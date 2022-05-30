Много бывает: число МСП растет на фоне усиления санкций

На фоне усиления санкционного давления количество малых и средних предприятий с 10 февраля по 10 мая увеличилось на 108 тыс. — до 6 млн, следует из реестра ФНС, который проанализировали «Известия». Однако рост произошел только за счет микропредприятий. Количество малых компаний уменьшилось, а число средних осталось почти на том же уровне. Также сократилась численность занятых в сфере МСП — с 14,64 до 14,59 млн. По мнению экспертов, работающие в сфере малого бизнеса могли перерегистрироваться в самозанятых.

Бизнеса больше, людей меньше

С 10 февраля по 10 мая количество субъектов малого и среднего предпринимательства выросло с 5,9 млн до 6 млн, несмотря на усиление санкционного давления со стороны стран Запада и начало нового экономического кризиса, следует из реестра ФНС. На рост численности повлияло открытие новых микропредприятий: их стало больше на 109,2 тыс. и их количество в общей сложности составило 5,67 млн. При этом число малых предприятий сократилось более чем на 1 тыс. и составило 210,8 тыс. Количество средних предприятий осталось практически на прежнем уровне: 10 февраля их было 17,98 тыс., а 10 мая стало 17,96 тыс.

Несмотря на рост общего числа МСП, количество людей, работающих в микро-, малых и средних предприятиях сократилось на 52 тыс. и составило 14,64 млн. Наибольшее уменьшение (почти 48 тыс.) — у микропредприятий. Малые компании сократили 14 тыс. сотрудников, в средних численность занятых почти не уменьшилась.

Во время предыдущего кризиса, вызванного пандемией коронавируса, ситуация была аналогичной. С 10 января 2020 по 10 мая 2020 года увеличилось количество МСП, но при этом сократилось число работников. Как и сейчас увеличение общей численности микро-, малых и средних предприятий произошло за счет первых. Но сокращение числа занятых произошло преимущественно за счет малых компаний. С 10 января 2021 по 10 мая 2021-го картина была такой же.

В пресс-службе Минэкономразвития оперативно не ответили на запрос «Известий» об этой статистике. В пресс-службе ФНС также не прокомментировали данные реестра.

Занятые в сфере МСП могут переходить в статус самозанятых, предположил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. У работающих на себя есть потолок доходов в 2,4 млн рублей в год, однако это всё равно приемлемый уровень.

Количество самозанятых за апрель 2022 года выросло более чем на 240 тыс. человек, а их общее число на 30 апреля составило 4,8 млн, рассказал «Известиям» директор по экспертно-аналитической работе «Опоры России» Иван Ефременков.

Цель будет достигнута

Увеличение количества МСП сейчас может быть связано с сезонным фактором, полагает директор департамента доказательной экономики ЦСР Антон Белоглазов. По его словам, весной и летом начинается период сельского хозяйства, активизируется торговля плодоовощной продукцией.

С начала усиления санкционного давления правительство провело масштабную работу по поддержке малого и среднего бизнеса в финансовой и налоговой сферах, а также в части снижения административного давления при проверках, напомнил Иван Ефременков. Однако обстоятельства всё равно вносят свои коррективы и заставляют перенастраивать отлаженные процессы и логистические цепочки. Для этого потребуется какое-то время, добавил Иван Ефременков.

Правительство реализует широкий набор финансовых, консультационных, образовательных и имущественных мер поддержки МСП, указал Антон Белоглазов. Сюда входят гарантии и поручительства, льготные кредиты, имущественная поддержка, обучающие программы, рассказал он.

— Можно оказывать дополнительную поддержку МСП, которые могут работать в нишах, освобождаемых иностранными компаниями. Также было бы полезно сделать сервис, позволяющий российским предпринимателям увидеть эти перспективные ниши, ранее занятые иностранными компаниями, — предложил Антон Белоглазов.

Ситуация на рынке труда в России остается стабильной, говорил 12 мая министр экономического развития Максим Решетников. По итогам марта безработица сохранилась на историческом минимуме в 4,1%. Количество зарегистрированных безработных с 16 по 23 мая, по данным вице-премьера Татьяны Голиковой, сократилось на 4,2 тыс. человек — до 679,4 тыс. При этом, по обновленному прогнозу Минэкономразвития на 2022 год, безработица в России составит 6,7%.

Малый бизнес, не успев оправиться после периода пандемии, испытывает в последние месяцы новые шоки, связанные с закрытием зарубежных рынков, изменением поведения потребителей, резкими ценовыми скачками, отметил научный руководитель департамента социологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ Александр Чепуренко. Всё это побуждает малых предпринимателей сокращать объемы бизнеса и сотрудников.

В среднесрочной перспективе санкционное давление просто не оставляет российской экономике другого шанса, кроме развития малого бизнеса в производстве товаров массового потребления, розничной торговле, услугах. Малое предпринимательство после спада будет восстанавливаться, особенно если государственная политика в отношении него будет хотя бы нейтральной, полагает Александр Чепуренко.

Согласно нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», к 2030 году число работающих в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, должно увеличиться до 25 млн человек. По мнению Ивана Ефременкова, эта цель вполне достижима.