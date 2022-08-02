Труба не дура: разброс цен на iPhone одной модели достиг 100 тыс. рублей

Разница в цене между «серым» и ввезенным по параллельному импорту айфоном может достигать 100 тыс. рублей , выяснили «Известия». Например, в магазинах Re:Store последняя модель — iPhone 13 Pro Max — в максимальной конфигурации стоит 244 990 рублей. На «сером» рынке аналогичный гаджет можно найти за 134 990 рублей. Представитель ритейлера объяснил разброс цен тем, что неофициальные магазины не платят НДС и сборы за сертификацию товара и растаможку. Кроме того, покупатель нелегально ввезенного в страну гаджета не сможет рассчитывать на гарантийное обслуживание. Однако даже с учетом дополнительных затрат легальные айфоны должны стоить на 30–35 тыс. дороже «серых», считают эксперты.

Параллельные миры

Айфон, ввезенный в РФ по параллельному импорту, может стоит на 100 тыс. рублей дороже, чем тот, что продается неофициально , выяснили «Известия». К примеру, интернет-магазины Store77, iCases, BIGgeek.ru и другие площадки , которые не относятся к крупному ритейлу, предлагают купить iPhone 13 Pro Max (последняя флагманская модель) с максимальной емкостью памяти в 1 ТБ цвета «альпийский зеленый» за 118–135 тыс. рублей . В Re:Store же за аналогичный айфон просят уже 244 990 рублей .

Справка «Известий» Чем отличаются «серый» и параллельный импорт «Серый» импорт — продукция, ввезенная в страну нелегально или не для продажи (например, гаджеты, якобы ввезенные для личного пользования). Параллельный импорт — ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя. Такие поставки легальны — ранее Минпромторг утвердил список товаров, которые можно ввозить в страну таким образом. Эта продукция официально проходит таможенные процедуры.

— « Серые» магазины не платят за сертификацию, и непонятно, как они ввозят товары через таможню . Кроме того, мы выполняем гарантийные обязательства и закон о защите прав потребителя, — объяснила такую разницу официальный представитель Re:Store Людмила Семушкина.

Впрочем, цены отличаются и в крупном ритейле. В «М.Видео – Эльдорадо» за последний айфон в максимальной конфигурации просят 214 999 рублей .

— Мы платим НДС, все налоги как бизнес и налоги на персонал . Кроме того, всегда есть возможность сдать товар обратно или обменять, возможность безналичной оплаты, присутствует кассовый чек, — отметила представитель «М.Видео – Эльдорадо» Валерия Андреева.

Труба не дура Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По ее словам, в «серых» магазинах существует практика привлечения трафика на сайт . То есть смартфона по заявленной низкой цене может не быть, или он будет чуть дороже и в другой конфигурации , добавила она. В официальных же магазинах предложение должно соответствовать реальности.

В пресс-службе «Ситилинка» отказались сообщить, когда iPhone 13 Pro Max в цвете «альпийский зеленый» в максимальной конфигурации будет доступен для заказа и сколько он будет стоить. Сейчас такой модели на сайте магазина нет. Также «Известия» направили запрос в сеть DNS . Сейчас на сайте ритейлера на зеленый айфон установлена цена в 171 999 рублей , однако купить его нельзя. В компании не ответили, из чего сложилась такая стоимость.

— Такие цены полностью отбивают желание покупателей идти к официальным ритейлерам за покупкой смартфона. В этом случае не помогает даже гарантия и другие дополнительные возможности, поскольку в интернет-магазине приобрести товар гораздо выгоднее, — считает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

«Известия» направили запрос в Минпромторг и ФАС с просьбой сообщить, знают ли в ведомствах о таком разбросе цен между параллельными и «серыми» поставками и планируют ли предпринять какие-либо меры. В ФАС отказались от комментариев, в Минпромторге оперативно не ответили на запрос.

Труба не дура1 Фото: Global Look Press/AFLO/Stanislav Kogiku

Большая розница

«Известия» спросили о причинах низкой стоимости устройств неофициальные магазины Store77, iCases, BIGgeek.ru, однако на момент публикации ответ от них не пришел. «Серые» точки устанавливают ценники исходя из изначальной стоимости гаджета и небольшой накрутки , утверждает «Известиям» Денис Кусков.

— Стоимость iPhone 13 Pro Max в версии в конфигурации в 1 ТБ в Дубае, одном из самых популярных мест для покупки такого гаджета, составляет 6819 дирхам, что по нынешнему курсу составляет около 115 тыс. рублей . Таким образом, выгода «серого» магазина с каждого девайса составляет в среднем 34 тыс. рублей и позволяет «отбить» затраты на авиабилеты уже с одного смартфона, — объяснил эксперт.

Кроме того, популярными направлениями среди неофициальных поставщиков считаются Финляндия и Казахстан, добавил Денис Кусов.

— Так как iPhone — самый востребованный продукт, то тут может быть альтернативная стратегия — заработать с оборота, например продать сразу много гаджетов с небольшой маржой , — добавил IТ-эксперт Александр Баулин.

По его словам, «серые» магазины тщательно следят за курсами валют: если они видят, что где-то валюта просела очень сильно (например, в Турции или Японии), то отправляют курьеров за смартфонами именно туда.

— Официальные магазины Apple не всегда успевают оперативно поменять цену. И так получается, что в долларах iPhone стоит даже дешевле, чем в США или Гонконге, где обычно самые низкие цены на эти девайсы, — резюмировал Александр Баулин.

Труба не дура12 Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/bildagentur münchen

По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, «серые» магазины не платят налоги, поэтому товары в них всегда дешевле, чем у официальных ритейлеров. Однако он уверен, что разница между «серыми» и параллельными айфонами должна составлять 30–35 тыс. рублей. Сюда нужно включить НДС — 20%, а также затраты на логистику, которые составляют примерно 5 тыс. рублей, пояснил эксперт.