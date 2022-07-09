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Электроунификация: в РФ предложили продавать гаджеты с одинаковыми зарядками

Почему производители выступают против этого и кто выиграет от введения такого стандарта
Фото: Global Look Press/Cfoto
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С 2025 года в РФ могут запретить продажу гаджетов, у которых нет единого разъема для зарядного устройства. То есть все телефоны должны быть ориентированы на один тип штекера. Покупатели смогут выбрать: брать им телефон в комплекте с зарядкой или вообще без нее. Союз потребителей направил такую инициативу в Минпромторг. Там «Известиям» сказали, что видят удобство в выборе Type-C в качестве универсального стандарта для потребительской электроники. Ранее Европарламент обязал продавцов с 2024 года реализовывать гаджеты исключительно с единым разъемом для зарядного устройства типа USB-Type-C. Это позволит исключить дополнительные расходы и снизить нагрузку на окружающую среду.

Запрет для разнообразия

Союз потребителей РФ направил в Минпромторг ряд инициатив, касающихся реализации гаджетов. В частности, он попросил рассмотреть вопрос о целесообразности «введения в России с 2025 года запрета на розничную продажу портативных электронных устройств, в том числе отечественного производства, не имеющих единого разъема для подключения зарядного устройства».

Электроунификация
телефон и портативная зарядка (паувербэнк)
Фото: Global Look Press/Bernd Weißbrod

Плюс к этому предлагается дополнить Правила продажи пунктом, который позволит людям выбирать — они хотят купить электронику в комплекте с зарядкой или без нее. Об этом сказано в письме председателя союза Петра Шелища министру промышленности и торговли Денису Мантурову от 7 июля.

«Сейчас при покупке каждого гаджета потребитель получает и еще одно зарядное устройство, стоимость которого включена в цену продукции и которую со временем кому-то надо будет утилизировать, — сказано в письме. — Новые нормы, с одной стороны, позволят исключить неоправданные дополнительные расходы покупателей, а с другой — снизить нагрузку на окружающую среду и общественные издержки на утилизацию излишних электронных отходов».

Электроунификация
подключение зарядного устройства к телефону
Фото: Global Look Press/Mohssen Assanimoghaddam

Организация напомнила, что к осени 2024 года все малые и средние портативные электронные устройства, которые продают в Евросоюзе, должны иметь единый разъем для зарядного устройства — типа USB-Type-C. Речь идет о мобильных телефонах, планшетах, ноутбуках, электронных книгах, цифровых камерах, наушниках и гарнитурах, колонках, клавиатурах и многом другом. При этом продавцам запретили принудительно включать зарядное устройство с кабелем в комплект с электронным гаджетом. Как уже писали европейские СМИ, это поможет сократить расходы людей после использования техники. Кроме того, по подсчетам экспертов, потребители могут сэкономить до €250 млн, если будут заряжать все свои устройства одним кабелем.

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Союз потребителей считает такое решение весьма актуальным для России, поскольку и в РФ большинство портативных устройств продаются в комплекте с зарядным устройством и кабелем. При этом их стоимость включена в общую цену товара, что позволяет обойти одну из статей закона о защите прав потребителей. Речь идет о запрете обусловливать приобретение одних товаров обязательной покупкой других.

Выбор Type-C в качестве универсального стандарта для потребительской электроники означает удобство для вендоров, которые смогут иметь единую производственную линию, сказали «Известиям» в пресс-службе Минпромторга. Плюс это важно для пользователей и разных муниципальных сервисов: будет удобнее зарядить смартфон или другое устройство в мегаполисе. Это значительный шаг вперед с точки зрения улучшения городской среды.

Требования излишни

Производители гаджетов и портативных устройств считают, что в реализации такого подхода есть риски. Новые запреты сузят количество товара, который мог бы продаваться на локальном рынке, который и без этих норм сокращается из-за ограничения импорта и отсутствия производства многих таких устройств внутри страны, сказал «Известиям» представитель РАТЭК (ассоциации производителей электроники и бытовой техники и торговых сетей) Антон Гуськов.

Россия легализовала параллельный импорт для части иностранных брендов для того, чтобы расширить возможности россиян покупать те гаджеты, которые им нужны, — напомнил эксперт. — Устройства въезжают в РФ из других стран, к примеру из Китая или Индии, эти страны не требуют единого разъема для зарядки, а представительств многих зарубежных локальных брендов нет в РФ. В этой ситуации будет некому предъявить требования — получится, что предложенные нормы ограничат импортеров.

Он добавил, что эта инициатива является требованием к продукции, а их устанавливают только техническим регламентом ЕАЭС. То есть требования распространятся сразу на пять стран. В итоге такие изменения необходимо обсуждать с партнерами, уверен Антон Гуськов.

Электроунификация
зарядное устройство в электробусе
Фото: Global Look Press/Edgar Breshchanov
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Если Европа намерена запустить продажи гаджетов с единым разъемом, то Россия автоматически получит такие устройства, уверен председатель правления международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. Рынок ЕС — серьезный канал сбыта в мире. Поэтому закрепление предложенных мер на локальном рынке может стать избыточным. Хотя сама идея действительно полезна для людей, добавил эксперт.

Чтобы принять решение о запрете продаж электроники без единого разъема, следует учесть интересы миллионов россиян, сказал «Известиям» директор по продажам компании «Мегафон». Пока оно выглядит преждевременным, уверен он. Плюс к этому большинство производителей электроники уже используют USB-C, однако, например, Apple всё еще использует разъем Lightning на многих устройствах.

«Известия» запросили других крупных продавцов электроники: «М.Видео-Эльдорадо», «Связной», «Билайн» и МТС.

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