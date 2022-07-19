 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
В гонке за пост премьера Британии остались Сунак, Мордонт и Трасс
Армия
Бывший офицер ВВС Швеции погиб в районе Донецка
Мир
Путин указал на хорошие темпы развития отношений между РФ и Ираном
Политика
В Кремле прокомментировали планы Киева потопить ЧФ и отвоевать Крым
Мир
ВС РФ уничтожили 200 боевиков «Правого сектора» в запорожской Камышевахе
Экономика
Курс доллара вновь упал ниже 55 рублей
Мир
Польская прокуратура возбудила дело из-за нападения на посла РФ 9 мая
Наука
Солнечная буря обрушится на Землю 19 июля
Общество
МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона
Армия
Два ракетоносца Ту-160 провели полет над нейтральными водами Баренцева моря
Общество
В Москве выявлены первые случаи подвида коронавируса «Кентавр»
/

Платежное огорчение: Apple могут оштрафовать почти на 1 млрд рублей

В чем антимонопольная служба обвиняет компанию
Фото: Global Look Press/Valentin Wolf
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Apple грозит штраф почти в 1 млрд рублей за нарушение антимонопольного законодательства, считают опрошенные «Известиями» юристы. ФАС признала, что компания злоупотребила доминирующим положением на рынке, запретив разработчикам приложений под iOS информировать пользователей о каналах загрузки приложений в обход App Store, а также об альтернативных способах их оплаты. Это не первое антимонопольное дело в отношении «яблочной» корпорации. В 2021 году по жалобе «Лаборатории Касперского», которой вендор велел урезать функционал приложения для фильтрации детского контента, ФАС оштрафовала Apple на 906 млн рублей. Тем, что производитель не дает пользователям доступ к сторонним магазинам приложений и альтернативным способам оплаты, недовольны не только российские антимонопольные органы. Законы, предписывающие открывать такие возможности, сейчас принимают в США и ЕС.

Вон из iPhone: как Apple защитит пользователей от государственного шпионажа
Компания представляет новые меры защиты от прослушки

Яблочное злоупотребление

За злоупотребление доминирующим положением на рынке приложений для iOS российские власти могут оштрафовать Apple почти на 1 млрд рублей. Такую оценку «Известиям» дал руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

Статья Кодекса об административных правонарушениях, которая вменяется Apple, предусматривает определение штрафа по формуле, в соответствии с которой компании может быть предъявлено требование на сумму, эквивалентную 15% от выручки, — отметил эксперт. — В прошлом году ФАС уже назначила Apple оборотный штраф в размере более $12 млн — сейчас возможна сопоставимая сумма.

С такой оценкой согласился управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт.

Платежное огорчение_1
Приложение App Store
Фото: Global Look Press/Moritz Wolf

Предупреждение о недопущении использования своего доминирующего положения на рынке загрузки приложений для iOS ФАС выдала Apple в августе 2021 года. Поводом стали жалобы со стороны разработчиков и пользователей этих программ, которые утверждали, что в некоторых случаях можно купить их дешевле напрямую на сайте продавца (за продажу в App Store взимается комиссия 15–30% от стоимости). Однако руководство Apple для разработчиков запрещает информировать покупателей о таких опциях, а также об альтернативных App Store способах оплаты, сказано в сообщении ФАС.

«Компания требует, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускает приложения в App Store», — отметили в антимонопольной службе.

Apple проигнорировала предупреждение ФАС, после чего в октябре 2021 года было возбуждено дело, сообщили в ведомстве.

Платежное огорчение_2
Девочка с Ipad
Фото: Global Look Press/Annette Riedl

Размер штрафа для компании по результатам рассмотрения дела будет определен в рамках административного производства и будет зависеть от суммы выручки, уточнили «Известиям» в ФАС. Редакция также направила запрос в компанию.

Это уже второе разбирательство, касающееся злоупотребления «яблочной» корпорацией доминирующим положением на рынке программ для своей операционной системы. В прошлом году ФАС оштрафовала Apple на 906 млн рублей по заявлению «Лаборатории Касперского». Ведомство признало, что компания требовала сократить функционал приложения для ограничения контента для детей, представленного российским разработчиком, и при этом предлагала собственный аналогичный продукт

Сняли с зарядки: цены на адаптеры для iPhone выросли в два раза
Как это сказалось на продажах аксессуаров

Антимонопольный интернационал

Вопросы к Apple возникают не только у российских антимонопольных органов. Например, на прошлой неделе Европарламент одобрил законопроекты о цифровых рынках и о цифровых услугах, регулирующие деятельность крупных IT-компаний, к которым относятся, в частности, Apple и Google. Эти документы предписывают разрешить загрузку приложений из сторонних магазинов или прямо из интернета, использование альтернативных способов оплаты, а также открыть доступ к NFC-чипам сторонним платежным системам (сейчас для токенизированных платежей с iPhone можно использовать только Apple Pay).

В феврале Судебный комитет сената США одобрил законопроект, также предписывающий IT-компаниям разрешать загрузку приложений из сторонних магазинов и интернета.

Претензии к Apple со стороны национальных антимонопольных служб — достаточно распространенное явление, заметил Ярослав Шицле.

Платежное огорчение_3
Iphone в руке женщины
Фото: Global Look Press/Valentin Wolf

— Компания реализует политику по исключению какой-либо вариативности при использовании ее продукции. Возможно, с точки зрения обычной логики это понятное желание, однако зачастую оно входит в противоречие с законами в сфере защиты конкуренции различных государств. Поэтому практически гарантированно, что Apple получит очередной штраф от российской антимонопольной службы, — считает юрист.

Яблочный запас: в продаже появились MacBook из параллельного импорта
Как цены и гарантия на них отличаются от аналогичных ноутбуков по прямым поставкам

С точки зрения простых пользователей и самой ФАС, заставить Apple открыть доступ к сторонним магазинам и способам платежей — здравая идея, рассуждает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Но на практике такой ход уязвим с правовой точки зрения, ведь корпорация — не монополист на рынке смартфонов и операционных систем для них, считает он.

— Есть масса других моделей телефонов от других производителей, есть Android. Можно пользоваться ими и не следовать установленным Apple правилам. Тем более что «яблочная» компания не пытается как-то ущемлять или не допускать на рынок конкурирующих производителей, — указал эксперт.

По мнению Сергея Половникова, в случае усиления противостояния Apple и ФАС и увеличения количества штрафов речь может пойти о полном уходе корпорации из России: отключении поддержки, обновлений, App Store. А это явно не в интересах рядового пользователя, заключил он.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022