил это, отметив, что его компания сейчас распродает запасы, образовавшиеся в начале года. Менеджер одного из производителей компьютерной техники тоже говорит об отсутствии завоза массовых моделей ноутбуков. Сейчас речь идет в лучшем случае о нескольких сотнях завезенных устройств этого вендора, полноценным импортом это назвать нельзя , констатирует он. По его прогнозу, запасов лэптопов российским ритейлерам хватит до конца лета.

В перечне товаров, которые Минпромторг разрешает завозить в Россию по параллельному импорту, — продукция Acer, Asus, Dell, Lenovo и др. При этом параллельный ввоз в Россию ноутбуков Apple MacBook уже начался . В магазины официального ритейлера Apple Re:Store устройства доставляют с июня, рассказали «Известиям» в управляющей ими Inventive Retail Group. Они есть в сетях «М.Видео – Эльдорадо», на Wildberries и в других крупных интернет-магазинах.

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О проблемах параллельного импорта в массовом сегменте ноутбуков знает и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

— Продажи премиальных ноутбуков Apple рентабельнее — выгоднее привезти в Россию дорогой компьютер, чем более дешевую модель китайского или тайваньского бренда , — рассуждает эксперт. — Продажи MacBook более предсказуемы — моделей мало, у них есть стабильная лояльная покупательская аудитория. Для других ноутбуков, сотни моделей которых присутствуют в разных ценовых категориях, спрогнозировать спрос очень сложно — на фоне скачков курсов валют и постоянно меняющихся цен крайне сложно понять, какие модели будут продаваться, а какие будут лежать мертвым грузом на складах. Поэтому импортеры пока осторожничают.

При этом быстро закупить партии ноутбуков по приемлемой цене сейчас также проблематично — производственные и логистические сбои, связанные с пандемией, сохраняются, добавил Эльдар Муртазин.

Менеджер одного из производителей электроники согласен: спрогнозировать спрос на те или иные модели ноутбуков под Windows значительно сложнее, чем на Apple. К тому же на складах остались запасы этих компьютеров. Очевидно, Apple тщательнее управляла поставками и не допускала скопления излишков, предположил менеджер одного из вендоров.

Для пользователей проблема с отсутствием параллельного импорта заключается в невозможности приобрести конкретное устройство по приемлемой для них цене , заметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. В частности, участники рынка говорят о дефиците игровых ноутбуков.

«Известия» направили запрос в Минпромторг.

Изысканная гравировка

В России спрос на компьютерную технику со стороны населения значительно сократился. Во II квартале 2022 года было реализовано 528 тыс. ПК (лэптопов и десктопов) на 33 млрд рублей — это на 40 и 45% меньше, чем в I квартале, подсчитал один из игроков рынка.

По оценке аналитиков МТС, во II квартале 2022 года в России было продано на 15% меньше ноутбуков, чем в апреле–июне 2021 года. Такое снижение продаж обусловлено как дефицитом устройств, так и сокращением покупательской способности населения и желанием сэкономить, прокомментировал ситуацию сотрудник одного из ритейлеров.

Его коллега, чья компания также пока не закупает ноутбуки по параллельному импорту, утверждает, что ввозу препятствуют и трудности с предпродажной подготовкой.

— Сложности связаны с нанесением гравировки на клавиатуру. Во многих странах продаются ноутбуки только с английскими буквами на клавишах — для продажи таких лэптопов в России придется наносить на них русские. Это дополнительно усложняет логистику, увеличивает время доставки и стоимость гаджетов . Нужно искать сервисные центры, которые смогут в кратчайшие сроки за небольшие деньги наносить гравировку на десятки тысяч устройств в месяц — это не так просто, — объяснил источник «Известий».

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В «М.Видео» и «Эльдорадо» сейчас доступно около 500 моделей ноутбуков от популярных у россиян производителей — HP, Asus, Acer, Apple, Huawei, Honor, Lenovo и других, сообщили «Известиям» в пресс-службе объединенного ритейлера. Объем запасов сопоставим с прошлым годом, по некоторым брендам он даже шире. Для его развития компания взаимодействует с доступным пулом брендов и использует все возможные механизмы, отметили в «М.Видео – Эльдорадо».

По мнению Дениса Кускова, параллельный импорт ноутбуков, предназначенных для работы с Windows, в ближайшее время всё-таки начнется.

— Складские запасы ритейлеров всё-таки не вечны. При этом спрос на ноутбуки возникнет в конце лета — начале осени в период подготовки к учебе школьников и студентов, — уточнил специалист.