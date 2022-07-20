Импорт замещения: Apple продолжает завозить гаджеты в Россию

Apple, объявившая о заморозке поставок гаджетов в РФ, на деле ежемесячно ввозит в страну тысячи устройств , рассказали «Известиям» источник, близкий к компании-партнеру «яблочной» корпорации, и собеседник в организации, которая сотрудничает с несколькими производителями электроники. Ввоз техники вендором подтвердили и в одном из работающих с ним сервисных центров. Но на прилавки эта техника не попадет — она предназначена для обмена сломавшихся и стоящих на гарантии производителя смартфонов и компьютеров, объяснили участники рынка. Очевидно, Apple не рассматривает полный уход с российского рынка, поэтому и не прекращает поддержку своей электроники, считают эксперты.

«Яблоко» с обменом

Компания Apple, в начале марте объявившая о прекращении поставок iPhone и других гаджетов в РФ, на деле ежемесячно ввозит электронику в страну. Только в июне были импортированы тысячи смартфонов и компьютеров . Об этом «Известиям» рассказал источник в компании-партнере Apple. Информацию подтвердил собеседник, близкий к партнеру нескольких производителей электроники. По их словам, эти устройства, скорее всего, не попадут на прилавки магазинов, поскольку предназначены для замены по гарантии гаджетов, ремонт которых в РФ невозможен по тем или иным причинам .

Смартфоны и компьютеры Apple, купленные у ее официальных дилеров и ввезенные по прямому импорту (то есть с разрешения компании), можно по фирменной гарантии как чинить в РФ, так и менять на новые, если поломку не удалось устранить в авторизованном российском сервисном центре (АСЦ). Поменять можно и устройства, пользователи которых оформили программу расширенной поддержки AppleCare+.

Импорт замещения Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В московских АСЦ Apple «Известиям» подтвердили: замена сломанных устройств на новые, официально поставленные компанией в РФ, возможна . Например, в фирме «Би2Икс» пообещали сделать это в случае, если отремонтировать iPhone 13 Pro в течение пяти-семи дней силами российских специалистов будет невозможно. Но из-за отсутствия гаджетов на складе замена может занять до 45 дней , предупредили в сервисном центре. В АСЦ «НБ Сервис» также сказали, что могут заменить сломанный iPad. Apple ввозит технику в Россию, но из-за возможного дефицита обмен может занять от нескольких дней до нескольких недель, предупредили в компании.

— У нас достаточно складских запасов смартфонов от Apple. Производитель продолжает их сервисную поддержку, в том числе возможна замена устройства при гарантийном случае, — отметил директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов. — При поломке гаджета наши покупатели могут обратиться в любой из салонов оператора.

«Известия» направили запросы в Apple.

В Федеральной таможенной службе сообщили, что информация о ввозе продукции конкретных фирм конфиденциальна и не подлежит разглашению . С февраля 2022 года ФТС временно не публикует статистику по импорту и экспорту, чтобы избежать некорректных оценок, добавили в ведомстве.

Между тем во второй половине марта российская «дочка» Apple «Эппл Рус» зарегистрировала в Росаккредитации декларацию соответствия на iPad, следует из базы данных ведомства. Тогда же были зарегистрированы декларации на компьютеры Apple (конкретные модели в документе не обозначены), а чуть ранее, в начале месяца, — декларации на iPhone .

Импорт замещения1 Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Dinendra Haria

Починят все

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, Apple ввозит технику не только для замены в сервисных центрах, но и в рамках исполнения контрактов с западными компаниями , сохранившими офисы в РФ. Эти соглашения на замену и обновление оборудования глобальны, отказаться от их исполнения в России вендор не может , утверждает эксперт. Но из-за логистических проблем сроки замены действительно возросли, признал он.

По словам эксперта, новое оборудование для замены вышедшего из строя в РФ завозит и Samsung (бренд также объявил о прекращении поставок в РФ в начале марта). Комментировать это представители южнокорейского производителя не стали.

«Известия» также направили запрос представителю Huawei.

Ввоз электроники Apple для выполнения гарантийных обязательств говорит о том, что у компании нет планов по окончательному и бесповоротному уходу с рынка РФ , — возможно, в будущем корпорация рассчитывает возобновить продажи в стране, считает гендиректор TelecomDaily Денис Денис Кусков.

— С одной стороны, компания дистанцировалась от российских финансовых потоков — заблокировала оплату подписок на сервисы с помощью работающих в РФ банковских карт, отключила Apple Pay. Но, с другой, у компании по-прежнему работают служба поддержки в РФ, сервисные центры, — заметил эксперт.

Продавцы гаджетов уверяют, что затруднений с ремонтом и заменой устройств, купленных в их сетях, не будет.

— На все товары, продающиеся в МТС, в том числе на iPhone, распространяется официальная гарантия — никаких проблем с ремонтом или проверкой качества сейчас нет. В случае замены устройство меняется на гаджет, ввезенный в Россию с соблюдением действующего законодательства РФ, — сказал представитель оператора.

Импорт замещения2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В «М.Видео-Эльдорадо» добавили, что ритейлер независимо от позиции производителя отвечает за качество продаваемой техники и гарантирует защиту интересов потребителя при сервисном обслуживании.

— Для получения гарантийного обслуживания по товарам с пометкой «Гарантия продавца» покупатель может в течение года с момента передачи ему товара обратиться с чеком и паспортом в любой магазин, дальше мы берем на себя все обязательства и взаимодействие с сервисными центрами, — отметил представитель торговой сети.

В случае, когда ремонт невозможен, устройство заменят на новое, если модель в наличии, или вернут полную стоимость, пообещал он.

Если речь о технике, ввезенной с согласия производителя, re:Store Care действует в рамках его регламентов, решение о замене принимает вендор, сказала представитель Inventive Retail Group (управляет сетью монобрендовых магазинов Apple и АСЦ) Людмила Семушина. Если же устройство ввезено в рамках параллельного импорта, то re:Store берет гарантийные обязательства на себя, добавила она.