Красная и черная: в РФ готовят эксперимент по маркировке икры

В России до конца 2022 года может быть проведен эксперимент по маркировке икры . Об этом говорится в официальном отзыве из Совета Федерации, который имеется в распоряжении «Известий». В нем первый зампред комитета по АПК Сергей Митин сообщает замминистра промышленности и торговли РФ Василию Шпаку, что проведение эксперимента целесообразно, так как будет способствовать борьбе с контрафактной продукцией. По информации «Известий», это мнение разделяют в Минпромторге и Росрыболовстве. Представители бизнеса отнеслись к инициативе критически. По их мнению, рядовому потребителю это ничего не даст, а цены вырастут . Эксперты же считают, что опасения предпринимателей напрасны.

Спасти и сохранить

Как выяснили «Известия», в Совете Федерации поддержали проведение эксперимента по маркировке икры до конца 2022 года . Об этом говорится в ответе первого зампреда комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина замминистра промышленности и торговли РФ Василию Шпаку.

Сергей Митин уточняет: необходимо принимать во внимание, что эксперимент носит добровольный характер и не влечет материальных затрат для его участников. Также он аргументирует необходимость проведения такого «пилота» важностью противодействия незаконному вылову водных биоресурсов и обороту продукции из них нелегального происхождения.

« Считаю целесообразным проведение в 2022 году добровольного эксперимента по маркировке средствами идентификации лососевой и осетровой икры и ее заменителей», — поясняет сенатор в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

Красная и черная Фото: РИА Новости/Александр Пирагис

В нем уточняется, что он составлен в ответ на просьбу Минпромторга представить позицию Верхней палаты о проведении такого эксперимента.

Парламентарий напоминает, что в свое время Совет по вопросам АПК и природопользования при Совфеде рекомендовал Минпромторгу проработать возможность проведения эксперимента по маркировке продукции из водных биоресурсов. Кроме того, было поручено вынести этот вопрос для рассмотрения на очередном заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Также первый зампред комитета по АПК сообщает, что эта комиссия еще в декабре прошлого года поддержала решение о проведении такого эксперимента и рекомендовала министерству подготовить проект постановления правительства на эту тему. В марте 2022 года из-за санкций такое решение было отложено, однако сейчас в СФ считают, что эксперимент все-таки необходимо провести .

— Нелегальная добыча икры — огромная проблема . Она наносит большой урон биологическим ресурсам нашей страны, готовый продукт хранится в непонятных условиях, транспортируется без соблюдения нужного температурного режима, неправильно обрабатывается, — сообщил «Известиям» сам Сергей Митин. — Всё это приводит к прямой угрозе здоровью нашим гражданам. Не говоря уже о том, какие потери несет бюджет нашей страны . Доля незаконно добытой икры на рынке сегодня составляет не менее 10%. Поэтому было принято решение поддержать старт эксперимента по маркировке такой продукции уже в 2022 году.

В своем ответе Минпромторгу сенатор указывает на статистику нарушений, связанных с незаконной добычей лососевых видов рыб. По данным Росрыболовства, в 2021 году было выявлено более 6250 таких инцидентов, при этом изъяли более 31,2 т лососевых видов рыб , уточняет Сергей Митин.

Красная и черная Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга, министерство поддерживает проведение эксперимента .

«Для проработки возможности старта в 2022 году эксперимента по маркировке средствами идентификации икры лососевых и икры осетровых были запрошены позиции заинтересованных ФИОВов, субъектов РФ и отраслевых бизнес-сообществ. Таким образом, предложения о старте эксперимента по маркировке икры лососевых и икры осетровых в 2022 году будут сформированы Минпромторгом и направлены в правительство после анализа всех поступивших позиций», — пояснили в пресс-службе ведомства.

« Росрыболовство поддерживает решение о начале эксперимента по маркировке икорной продукции в России в 2022 году . Теневой рынок красной икры превышает 4 млрд рублей. Браконьеры, занимающиеся производством икры, сегодня уничтожают рыбу. Икра, как наиболее ценный продукт, изымается, а рыбу выбрасывают прямо на берег. Все эти действия значительно подрывают ценный воспроизводственный ресурс», — сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Также там уточнили, что эта мера позволит проследить путь каждой единицы продукции от производства до прилавка в рознице . Важно отметить, что эксперимент по маркировке икры поможет значительно снизить уровень браконьерства в России, подчеркнули в Росрыболовстве.

Вырастут ли цены

Представители бизнеса отнеслись к проведению эксперимента критически. Владелец группы компаний «Русский икорный дом» Александр Новиков считает, что рядовому потребителю маркировка ничего не даст .

— Такой эксперимент — это прелюдия к обязательной маркировке. На сегодня ряд товаров уже ей подвергается. Но она, к сожалению, дает лишь прослеживаемость продукции определенного предприятия, а потребитель от этого ничего не получает. Он не может достоверно узнать, из какого сырья произведена продукция, на каком производстве, — пояснил «Известиям» бизнесмен.

По его словам, безусловно, бизнес должен будет вложиться в оборудование по маркировке, поэтому цены на продукцию вырастут, но незначительно — в пределах 1% от стоимости.

Это мнение разделяет основатель «Сети рыбных магазинов Курильский Берег» Алексей Рудько.

Красная и черная Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Практически вся рыбная продукция уже проходит маркировку по системе «Меркурий». От производителя до розничной точки видно весь путь. Я так понимаю, что сейчас идет речь о маркировке каждой банки товара. Конечно, цены поднимутся. Ведь кто-то должен эту маркировку делать . При этом всегда найдутся умельцы, которые будут ее обходить, — пояснил он «Известиям».

Алексей Рудько отметил, что избежать маркировки стараются всевозможные интернет-магазины, а также частные лица. Таким образом, те бизнесмены, которые продают икру официально, могут потерять покупателей, а черный рынок будет расти , отметил эксперт.

В Центре развития перспективных технологий, напротив, считают эксперимент важным, а также не затратным для бизнеса .

— Маркировка позволит эффективно защитить людей от нелегальной икры и снизить риски вреда здоровью. В ходе его подготовки мы провели всесторонний анализ отрасли и на текущий момент понимаем все аспекты маркировки икорной продукции. Проведены соответствующие расчеты, которые говорят о том, что маркировка не окажет сколь-либо значительного влияния на стоимость этой продукции , — заявил «Известиям» руководитель товарной группы ЦРПТ Константин Сереженков.

По его словам, в случае, если кабмин примет соответствующее решение, то в ЦРПТ готовы начать эксперимент в кратчайшие сроки.