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Изъятый элемент: в России возник дефицит деталей к Samsung и Huawei

Как теперь ремонтируют смартфоны и в чем опасность неавторизованной починки гаджетов
Фото: Global Look Press/Sebastian Willnow
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В России не хватает запчастей для смартфонов Samsung и Huawei, заявили в опрошенных «Известиями» авторизованных сервисных центрах (АСЦ) этих компаний. Информацию подтвердили и эксперты рынка. Главная проблема, как и в случае с айфонами, — нехватка аккумуляторов и экранов. Для Huawei в наличии нет ни дисплеев, ни батарей, а в случае с Samsung в одних АСЦ есть аккумуляторы, но нет экранов, в других ровно наоборот. Срок ожидания деталей составляет неделю, и он не окончательный. Но у покупателей остается еще один вариант для ремонта — обращение в неавторизованные сервисы. Правда, там починка гаджета превращается в лотерею, предупреждают специалисты.

Деталь вне доступа

Корреспондент «Известий» обратился в несколько центров с вопросом: можно ли заменить сейчас экран и аккумулятор на флагманском смартфоне Huawei P40 Pro 2020 года (эти компоненты в данной модели исключительно вместе из-за особенностей конструкции).

В московском АСЦ Huawei на Сухаревской сообщили, что все запчасти возможно поставить только под заказ. Авторизованные дилеры компании в Рязани и Калуге ответили аналогично. Сроки ожидания запчастей прогнозируются на неделю и дольше.

В российском представительстве Huawei отказались от комментариев и заявили, что не располагают информацией о наличии запчастей.

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Сломанный смартфон
Фото: Global Look Press/Nasir Kachroo

— На гаджеты Huawei действительно отсутствуют экраны и аккумуляторы, — подтвердил «Известиям» аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Проблема с деталями для смартфонов есть не только у Huawei, но и у Samsung, однако там ситуация немного лучше. «Известия» обратились в «Твой Мобильный Сервис» (АСЦ компании Samsung) и задали вопрос, можно ли сейчас заменить экран и аккумулятор на Galaxy S21 Ultra.

Представители сервиса сообщили, что батареи в наличии есть, но вот дисплей можно выбрать только одного цвета — серебристого. В компании «Связной сервис» заявили, что экранов и аккумуляторов на данный гаджет сейчас нет, нужно сдавать устройство и ждать около недели (это неокончательный срок). В АСЦ Samsung в Санкт-Петербурге сказали, что батарей нет в наличии, а дисплей есть только в одном сервисном центре.

В пресс-службе Samsung «Известиям» не уточнили, есть ли проблемы с поставкой в АСЦ экранов и аккумуляторов, но заверили, что сервисные центры работают в штатном режиме. Как рассказал источник на рынке, южнокорейская компания сейчас возит запчасти в Россию, но из-за проблем с логистикой срок их доставки увеличился.

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Ремонт смартфонов
Фото: Global Look Press/Vincent Isore

В конце июня-начале июля у редких производителей смартфонов есть полный набор комплектующих. Учитывая, что и Samsung, и Huawei сейчас официально не поставляются в Россию, у АСЦ возникли проблемы с деталями для них, объяснил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

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— Пользователям надо привыкать к тому, что каких-то запчастей может не быть в наличии, из-за чего сроки ремонта и цены на него могут вырасти, — полагает эксперт.

По прогнозу Дениса Кускова, раньше осени ситуация с комплектующими для смартфонов не наладится. Компаниям придется искать новые пути для поставки запчастей в Россию или сервисные центры будут закупать запчасти параллельным импортом.

Второй путь

Если в АСЦ возникли проблемы с деталями для смартфонов, то у неавторизованных компаний, которые занимаются ремонтом гаджетов, с комплектующими проблем нет. И замену экрана, и аккумуляторов гаджета можно сделать прямо в день обращения.

Неавторизованные СЦ получают запчасти для девайсов двумя способами — либо разбирают на детали новые смартфоны, либо закупают запчасти у китайских изготовителей, говорят эксперты. В первом случае установленная деталь будет качественной, так как взята со смартфона-донора, а во-втором — с ее качеством могут быть проблемы, так как неизвестно, где она произведена и кто контролировал (и контролировал ли вообще) процесс производства.

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Ремонт смартфона
Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Sebastian Willnow

— Дефекты после ремонта в неавторизованных сервисных центрах условно можно разделить на две категории: проблемы с добросовестностью сотрудников либо недостаток их компетентности, — подчеркнул главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

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В первом случае отремонтированный смартфон может вернуться к владельцу собранным «из чего попало». Самый частый (и самый безобидный) сценарий — при замене аккумулятора вместо оригинальной запчасти устанавливают подделку. Даже если разобрать смартфон снова, отличить реплику от оригинала будет проблематично, если на руках у вас не будет аппаратуры для замера характеристик батареи: и маркировку, и серийные номера кустарные производства уже научились воспроизводить в стиле оригинала, предупреждает эксперт.

— Поддельные аккумуляторы изнашиваются за несколько месяцев в отличие от нескольких лет износа для оригинальных, а еще, с большей вероятностью, могут распухнуть, протечь или загореться. Большинство скандальных историй в СМИ о возгорании современных смартфонов как раз связаны с такими заменами, — рассказал Евгений Харитонов.

Качественный неоригинальный аккумулятор таким «болезням» не подвержен, но индустрия этих комплектующих очень мала: рынок в основном разделяется на «дорого, зато оригинальное» и «дешево, а с качеством как повезет», объяснил специалист.

— В начале 2010-х годов недобросовестные сервисные центры могли вернуть владельцу смартфон с неоригинальным дешевым дисплеем либо с неоригинальными камерами. Но сегодня снять дисплей отдельно от защитного стекла проблематично, а стекло на б/у-смартфонах нельзя выдать за новое, поэтому от такой практики мошеннические СЦ отказались. Да и камеры устроены сложнее: неоригинальные компоненты современный смартфон чаще всего будет отторгать, — уточнил Евгений Харитонов.

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Ремонт смартфона
Фото: Getty Images/picture alliance

Классический и очень распространенный дефект после неквалифицированного ремонта — нарушение водозащиты в флагманских смартфонах. К сожалению, владельцы узнают об этом только в случаях, когда дорогой гаджет с водозащитой класса IP68 умудряется «захлебнуться» и вскоре погибнуть даже после минуты в воде, добавил эксперт.

— Иногда неавторизованному ремонту препятствуют сами производители смартфонов. Например, в ноябре 2021 года обнаружилось, что после замены дисплея в iPhone 13 в неофициальных сервисных центрах отключается разблокировка смартфона сканированием лица (Face ID). Правда, под давлением общественности Apple выпустила обновление и сняла блокировку, но подобные случаи периодически встречаются и у других производителей смартфонов, — рассказал Евгений Харитонов.

Поэтому владельцам устройств нужно очень хорошо подумать, прежде чем нести гаджет в неавторизованный сервисный центр. На одной стороне — дешевизна ремонта, на другой — полное отсутствие каких-либо гарантий, что девайс проработает долго, резюмировал эксперт.

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