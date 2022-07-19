Платежное огорчение: Apple могут оштрафовать почти на 1 млрд рублей
Apple грозит штраф почти в 1 млрд рублей за нарушение антимонопольного законодательства, считают опрошенные «Известиями» юристы. ФАС признала, что компания злоупотребила доминирующим положением на рынке, запретив разработчикам приложений под iOS информировать пользователей о каналах загрузки приложений в обход App Store, а также об альтернативных способах их оплаты. Это не первое антимонопольное дело в отношении «яблочной» корпорации. В 2021 году по жалобе «Лаборатории Касперского», которой вендор велел урезать функционал приложения для фильтрации детского контента, ФАС оштрафовала Apple на 906 млн рублей. Тем, что производитель не дает пользователям доступ к сторонним магазинам приложений и альтернативным способам оплаты, недовольны не только российские антимонопольные органы. Законы, предписывающие открывать такие возможности, сейчас принимают в США и ЕС.
Яблочное злоупотребление
За злоупотребление доминирующим положением на рынке приложений для iOS российские власти могут оштрафовать Apple почти на 1 млрд рублей. Такую оценку «Известиям» дал руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.
— Статья Кодекса об административных правонарушениях, которая вменяется Apple, предусматривает определение штрафа по формуле, в соответствии с которой компании может быть предъявлено требование на сумму, эквивалентную 15% от выручки, — отметил эксперт. — В прошлом году ФАС уже назначила Apple оборотный штраф в размере более $12 млн — сейчас возможна сопоставимая сумма.
С такой оценкой согласился управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт.
Предупреждение о недопущении использования своего доминирующего положения на рынке загрузки приложений для iOS ФАС выдала Apple в августе 2021 года. Поводом стали жалобы со стороны разработчиков и пользователей этих программ, которые утверждали, что в некоторых случаях можно купить их дешевле напрямую на сайте продавца (за продажу в App Store взимается комиссия 15–30% от стоимости). Однако руководство Apple для разработчиков запрещает информировать покупателей о таких опциях, а также об альтернативных App Store способах оплаты, сказано в сообщении ФАС.
«Компания требует, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускает приложения в App Store», — отметили в антимонопольной службе.
Apple проигнорировала предупреждение ФАС, после чего в октябре 2021 года было возбуждено дело, сообщили в ведомстве.
Размер штрафа для компании по результатам рассмотрения дела будет определен в рамках административного производства и будет зависеть от суммы выручки, уточнили «Известиям» в ФАС. Редакция также направила запрос в компанию.
Это уже второе разбирательство, касающееся злоупотребления «яблочной» корпорацией доминирующим положением на рынке программ для своей операционной системы. В прошлом году ФАС оштрафовала Apple на 906 млн рублей по заявлению «Лаборатории Касперского». Ведомство признало, что компания требовала сократить функционал приложения для ограничения контента для детей, представленного российским разработчиком, и при этом предлагала собственный аналогичный продукт
Антимонопольный интернационал
Вопросы к Apple возникают не только у российских антимонопольных органов. Например, на прошлой неделе Европарламент одобрил законопроекты о цифровых рынках и о цифровых услугах, регулирующие деятельность крупных IT-компаний, к которым относятся, в частности, Apple и Google. Эти документы предписывают разрешить загрузку приложений из сторонних магазинов или прямо из интернета, использование альтернативных способов оплаты, а также открыть доступ к NFC-чипам сторонним платежным системам (сейчас для токенизированных платежей с iPhone можно использовать только Apple Pay).
В феврале Судебный комитет сената США одобрил законопроект, также предписывающий IT-компаниям разрешать загрузку приложений из сторонних магазинов и интернета.
Претензии к Apple со стороны национальных антимонопольных служб — достаточно распространенное явление, заметил Ярослав Шицле.
— Компания реализует политику по исключению какой-либо вариативности при использовании ее продукции. Возможно, с точки зрения обычной логики это понятное желание, однако зачастую оно входит в противоречие с законами в сфере защиты конкуренции различных государств. Поэтому практически гарантированно, что Apple получит очередной штраф от российской антимонопольной службы, — считает юрист.
С точки зрения простых пользователей и самой ФАС, заставить Apple открыть доступ к сторонним магазинам и способам платежей — здравая идея, рассуждает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Но на практике такой ход уязвим с правовой точки зрения, ведь корпорация — не монополист на рынке смартфонов и операционных систем для них, считает он.
— Есть масса других моделей телефонов от других производителей, есть Android. Можно пользоваться ими и не следовать установленным Apple правилам. Тем более что «яблочная» компания не пытается как-то ущемлять или не допускать на рынок конкурирующих производителей, — указал эксперт.
По мнению Сергея Половникова, в случае усиления противостояния Apple и ФАС и увеличения количества штрафов речь может пойти о полном уходе корпорации из России: отключении поддержки, обновлений, App Store. А это явно не в интересах рядового пользователя, заключил он.