Акционное приложение: ритейл возвращает скидки на продукты

Ритейл вернулся к традиционным скидкам на товары. Об этом «Известиям» рассказали ведущие торговые сети — Metro cash & carry и «Магнит». Компании начали отменять их в конце февраля на фоне ажиотажного спроса, чтобы быстро не распродать товар и не остаться с пустыми полками. Теперь существенный дисконт сетям готовы давать и некоторые производители — например, мяса, — утверждают сами изготовители. Эксперты признают: тренд на возвращение акций начался, но отмечают, что скидки пока носят единичный характер. Почему большинство производителей балансирует на грани рентабельности и кто точно готов сегодня давать скидки — разбирались «Известия».

Пропадет ведь

Крупные федеральные ритейлеры начали продавать бакалею, мясные изделия и молочку со скидками. У некоторых производителей они доходят до 30% (+5–10 п.п. относительно прошлого года). Об этом «Известиям» рассказали продавцы и производители. В результате цены на некоторые позиции в этом году могут быть даже ниже, чем в прошлом.

— В последнее время, действительно, ряд поставщиков делает значительные скидки и акции на товары. В основном это касается таких категорий, как бакалея, напитки, молочные продукты, — подтвердили в пресс-службе Metro cash & carry.

Акционное приложение Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) «Известиям» сказали, что сейчас производители частично возвращают скидки, но далеко не все и не в больших объемах. Это подтвердили и в «Магните», там сообщили, что поставщики начинают возвращать промо, но до уровня февраля пока еще далеко.

По словам источника из «Магнита», серьезные скидки сейчас делают производители кондитерских изделий, в частности конфет. По его словам, это связано в тем, что поставщики этих товаров сначала повышали цены и отменяли акции, спрос снизился. В итоге люди не покупали товар по высокой цене. А так как сроки годности ограничены, производители вынуждено сделали существенный дисконт. Это позволит распродать товар со склада.

Осторожное возвращение

О росте скидок рассказал «Известиям» мясопереработчик «Окраина». По словам ее совладельца Виталия Деледивки, компания начала увеличивать скидки максимум на 10 п.п. Например, скидка на продукцию для торговой сети «Глобус» составляет 30 % вместо 25% в июне 2021 года, в «Ленте» — 25% против 20%, в «Ашане» 25% вместо 15%. В каждой сети не менее трех позиций товара продают по акции, уточнил предприниматель.

— Скидка выросла за счет снижения цен на сырье — например, свинина подешевела на 8%, упаковка из картона — на 5%, — отметил он. — При этом, говядина подорожала на 10%, а стоимость мяса птицы осталась прежней. Но эти виды продукции не так сильно влияют на цену: в составе продукции (колбаса и сосиски) их гораздо меньше, чем свинины.

Акционное приложение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

«Известия» запросили компании «Мираторг» и «Черкизово».

Поставщики стали отказываться от промоакций в ритейле с конца февраля. В частности, об этом заявляли в X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»), «Магните», «Азбуке вкуса» и других. В Х5 Group «Известиям» сказали, что тогда отменили половину дисконтных позиций. В марте доля промо сократилась до минимальных значений за последние пять лет, добавили в АКОРТ.

На пике на промо приходилось до 50% от продаж в деньгах, говорит генеральный директор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Объем промоакций сокращался несколько раз. Ритейлеры начали отменять их в конце февраля на фоне ажиотажного спроса, чтобы быстро не распродать товар и не остаться с пустыми полками, сказал эксперт. Также на сокращение акций повлиял уход ряда брендов, на которые распространялись промоакции. В апреле производители снова отменили скидки на фоне постоянного колебания цен.

— Сейчас в борьбе за долю рынка производители стали возвращать скидки, потому что есть понимание по ценам на товары, — добавил Михаил Бурмистров. За счет ушедших торговых марок конкуренция снизилась, это сказало и на промо. В итоге те производители, которые могут предложить скидку, получили возможность выйти вперед по продажам.

Акционное приложение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Обычно сети дают скидки на товары под собственными торговыми марками (СТМ). По данным последнего исследования NielsenIQ, к началу мая доля акций среди СТМ сократилась вдвое по сравнению с началом года. Она закрепилась на уровне 23%. И если в январе-феврале доля промо в частных марках демонстрировала стабильный тренд и преимущественно сохранялась на уровне около 40%, то в период мартовского ажиотажа она начала последовательно снижаться и уже к апрелю достигла минимума в 16% с начала года. В апреле-мае доля промо в СТМ оттолкнулась от нижнего уровня и начала расти, однако к 18-й неделе (2–8 мая) ее показатели остаются ниже среднегодовых значений: так, с января по апрель 2022 года средний уровень доли промо в частных марках составил 31%, а годом ранее — 40% в аналогичный период.

В этой ситуации большинство производителей балансирует на грани рентабельности. Скидки готовы давать и участвовать в акциях только те компании, которые в момент курсовых скачков и сильного роста себестоимости смогли договориться с сетями о корректировке цен. То есть стоимость при отгрузке у них снизились, сказал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Корректировать отпускные цены обычно сложно, плюс это занимает много времени, поэтому поставщикам проще договориться с сетями о проведении акций со скидками, добавил эксперт. Категории продуктов при этом могут быть совершенно разные.