 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Госдеп США предварительно одобрил продажу Нидерландам ракет Patriot
Мир
Минфин Украины оценил потребности страны за июль более чем в $3 млрд
Мир
ВСУ ударили из HIMARS по Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу
Мир
Президент Италии подписал указ о досрочных выборах в парламент
Мир
Российские ПВО усилили в Энергодаре после обстрела Запорожской АЭС
Мир
США поддержали предстоящее соглашение по экспорту зерна
Мир
Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против России
Мир
В Харькове подразделения теробороны заняли территорию университета
Мир
ЕС отказался от введения санкций против «ВСМПО-Ависма»
Мир
Досрочные парламентские выборы в Италии состоятся 25 сентября
Мир
Глава МI6 заявил о шансе для контрнаступления ВСУ через несколько недель
/

Нести бренд: назван топ-5 популярных смартфонов в РФ

Какие гаджеты востребованы у россиян и как изменились их предпочтения в этом году
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотовые операторы назвали топ-5 смартфонов, которыми пользуются россияне. Наиболее популярными оказались гаджеты Samsung, Xiaomi, Apple, Huawei и realme. Об этом свидетельствуют данные «Мегафона», МТС, Tele2 и Yota, с которыми ознакомились «Известия». По сравнению с прошлым годом растет доля Xiaomi и Apple. А вот популярность Huawei, напротив, снижается — эксперты связывают это с тем, что компания не поддерживает сервисы Google. Если же составлять рейтинг гаджетов не по производителям, а по конкретным моделям, самый «любимый» смартфон у россиян — iPhone 11.

к

Электроунификация: в РФ предложили продавать гаджеты с одинаковыми зарядками
Почему производители выступают против этого и кто выиграет от введения такого стандарта

Великолепная пятерка

Операторы связи предоставили «Известиям» данные о брендах смартфонов, находящихся на руках у жителей России. Это сведения об устройствах, которые зарегистрированы в сотовых сетях и которыми владельцы постоянно пользуются.

По итогам первого полугодия среди брендов смартфонов лидирует Samsung — их доля среди всех используемых устройств в стране составляет 28,2%, рассказали «Известиям» в пресс-службе «Мегафона». По данным компании, показатель не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

— Популярность смартфонов Samsung среди россиян базируется на доверии к бренду — это единственный производитель, который дожил со времен «полифонических» кнопочных телефонов до современной эпохи и при этом продолжает выпускать смартфоны во всех ценовых сегментах, — объяснил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

То, что устройства южнокорейского бренда наиболее популярны у россиян, подтвердили представители МТС, Tele2 и Yota.

Нести бренд
продажа телефонов samsung
Фото: Global Look press/Igor Russak

— На протяжении всего 2022 года Samsung продолжает удерживать лидерство по общему числу устройств у абонентов, — сказала директор по аналитике Yota Алена Теремецкая.

На втором месте находится компания Xiaomi — доля смартфонов этого бренда в рейтинге использования в первом полугодии составляет 23,2%, продолжили в «Мегафоне». Среди абонентов Yota устройствами Xiaomi пользуются 22,6%. Аналогичные цифры назвали в МТС и Tele2.

Китайский ввоз: какое будущее ждет технику Honor на российском рынке
Надолго ли прекратятся официальные поставки и как будет осуществляться гарантийный ремонт

— Популярность Xiaomi строится именно на имидже бренда-дискаунтера — исторически он делал ставку на максимальные (в рамках ценового сегмента) характеристики в сравнении с конкурентами, а скромную маржу с каждого проданного экземпляра компенсировал огромными объемами продаж и рекламой в прошивке смартфона в последние пару лет, — объяснил Евгений Харитонов.

А вот бренд, взявший бронзу, в этом году поменялся. Из топ-3 выпала компания Huawei, а ее место заняла Apple.

Apple вошла в тройку самых востребованных брендов, обойдя Huawei. Доля Huawei сократилась на 4,28% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, — сказали «Известиям» в пресс-службе «Мегафона».

Эти данные подтвердили и представители других сотовых операторов.

Насчет снижения популярности Huawei аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил: смартфоны бренда практически исчезли с рынка из-за санкций США, введенных в 2019 году. Из-за рестрикций корпорация Google прекратила сотрудничество с китайским вендором — это означало в том числе отключение от операционной системы Android.

Нести бренд
девушка говорит по телефону apple
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

На пятом месте в рейтинге популярных у россиян смартфонов — realme, как и в прошлом году. Ими пользуются 2,78% абонентов «Мегафона» и 3% клиентов Yota.

— Компания предложила качественные телефоны по приемлемой цене. Они научились экономить на правильных вещах, при этом уделяя внимание тому, что важно потребителям, — сказал «Известиям» видеоблогер Денис Русаков.

Модные «кнопки»: почему в России вырос спрос на простые телефоны
Пользователи отказываются от смартфонов в погоне за экономией и безопасностью

Схожего мнения придерживается и генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, realme продвигает «сарафанное радио» — люди, которые уже купили устройства этого бренда, рассказали о них своим друзьям и знакомым.

В «Вымпелкоме» (работает под брендом «Билайн») отказались от комментариев.

Яблочный отрыв

Операторы предоставили не только данные о востребованных устройствах брендов в целом, но и статистику по конкретным устройствам. Наиболее популярным оказался iPhone 11, выпущенный в 2019 году. По данным «Мегафона», его используют 3% абонентов. Эта же модель на первом месте у клиентов МТС и Yota.

— По соотношению цена–качество iPhone 11 остается одним из самых интересных смартфонов Apple. Кроме того, довольно большое число людей продолжают пользоваться этим гаджетом с момента покупки, — объяснил Эльдар Муртазин.

Нести бренд
телефон на кровати
Фото: Global Look press/Philipp von Ditfurth
Гибкая графика: в РФ создали материал для самовосстановления дисплеев
Как починить экран бытового прибора или гаджета, просто положив его в духовку

Более ранние модели (iPhone XS, iPhone X) уже «хромают» и по производительности, и по автономности (даже если аккумулятор поменяли на новый), считает Евгений Харитонов.

Далее в рейтинге популярных моделей следуют Samsung Galaxy A12 (2,12%) и Honor 10 Lite (1,8%). В первой половине прошлого года в тройку лидеров входила модель Apple iPhone 7, но теперь ее доля значительно сократилась и смартфон переместился на шестую строчку рейтинга, сказали «Известиям» в «Мегафоне».

Схожим образом топ-5 распространенных смартфонов выглядит и у абонентов Yota. В МТС самым популярным смартфоном также назвали iPhone 11, но топ-5 немного отличается — далее следуют iPhone XR, Samsung Galaxy A51, Xiaomi Redmi 9A и iPhone 7.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022