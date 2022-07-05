Яблочный запас: в продаже появились MacBook из параллельного импорта

В российских магазинах начали продаваться ноутбуки MacBook, ввезенные параллельным импортом, узнали «Известия», опросив игроков рынка. В магазины официального ритейлера Apple — Re:Store, устройства доставляют с июня. Есть они в сетях «М.Видео-Эльдорадо», на Wildberries и в других крупных интернет-магазинах. Цены на компьютеры практически вернулись к февральским. Причем разницы в стоимости между «белыми», ввезенными еще до санкций, и «параллельными» макбуками нет. Одинаков и объем гарантий — только в первом случае их дает производитель, а во втором — продавец.

Долгая дорога

Макбуки, ввезенные в Россию параллельным импортом, продают уже многие торговые сети. В пресс-службе Re:Store «Известиям» сказали, что завозят устройства с июня. При этом цены на ноутбуки, ввезенные прямыми поставками от производителя до конца февраля, и те, которые доставлены в РФ в последние недели, не отличается.

— У нас есть и те и те макбуки. Цена на них одинаковая, — рассказала официальный представитель Re:Store Людмила Семушкина.

Подтвердили начало ввоза «параллельных» макбуков и в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо». Ноутбуки доступны как с гарантией производителя, так и с гарантийными обязательствами, которые берет на себя ритейлер, заявили там.

— Мы используем все возможные каналы и механики для расширения ассортимента. Представленные в наших сетях модели произведены официально и предназначены, в том числе, для российского рынка, то есть имеют русскую клавиатуру, подходящие адаптеры питания и прочее, — отметила представитель «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева.

Яблочный запас Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Запустили продажу макбуков, полученных благодаря параллельному импорту, и другие торговые площадки. Например, их можно найти на Wildberries, сказали «Известиям» в пресс-службе компании. Корреспондент «Известий» обнаружил устройства с гарантией от продавца (что свидетельствует об их ввозе уже в санкционный период), на Ozon, в «Связном» и «Ситилинке».

«Известия» направили в вышеперечисленные компании. В пресс-службе «Ситилинка» заявили, что продают устройства Apple из старых запасов. В Ozon и «Связном» на момент публикации на запрос не ответили.

Перегрев и охлаждение

Отличить устройства, ввезенные старым способом, от «параллельных» достаточно просто, рассказали эксперты. Если на первых указана маркировка Ru (то есть, девайс предназначен для продажи в России), то на вторых — Z (такие поставляются в Казахстан).

Укрепление рубля, начало параллельного импорта и не слишком высокий спрос привели к тому, что цены на макбуки начали снижаться.

— В июне 2022 по сравнению с мартом стоимость на некоторые модели макбуков уменьшилась до 30%, — отметили в пресс-службе WildBerries.

В Re:Store базовый MacBook Air в начале марта стоил 217 тыс. рублей, сейчас их можно найти от 130 тыс. Аналогичные тенденции наблюдаются и в других магазинах.

Яблочный запас Фото: Global Look Press/Stanislav Kogiku

— Макбуки с начала марта были слишком сильно перегреты по цене. Их накрутили, боясь, что больше девайсов не будет. Особенно взлетела «белая» розница, — сказал главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов.

Объективных причин для такого подорожания было немного, курс валют к нему не имел отношения — ведь запас был закуплен до конца февраля, а не после, добавил эксперт. На снижение цен на макбуки повлиял тот факт, что до сих пор не распродана вся техника из старых запасов. К тому же в весенний период отложенный спрос россиян на дорогие гаджеты Apple был полностью реализован. Новых причин закупаться не осталось, отметил Никита Горяинов.

— Кроме того, появились опасения в перспективах таких покупок из-за санкций, которые однажды могут затронуть и сервисы Apple. Привлекательность обещанной магазинной гарантии на параллельный импорт, да и вообще гарантии Apple в России — почти нулевая, обещаниям магазинов люди не доверяют, — сказал Никита Горяинов.

На падение стоимости макбуков повлиял и тот факт, что «серые» девайсы (то есть ввезенные с нарушениями, без уплаты таможенных пошлин) сейчас дешевле по сравнению с «параллельными». Например, MacBook Air в базовой конфигурации у таких продавцов стоит на 30 тыс. рублей меньше, чем у официальных ритейлеров.

— На «сером рынке» стоимость ноутбуков Apple на 25–30% дешевле, — подтвердил «Известиям» аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Яблочный запас Фото: Global Look Press/Igor Russak

Большую наценку на лэптопы Apple продавцы опасаются делать еще и потому, что в начале июня вышли сразу две новых модели MacBook: Air и Pro на процессорах M2. Этот анонс сразу перевел модели Air и Pro на чипе M1 в ранг «прошлого поколения», которое, по законам рынка, не может стоить дороже актуального, отметил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

— Стоит отметить, что модели новейшего поколения получились не очень удачными — Apple просчиталась с системой охлаждения. В итоге MacBook Pro M2 при рабочих нагрузках быстро доходит до «точки кипения», после чего автоматически резко сбрасывает производительность (запускает троттлинг), чтобы не сжечь процессор, — объяснил эксперт.

Но ни продавцы, ни большинство покупателей не знают об этих особенностях и уверены, что новое поколение не уступает предыдущему ни в чем. А значит, цены на MacBook Air M1 и Pro M1 будут чуть ниже, чем на варианты с M2, рассказал Евгений Харитонов.