Подадут «Знак»: российские маркетплейсы начнут маркировать товары

Маркетплейсы обяжут маркировать товары — соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, с марта 2023 года торговые площадки обяжут следить за тем, чтобы весь ассортимент товара был промаркирован. Как эта мера может помочь в борьбе с контрафактом, разбирались «Известия».

Ход маркировкой

Согласно постановлению правительства, подписанному Михаилом Мишустиным, маркировать товары на маркетплейсах должны будут производители и импортеры, однако при выявлении нарушения ответственность ляжет и на саму площадку.

Кроме того, маркетплейсы обяжут передавать соответствующую информацию в систему маркировки «Честный знак», которая призвана снизить количество поддельных товаров. Она была запущена в 2019 году. Каждому товару там присваивается цифровой код, гарантирующий подлинность продукции.

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором «Честного знака», «Известиям» рассказали, что некоторые маркетплейсы ведут торговлю без соблюдения требований к обязательной маркировке, так как на них не распространяется ответственность за такие нарушения. В компании пояснили, что площадки не маркируют товары самостоятельно — это делают импортеры или производители.

— Новое постановление правительства приравнивает маркетплейсы к другим участникам оборота, благодаря чему они будут нести ответственность за торговлю контрафактом, — отметили в ЦРПТ. — Требований по маркировке товаров на маркетплейсы документ не накладывает, таким образом, удорожания не произойдет.

Собеседник «Известий» добавил, что ранее некоторые маркетплейсы позиционировали себя как курьерские компании, оказывающие исключительно логистические услуги. При этом с подавляющим большинством участников рынка Минпромторгу удалось достичь договоренности о соблюдении правил маркировки. До принятия постановления недобросовестные предприниматели пользовались лазейкой и реализовывали через маркетплейсы товары неизвестного происхождения.

— Именно онлайн-платформы получают деньги от потребителей, формируют кассовые чеки, но полные данные о выводе из оборота товаров не передавались ни оператору системы маркировки, ни поставщику. Эта проблема решалась в течение двух лет и наконец получила логическое завершение. Срок вступления в силу требований видится гуманным, у маркетплейсов есть семь месяцев, чтобы отладить все процессы, — сказал представитель оператора системы цифровой маркировки «Честный знак».

Система для обмена информацией

Почти одновременно с этим стало известно, что Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет» создали общую систему для обмена информацией о сбыте контрафактных товаров. Так маркетплейсы хотят предотвратить продажу нелегальной продукции, рассказали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

В эту систему будут вносить сведения о случаях размещения контрафакта, информацию о продавце и данные из документов, которые подтверждают нарушение. Маркетплейс, обнаруживший подделку, должен будет заблокировать его на своем сайте и в приложении. Если того же продавца заметят на других площадках, у него смогут попросить документы и заблокировать при их отсутствии.

Также маркетплейсы вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) хотят разработать механизм приостановки деятельности поставщиков контрафакта. Сначала они планируют приостанавливать сотрудничество с продавцом на три месяца, а при повторном нарушении ему могут отказать в размещении товарных предложений на всех площадках страны, подключенных к системе.

По словам президента АКИТ Артема Соколова, сегодня онлайн-площадки проводят «беспрецедентную работу по модерации ассортимента», благодаря чему контрафакт составляет 0,1% от общего числа товаров. Однако он есть, и это наносит удар по репутации интернет-торговли.

— Налаживание механизмов параллельного импорта, то есть ввоза оригинальных товаров законным способом, вместе с информационной системой станет надежным инструментом по борьбе с продавцами, которые обходят законодательство России, — сказал Соколов.

Помимо этого, Wildberries анонсировала запуск сервиса, который позволит правообладателям быстро проверять подлинность продукции других продавцов и блокировать любой контрафакт. Он заработает уже в августе. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе маркетплейса, площадка активно борется с нелегальной продукцией, и для этого уже разработан целый комплекс мер.

— Во-первых, для продажи товаров на площадке продавцам нужны все необходимые документы, во-вторых, мы сами осуществляем круглосуточный мониторинг всех наших товаров, а в-третьих, у нас работает система искусственного интеллекта, которая выявляет контрафакт по специальной технологии: по текстам, отзывам, фотографиям, — пояснил представитель Wildberries.

Анатомия контрафакта

По данным исследования облачного сервиса «МойСклад», сегодня на маркетплейсах появляется всё больше позиций, ввезенных по параллельному импорту — их реализует каждый десятый продавец. В основном это товары для дома (их продают 19% предпринимателей), одежда и обувь (17,5%), электроника и бытовая техника (11,8%), а также товары для красоты и здоровья (11,8%).

При ввозе такого товара, как и при попытке продать ассортимент ритейлеров, ушедших из России, возникает риск увеличения контрафакта. По словам сооснователя платформы для бизнеса Digital VED Анны Фомичевой, на сегодняшний день нет точной статистики по ситуации с подделками на популярных маркетплейсах. Однако доля контрафакта на некоторых высока.

— Наиболее часто подделываемые товары — это детские игрушки (30–35%), одежда и обувь (29–30%), мелкая потребительская электроника, например наушники, зарядки, а также различные аксессуары (18%), бытовая химия и парфюмерия (21%), — говорит собеседница «Известий».

Предприниматель и действующий поставщик Wildberries и Ozon Павел Евтушенко уточняет, что в последнее время не замечал увеличения количества контрафакта на маркетплейсах.

— Тем не менее всегда найдутся продавцы, которые захотят «протолкнуть» новый товар на площадки под видом «параллельного импорта», но вряд ли у них это получится, так как есть топ брендов, за которыми маркетплейсы активно следят и не допустят подделок, — считает Евтушенко.

Анна Фомичева отмечает, что отслеживать контрафакт — в первую очередь прерогатива самих правообладателей, но государственный контроль работает параллельно с ними: надзором за оборотом контрафактной продукции внутри страны занимается Роспотребнадзор, а подлинность ввозимых товаров из-за рубежа проверяется таможенными органами. Также в этом может помочь единая система по борьбе с контрафактом, созданная самими маркетплейсами.

Без ущерба ценам

Сегодня в России для ряда категорий в сфере дистанционной торговли действует специализированная система «Честный знак» — цифровая маркировка ассортимента, которая гарантирует легальность ввезенного товара и предоставляет полную информацию о производителе, стране изготовления, условиях хранения и так далее.

— Обязательной маркировке подлежит ряд категорий — например, обувь, верхняя одежда, лекарственные средства, постельное белье и многое другое. Этот список постоянно расширяется , — говорит CEO операционного партнера маркетплейсов XWAY Антон Ларин.

Подадут «Знак» Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

По словам собеседника «Известий», при продаже брендированной продукции площадки запрашивают необходимую документацию на бренд — сертификат качества и соответствия, а также разрешение от правообладателя на продажу товара. Например, на Ozon при регистрации магазина и добавлении товаров продавец обязан предоставить все эти документы через личный кабинет. Другие маркетплейсы могут запросить документацию только по требованию покупателя — при ее отсутствии магазин и карточки товаров могут быть заблокированы.

Анна Фомичева считает, что если на маркетплейсы возложат ответственность за маркировку товаров поставщиками в системе «Честный знак», на платформах действительно может стать меньше подделок. Правда, это не гарантирует, что общий объем контрафакта в стране изменится. При этом маркировка не потребует дополнительных расходов со стороны продавцов и самих маркетплейсов.

— В этом смысле ничего не поменяется: согласно действующим правилам маркировки, ее осуществляет лицо, вводящее продукцию в гражданский оборот, а это либо производители, либо импортеры. Новое постановление лишь обяжет маркетплейсы более тщательно следить за своими поставщиками, — говорит Фомичева.

Поэтому на цены товаров на маркетплейсах маркировка через «Честный знак» никак не повлияет, подчеркивает Вадим Ковалев.

— Спешу заверить — для добросовестных участников оборота товаров это никак не отразится на ценообразовании. Крупнейшие площадки уже заявили, что введение ответственности за маркировку для маркетплейсов не отразится на ценах, — заключает он.