Нести бренд: назван топ-5 популярных смартфонов в РФ

Сотовые операторы назвали топ-5 смартфонов, которыми пользуются россияне . Наиболее популярными оказались гаджеты Samsung, Xiaomi, Apple, Huawei и realme. Об этом свидетельствуют данные «Мегафона», МТС, Tele2 и Yota, с которыми ознакомились «Известия». По сравнению с прошлым годом растет доля Xiaomi и Apple. А вот популярность Huawei, напротив, снижается — эксперты связывают это с тем, что компания не поддерживает сервисы Google. Если же составлять рейтинг гаджетов не по производителям, а по конкретным моделям, самый «любимый» смартфон у россиян — iPhone 11.

Великолепная пятерка

Операторы связи предоставили «Известиям» данные о брендах смартфонов, находящихся на руках у жителей России . Это сведения об устройствах, которые зарегистрированы в сотовых сетях и которыми владельцы постоянно пользуются.

По итогам первого полугодия среди брендов смартфонов лидирует Samsung — их доля среди всех используемых устройств в стране составляет 28,2% , рассказали «Известиям» в пресс-службе «Мегафона». По данным компании, показатель не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

— Популярность смартфонов Samsung среди россиян базируется на доверии к бренду — это единственный производитель, который дожил со времен «полифонических» кнопочных телефонов до современной эпохи и при этом продолжает выпускать смартфоны во всех ценовых сегментах, — объяснил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

То, что устройства южнокорейского бренда наиболее популярны у россиян, подтвердили представители МТС, Tele2 и Yota .

Нести бренд Фото: Global Look press/Igor Russak

— На протяжении всего 2022 года Samsung продолжает удерживать лидерство по общему числу устройств у абонентов, — сказала директор по аналитике Yota Алена Теремецкая.

На втором месте находится компания Xiaomi — доля смартфонов этого бренда в рейтинге использования в первом полугодии составляет 23,2% , продолжили в «Мегафоне». Среди абонентов Yota устройствами Xiaomi пользуются 22,6%. Аналогичные цифры назвали в МТС и Tele2.

— Популярность Xiaomi строится именно на имидже бренда-дискаунтера — исторически он делал ставку на максимальные (в рамках ценового сегмента) характеристики в сравнении с конкурентами, а скромную маржу с каждого проданного экземпляра компенсировал огромными объемами продаж и рекламой в прошивке смартфона в последние пару лет, — объяснил Евгений Харитонов.

А вот бренд, взявший бронзу, в этом году поменялся . Из топ-3 выпала компания Huawei, а ее место заняла Apple.

— Apple вошла в тройку самых востребованных брендов, обойдя Huawei . Доля Huawei сократилась на 4,28% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, — сказали «Известиям» в пресс-службе «Мегафона».

Эти данные подтвердили и представители других сотовых операторов.

Насчет снижения популярности Huawei аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил: смартфоны бренда практически исчезли с рынка из-за санкций США , введенных в 2019 году. Из-за рестрикций корпорация Google прекратила сотрудничество с китайским вендором — это означало в том числе отключение от операционной системы Android .

Нести бренд Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

На пятом месте в рейтинге популярных у россиян смартфонов — realme , как и в прошлом году. Ими пользуются 2,78% абонентов «Мегафона» и 3% клиентов Yota.

— Компания предложила качественные телефоны по приемлемой цене. Они научились экономить на правильных вещах, при этом уделяя внимание тому, что важно потребителям, — сказал «Известиям» видеоблогер Денис Русаков.

Схожего мнения придерживается и генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, realme продвигает «сарафанное радио» — люди, которые уже купили устройства этого бренда, рассказали о них своим друзьям и знакомым.

В «Вымпелкоме» (работает под брендом «Билайн») отказались от комментариев.

Яблочный отрыв

Операторы предоставили не только данные о востребованных устройствах брендов в целом, но и статистику по конкретным устройствам. Наиболее популярным оказался iPhone 11, выпущенный в 2019 году . По данным «Мегафона», его используют 3% абонентов. Эта же модель на первом месте у клиентов МТС и Yota.

— По соотношению цена–качество iPhone 11 остается одним из самых интересных смартфонов Apple. Кроме того, довольно большое число людей продолжают пользоваться этим гаджетом с момента покупки, — объяснил Эльдар Муртазин.

Нести бренд Фото: Global Look press/Philipp von Ditfurth

Более ранние модели (iPhone XS, iPhone X) уже «хромают» и по производительности, и по автономности (даже если аккумулятор поменяли на новый), считает Евгений Харитонов.

Далее в рейтинге популярных моделей следуют Samsung Galaxy A12 (2,12%) и Honor 10 Lite (1,8%) . В первой половине прошлого года в тройку лидеров входила модель Apple iPhone 7, но теперь ее доля значительно сократилась и смартфон переместился на шестую строчку рейтинга, сказали «Известиям» в «Мегафоне».