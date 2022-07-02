Ставки на стол: сети просят о налоговой отсрочке ради удержания цен

Ассоциация компаний розничной торговли попросила ФНС снизить налоговую нагрузку на торговые сети ради удержания цен на товары первой необходимости. Речь идет об отсрочке уплаты страховых взносов и о снижении НДС на социально значимые категории. Супермаркеты жалуются на потерянную прибыль из-за сдерживания цен на сахар, растительное масло и прочие товары. Эксперты убеждены, что эти меры — оптимальный выход из нынешней ситуации, который поможет удерживать цены и маржинальность торговли. Вместе с тем некоторые специалисты упрекают ритейлеров в попытках подтянуть внутренние цены к мировым. Подробности — в материале «Известий».

И цены, и спрос

Российская розничная торговля столкнулась с непростыми вызовами. Резкий скачок инфляции в марте, разрушение прежней сети поставок, необходимость искать замену некоторым поставщикам — всё это привело к значительному увеличению операционной и финансовой нагрузки на розничные компании, рассказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. «Стремясь поддержать потребителей в условиях роста инфляции, торговые сети добровольно снизили наценку на социально значимые товары почти в три раза, с 22 до 7%, в ряде случаев — до 5%, хотя это даже не покрывает операционные расходы сетей», — сообщил он.

В связи с возникшими провалами в доходах АКОРТ попросил ФНС и Минфин рассмотреть возможность снижения ставки НДС на социально значимые продовольственные товары. В ФНС письмо получили, в Минфине пока нет.

— Отсрочка страховых и налоговых платежей за III квартал 2022 года на 12 месяцев даст возможность сетям высвободить ресурсы для инвестиций в стабильность поставок и сохранение доступных цен, — разъяснил Игорь Караваев. — Снижение ставки НДС на продовольственные товары первой необходимости позволит продолжить сдерживать рост потребительских цен на эту категорию товаров на долгосрочной основе.

Ставки на стол Фото: РИА Новости/Антон Денисов

В МЕТRО и других крупных торговых сетях комментировать инициативу не стали. Финдиректор торговой сети «Слата» (Иркутская область и Забайкалье) Елена Любансин пояснила «Известиям», что «особенно актуально предложение по снижению ставки по НДС на социально значимые продовольственные товары». По ее мнению, это позволит ритейлерам инвестировать сэкономленные средства и не повышать розничные цены.

— Из-за роста цен продажи в количестве уменьшились, логистические расходы выросли, — сетует Елена Любансин. — Снижение налоговой ставки позволит компенсировать повышение входящих цен от производителей и рост затрат на логистику. А отсрочка уплаты страховых взносов позволяет снять негативное влияние на денежный поток от повышения кредитных ставок.

Но снижать НДС прежде всего необходимо для производителей продуктов питания, ведь именно они сегодня выполняют ключевую роль по обеспечению продовольствием населения и покрывают все риски ввиду растущей себестоимости, убежден зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

— Достаточно проанализировать данные Росстата, чтобы увидеть несопоставимость заработка предприятий пищевой промышленности и аграриев по сравнению с розничной торговлей, — говорит зампред правления ассоциации «Руспродсоюз». — В условиях кассовых разрывов и дороговизны кредитных ресурсов, превышающих рентабельность производства, многие предприятия пищевой промышленности в отличие от торговых сетей сегодня балансируют на грани рентабельности. Дефицит оборотных средств ввиду роста ставок по кредитам, длительных сроков пересмотра цен и оплаты заказов со стороны торговли ведут к убыточности пищевых предприятий, некоторые уже закрываются.

Ставки на стол Фото: ТАСС/Егор Алеев

Если не облегчить им налоговое бремя, то в среднесрочной перспективе мы можем столкнуться с серией банкротств, беспокоится Леонов.

В Минпромторге России «Известиям» заявили, что выступают за рыночные методы по сдерживанию цен. Например, участникам рынка ведомство порекомендовало переходить от практики закупок на тендерах к прямым долгосрочным договорам поставок. В то время как тендеры должны быть дополнительным инструментом быстрого пополнения товарных запасов в периоды, когда на них резко повышается потребительский спрос.

Не за свой счет

Предложение об отмене НДС на социально значимые товары стоит того, чтобы его рассмотреть всерьез, убежден экономист из ГАУГН и ЦЭМИ РАН Иван Неволин. Анализ статистики по консолидированному бюджету показывает снижение доходов от НДФЛ в апреле. Причем не только относительно февраля или марта текущего года, но и аналогичного периода прошлого года. Это свидетельствует о падении официальных доходов населения.

— Как минимум два показателя свидетельствуют о снижении потребительского спроса, — говорит Иван Неволин. — Свежие данные Сбербанка (Сбериндекс) показывают, что потребительская активность сегодня находится на уровне апреля текущего года. И различные меры поддержки отраслей, населения способны дать толчок к положительной динамике, к оживлению экономической активности. Поэтому нужно рассматривать предложение по НДС именно в этом контексте.

Ставки на стол Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Генеральный директор GoodsForecast Андрей Лисица отмечает, что в настоящее время ситуация с розницей первой необходимости не так критична, как, например, это было в марте-апреле, но всё равно требует внимания властей и регулирующих мер.

— Инфляционные ожидания остаются высокими, растет санкционное давление, в том числе сохраняются риски вторичных санкций, которые могут повлечь еще одну волну изменений в цепочках поставок, — разъясняет картину трудностей Андрей Лисица. — Есть ряд бизнес-процессов, которые дистрибуторы и торговые сети пока решают за свой счет. Это давит на маржинальность бизнеса в целом и снижает объем инвестиций даже не в развитие, а в перестраивание инфраструктуры, которая поддерживает работу компаний.

Иные пути

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Андрей Карпов полагает, что, помимо снижения налоговой нагрузки, торговым сетям также могут оказать помощь такие меры, как:

прямая поддержка производителей;

субсидирование производства потребительской продукции;

адресная поддержка социально-незащищенных слоев населения, людей с низкими доходами.

В GoodsForecast полагают, что сейчас есть потребность в дотациях производителям и торговым предприятиям, регулирование отпускных цен, снижение пошлин при ввозе товаров из дружественных стран, льготные кредиты на развитие IТ-инфраструктуры, оптимизацию логистики и цепей поставок, нормирование потребления и введение ограничений на продажу тех или иных видов товаров.

Ставки на стол Фото: ТАСС/Егор Алеев

— Альтернативный механизм снижению налогового бремени — это адресная поддержка наиболее пострадавших слоев с тем, чтобы, во-первых, обеспечить их товарами первой необходимости, а во-вторых, запустить механизм повышения спроса на отечественную продукцию, — считает руководитель департамента исследований и аналитики Commonwealth Partnership (CMWP) Денис Соколов. — Это позволило бы снизить издержки на единицу продукции в среднесрочной перспективе. Для этого можно использовать так называемые фудстемпы (продуктовые карточки. — Ред.). Важно понимать, что не сама по себе инфляция опасна — проблема в том, что доходы населения отстают от инфляции и происходит сжатие потребительского рынка.

В целом альтернатив снижению налоговой нагрузки немного, отмечает партнер Data Insight Борис Овчинников: на системную работу по расшивке неэффективных, излишне зарегламентированных и слабоконкурентных мест во всей цепочке от производителя сырья до магазина сейчас просто нет времени — это не то, что может дать быстрые результаты.

— Можно увеличивать административное давление на ритейл — до какого-то предела это будет давать результаты, но потом возникнут массовые дефициты, — говорит Борис Овчинников. — Поэтому правильнее постепенно отказываться от госконтроля за ценами.

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов отмечает, что у инициативы есть и свои подводные камни. Понятно, что торговые сети решают свои вопросы минимизацией потерь на «падающем» рынке, а АКОРТ — это объединение очень крупных корпораций.

Ставки на стол Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Не говоря о том, что они от инициативы выиграют больше, в силу масштаба деятельности, — замечает Вячеслав Чеглов. — Иные выходы, конечно, есть. Прямая поддержка государством отечественных производителей и импортеров. Или увеличение выплат населению.