Платежное огорчение: Apple могут оштрафовать почти на 1 млрд рублей

Apple грозит штраф почти в 1 млрд рублей за нарушение антимонопольного законодательства , считают опрошенные «Известиями» юристы. ФАС признала, что компания злоупотребила доминирующим положением на рынке, запретив разработчикам приложений под iOS информировать пользователей о каналах загрузки приложений в обход App Store, а также об альтернативных способах их оплаты. Это не первое антимонопольное дело в отношении «яблочной» корпорации. В 2021 году по жалобе «Лаборатории Касперского», которой вендор велел урезать функционал приложения для фильтрации детского контента, ФАС оштрафовала Apple на 906 млн рублей. Тем, что производитель не дает пользователям доступ к сторонним магазинам приложений и альтернативным способам оплаты, недовольны не только российские антимонопольные органы. Законы, предписывающие открывать такие возможности, сейчас принимают в США и ЕС.

Яблочное злоупотребление

За злоупотребление доминирующим положением на рынке приложений для iOS российские власти могут оштрафовать Apple почти на 1 млрд рублей . Такую оценку «Известиям» дал руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

— Статья Кодекса об административных правонарушениях, которая вменяется Apple, предусматривает определение штрафа по формуле, в соответствии с которой компании может быть предъявлено требование на сумму, эквивалентную 15% от выручки , — отметил эксперт. — В прошлом году ФАС уже назначила Apple оборотный штраф в размере более $12 млн — сейчас возможна сопоставимая сумма.

С такой оценкой согласился управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт.

Платежное огорчение_1 Фото: Global Look Press/Moritz Wolf

Предупреждение о недопущении использования своего доминирующего положения на рынке загрузки приложений для iOS ФАС выдала Apple в августе 2021 года . Поводом стали жалобы со стороны разработчиков и пользователей этих программ, которые утверждали, что в некоторых случаях можно купить их дешевле напрямую на сайте продавца (за продажу в App Store взимается комиссия 15–30% от стоимости). Однако руководство Apple для разработчиков запрещает информировать покупателей о таких опциях , а также об альтернативных App Store способах оплаты, сказано в сообщении ФАС.

«Компания требует, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускает приложения в App Store», — отметили в антимонопольной службе.

Apple проигнорировала предупреждение ФАС, после чего в октябре 2021 года было возбуждено дело , сообщили в ведомстве.

Платежное огорчение_2 Фото: Global Look Press/Annette Riedl

Размер штрафа для компании по результатам рассмотрения дела будет определен в рамках административного производства и будет зависеть от суммы выручки, уточнили «Известиям» в ФАС. Редакция также направила запрос в компанию.

Это уже второе разбирательство, касающееся злоупотребления «яблочной» корпорацией доминирующим положением на рынке программ для своей операционной системы . В прошлом году ФАС оштрафовала Apple на 906 млн рублей по заявлению «Лаборатории Касперского». Ведомство признало, что компания требовала сократить функционал приложения для ограничения контента для детей, представленного российским разработчиком , и при этом предлагала собственный аналогичный продукт

Антимонопольный интернационал

Вопросы к Apple возникают не только у российских антимонопольных органов . Например, на прошлой неделе Европарламент одобрил законопроекты о цифровых рынках и о цифровых услугах , регулирующие деятельность крупных IT-компаний, к которым относятся, в частности, Apple и Google. Эти документы предписывают разрешить загрузку приложений из сторонних магазинов или прямо из интернета, использование альтернативных способов оплаты, а также открыть доступ к NFC-чипам сторонним платежным системам (сейчас для токенизированных платежей с iPhone можно использовать только Apple Pay).

В феврале Судебный комитет сената США одобрил законопроект, также предписывающий IT-компаниям разрешать загрузку приложений из сторонних магазинов и интернета .

Претензии к Apple со стороны национальных антимонопольных служб — достаточно распространенное явление, заметил Ярослав Шицле.

Платежное огорчение_3 Фото: Global Look Press/Valentin Wolf

— Компания реализует политику по исключению какой-либо вариативности при использовании ее продукции. Возможно, с точки зрения обычной логики это понятное желание, однако зачастую оно входит в противоречие с законами в сфере защиты конкуренции различных государств. Поэтому практически гарантированно, что Apple получит очередной штраф от российской антимонопольной службы, — считает юрист.

С точки зрения простых пользователей и самой ФАС, заставить Apple открыть доступ к сторонним магазинам и способам платежей — здравая идея , рассуждает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Но на практике такой ход уязвим с правовой точки зрения, ведь корпорация — не монополист на рынке смартфонов и операционных систем для них , считает он.

— Есть масса других моделей телефонов от других производителей, есть Android. Можно пользоваться ими и не следовать установленным Apple правилам. Тем более что «яблочная» компания не пытается как-то ущемлять или не допускать на рынок конкурирующих производителей, — указал эксперт.