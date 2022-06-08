Купили на вырост: средний чек за услуги МСП увеличился почти на треть

Средний чек за услуги в малых и средних предприятиях с января по июнь 2022 года увеличился на 27,6% , следует из статистики Корпорации развития МСП, которую проанализировали «Известия». Несмотря на рост среднего чека, темпы повышения выручки замедлились на 16,4 п.п . Самый большой прирост среднего чека наблюдался в Дальневосточном, Северо-Западном и Приволжском округах, меньше всего ­— в Уральском. Эксперты полагают, что недостаточно быстрое увеличение выручки в компаниях отражает текущее состояние в экономике, а резкое повышение среднего чека — результат как общего скачка цен, так и необоснованной покупательской активности .

Выручка и чек

С 1 января по 31 мая 2022-го малый и средний бизнес заработал 21,3 трлн рублей, рост составил всего лишь 8,6% по сравнению с прошлым годом . В 2021-м выручка достигла 19,6 трлн рублей, прирост к аналогичному периоду 2020-го составил 25%. Средний чек за период с 1 января по 31 мая 2022 года увеличился на 27,6% по сравнению с тем же периодом 2021-го.

Самое большое удорожание зафиксировано в Дальневосточном округе. Там средний чек у МСП составил 6,4 тыс. рублей против 4,5 тыс. годом ранее (рост на 42%). Далее идут Северо-Западный округ — 9 тыс. рублей (рост на 35%) и Приволжский — 8,3 тыс. рублей (рост также на 35%). Меньше всего средний чек вырос в Уральском округе — на 9%, до 7,8 тыс. рублей.

Годовая инфляция, достигшая в апреле рекордных 17,8%, к 20 мая замедлилась и составляла, по оценкам Банка России, 17,5% . Минэкономразвития прогнозирует такую же инфляцию на конец года.

Рост среднего чека просматривается в некоторых отраслях, особенно в торговле, так как изменение потребительского поведения привело к увеличению количества крупных покупок и приобретений впрок при снижении их частоты, рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В разных федеральных округах структура потребления отличается, что связано с географическими факторами и уровнем жизни, а также с разной экономической активностью, считает главный аналитик ПСБ Владимир Соловьев. В особенности значительный спрос наблюдался в отношении товаров длительного пользования, например автомобилей, бытовой техники, предметов интерьера . Данные категории подорожали сильнее, поскольку большая доля была импортной. В то же время цены на товары первичной необходимости поднялись в цене меньше , так как часть экспортной продукции оказалась переориентирована на внутренний рынок, считает он.

Резкое увеличение среднего чека — результат как скачка цен, так и паники со стороны покупателей . Наиболее значимый рост среднего размера покупки заметен в марте-апреле в торговле, особенно в товарах длительного пользования, а также у малых предприятий, занимающихся строительством и ремонтом, рассказал научный руководитель департамента социологии НИУ ВШЭ Александр Чепуренко.

Основными факторами, которые повлияли на выручку МСП в этом году, можно считать постепенное снижение потребительского спроса, дефицит оборотных средств вследствие роста процентных ставок, кассовые разрывы, а также разрыв цепочек поставок и сложности доставки импорта, полагает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Льготы

В настоящее время порядка трех четвертей малых предпринимателей говорят о серьезных трудностях, а примерно каждое девятое предприятие пришлось закрыть или оно находится накануне закрытия, отметил Александр Чепуренко.

На сектор малого и среднего предпринимательства приходится порядка 20% экономически активного населения России , следует из аналитического обзора НРА, с которым ознакомились «Известия». По расчетам агентства, численность МСП в сегменте юридических лиц по состоянию на май 2022-го снизилась за год на 6%, до 12,1 млн человек, с учетом индивидуальных предпринимателей — на 5%, до 14,6 млн человек. При накопленной инфляции и отсутствии структурных изменений в экономике МСП сможет восстановиться только к 2025 году . Задолженность по кредитам малым и средним предприятиям на начало апреля 2022-го превысила 8 трлн рубле, за три года увеличившись на 84%, отмечает НРА.

Субъекты МСП обычно имеют меньший уровень прочности по сравнению с крупным бизнесом в части аккумулирования запасов ликвидности и возможностей по ее оперативному пополнению, а также по сохранению человеческого капитала. Поэтому в периоды экономической турбулентности они зачастую становятся наиболее уязвимыми. В то же время малый и средний бизнес в силу своего размера может более оперативно реагировать на изменяющиеся условия, отметили в НРА.

Рост ставок и волатильность курса рубля критически важны для многих сегментов МСП, поэтому поддержка государства в виде льготных кредитов, отсрочек по налогам для сохранения экономической активности бизнеса первостепенны, считает Ярослав Кабаков.

К мерам поддержки относятся льготные кредиты на разные цели по ставкам от 3 до 15%, в федеральном бюджете на их субсидирование предусмотрено около 18,3 млрд рублей, а общий лимит фондирования банков по программам составляет 675 млрд. Также среди послаблений для бизнеса — кредитные каникулы по договорам, различные гранты на создание или развитие проектов молодого предпринимателя, компенсации МСП расходов за прием оплаты товаров или услуг через Систему быстрых платежей.