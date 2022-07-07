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Сняли с зарядки: цены на адаптеры для iPhone выросли в два раза

Как это сказалось на продажах аксессуаров
Фото: Global Look Press/dpa/Mohssen Assanimoghaddam
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В России более чем в два раза выросла стоимость зарядных устройств для смартфонов компании Apple. Если в феврале официальные ритейлеры продавали их за 1990 рублей, то сейчас цена выросла до 4,5 тыс. рублей. Это отразилось на спросе на данные аксессуары — по данным Mobile Research Group, за первое полугодие 2022 года рынок адаптеров для смартфонов просел на 40% в штуках и на 30% в деньгах. Фиксируют падение продаж зарядок — пусть и не столь значительное — и другие игроки рынка.

Цены вне конкуренции

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Цены на зарядные устройства для iPhone с конца февраля выросли в 1,5–2,5 раза. Если раньше на сайте Apple и у официальных ритейлеров зарядку на 20 Вт можно было купить за 1990 рублей, то сейчас в том же «Связном» за нее просят 4499 рублей. В других магазинах данный аксессуар также подорожал. Например, в Re:Store его продают за 3490 рублей.

— Причина высоких цен на оригинальные аксессуары в том, что на рынке практически нет конкуренции со стороны «серых» магазинов. Никто не спешит ввозить зарядки, чтобы перепродавать тут с микроскопической прибылью, — сказал главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов.

Например, если ввозить два зарядных устройства, то они будут примерно такого же размера, как и iPhone 13 Pro Max. При этом прибыль «серых» магазинов с одного айфона гораздо выше, чем от двух зарядок, объяснил эксперт.

Сняли с зарядки
магазин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Повысились цены не только на адаптеры питания для iPhone, но и на другие аксессуары Apple. Например, если в январе–феврале салфетка для протирки экрана стоила 1990 рублей, то теперь ее продают в среднем от 2,5 до 3,5 тыс. рублей.

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— В прошлом году покупатели с запасом реализовали спрос на аксессуары, поэтому они не спешат покупать новые. Это заставляет ритейлеров повышать цены на них, чтобы заработать на этих устройствах, — объяснил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Если рынок самих гаджетов каждый год стимулируется выходом новых моделей iPhone — многие пользователи стремятся обновить свое устройство, — то на рынок аксессуаров красочные презентации Apple почти не влияют. По мнению большинства пользователей, новый адаптер питания — это не тот девайс, который надо часто менять. Даже приобретая новый смартфон, люди используют старое зарядное устройство, до тех пор, пока оно не выйдет из строя, рассказал эксперт.

Впрочем, на рынке есть и такие гаджеты и аксессуары Apple, которые не выросли в цене, отмечают специалисты.

— Яркий пример — AirTag (умная метка, которая используется для отслеживания вещей. — «Известия»). Ее стоимость в январе–феврале была 2990 рублей, и сейчас она стоит столько же, — подчеркнул Никита Горяинов.

Сняли с зарядки
AirTag
Фото: ТАСС/EPA/JIM LO SCALZO

На складах скопилось множество таких устройств. Но люди не спешат их покупать, поскольку это далеко не самый необходимый пользователям гаджет, резюмировал эксперт.

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Не изменилась цена и на официальные чехлы Apple. Как только показали новую линейку iPhone 13, их стоимость была около 5000 рублей. Примерно столько же они стоят и сейчас.

Падение заряда

Цены на зарядные устройства выросли по одной простой причине — из-за падения продаж, сказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. То есть продавцы пытаются компенсировать недополученную прибыль с оборота за счет большей наценки.

В первом полугодии рынок просел на 40% в штуках и на 30% в деньгах по сравнению с тем же периодом 2021 года, приводит данные Mobile Research Group. Речь идет о всех зарядных устройствах — как оригинальных, так и небрендированных. Фиксируют падение, пусть и не столь значительное, и другие игроки рынка.

— С января по июнь 2022 года продажи зарядных устройств снизились на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — сказал «Известиям» директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов.

По оценке аналитиков МТС, количество проданных зарядок для смартфонов в первом полугодии 2022 года снизилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении рынок вырос на 12%, сообщили в пресс-службе компании.

Сняли с зарядки
зарядка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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— При этом средняя цена сетевых зарядных устройств в России в январе–июне 2022 года по сравнению с первым полугодием 2021 года увеличилась на 19%, до 1200 рублей, — рассказали в пресс-службе сотового оператора.

По прогнозам опрошенных «Известиями» специалистов, во втором полугодии ситуация на рынке адаптеров питания не изменится. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение потребительского спроса.

— Во втором полугодии ничего позитивного не произойдет, и мы увидим дальнейшее падение продаж этих аксессуаров. Для этого есть целый ряд причин, — сказал Денис Кусков.

Во-первых, купленные потребителями в прошлом году адаптеры вряд ли выйдут из строя так скоро. Во-вторых, современные смартфоны с разъемом USB-C можно заряжать от любых подходящих блоков питания. В-третьих, падение рынка сетевых зарядных устройств может только усилиться за счет того, что Apple может показать iPhone 14 не с фирменным разъемом Lightning, а с USB-C, как от нее требует Еврокомиссия — в 2024 году соответствующий закон в ЕС уже вступит в силу, поэтому «яблочники» вполне могут подготовиться к нему заранее и перейти на данный разъем в осеннем обновлении этого гаджета.

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