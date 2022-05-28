Ниши подписавшиеся: где открывать новый бизнес

К прошедшему 26 мая Дню российского предпринимательства аналитики ЮKassa, по итогам опроса российских бизнесменов, назвали самыми перспективными в нынешних условиях нишами для развития своего дела сферы IT и внутреннего туризма. Так ли это, разбирались «Известия».

Что показал опрос

ЮKassa опросила в мае более 80 ИП и владельцев бизнеса, а также сотрудников компаний и самозанятых в сфере обслуживания. 72,8% опрошенных назвали самым перспективным направлением для предпринимательства в новых условиях IT-индустрию. Еще 42% указали на внутренний туризм и турагентства. 37% отметили сферу ремонта оборудования, производство одежды — 34,6%, образование — 23,5%.

Опрошенные «Известиями» эксперты, комментируя результаты опроса, согласились с перспективами сферы IT, но усомнились в том, что внутренний туризм также будет в топе.

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Основатель клининговой компании «Братья Чистовы» Андрей Волхонский замечает, что крупные предприятия не подключаются к «ЮКассе», так что опрос проводился среди представителей малого бизнеса. Для него, говорит он, сфера IT была и остается перспективной. Более того, даже в сфере туризма речь, по его мнению, должна идти в первую очередь о необходимости IT-сервисов на замену Airbnb и Booking.

Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова указала, что в туризме есть перспективы, но пока эта ниша «ждет своего часа», находясь в «зоне турбулентности».

— Есть проблемы с логистикой, с передвижением, — рассказала она «Известиям». — Сложнейшая ситуация с авиаперелетами, потому что есть риск, что не на чем будет летать в ближайшее время. Есть вопросы и по железнодорожному сообщению, потому что не хватает вагонов.

Член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков считает, что ниша турагентств достаточно свободна после пандемии и в связи с нынешним кризисом.

— Но я не вижу в ближайшей перспективе возможностей для нормализации ситуации. На мой взгляд, более крупный бизнес в этой сфере займет основные ниши, — сказал он.

Ведущий научный сотрудник Института финансово-промышленной политики (ИФПП) Финансового университета при правительстве РФ Олеся Донцова отмечает, что туристическая отрасль оказалась наиболее пострадавшей и переживает серьезные изменения.

— Вся логистика переориентируется на внутренний туризм и туризм в дружественные страны, но снижается платежеспособность населения и растет спрос на бюджетный отдых , — рассказала она. — Турагентам необходимо оперативно перестроить свою работу в соответствии с наметившимися трендами. Полагаю, станут активно развиваться бюджетные формы внутреннего туризма: домашний, культурный, спортивный.

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Руководитель департамента продаж автоматизации розницы «Первый БИТ» Иван Нистратов считает, что очень перспективны станут авторские туры.

А вот относительно перспектив IT сомнений в основном нет. Руководитель маркетингового агентства ST agency Евгения Соколовская замечает, что IT-бизнес активно поддерживается государством, запускаются акселерационные программы, выделяются гранты на разработку отечественных решений. Елена Дыбова указывает, что россияне уже очень сильно погрузились в эту цифровую экономику и уход крупных сервисов освободил эту нишу для российского бизнеса. Иван Нистратов считает, что отдельно стоит обратить внимание на маркетплейсы, и предполагает, что вся крупная интернет-торговля превратится в маркетплейсы.

Директор ИФПП Финансового университета Нияз Абдикеев замечает, что единственной и главной проблемой для этой отрасли будет нехватка специалистов, так как в последние полгода происходит достаточно высокий отток кадров из отечественной индустрии в страны СНГ и другие. Но сама по себе ниша перспективна, особенно в плане создания альтернатив зарубежного программного обеспечения, развития информационных технологий нового поколения: 5G, интернета вещей и так далее.

В каких отраслях надо открывать бизнес

Председатель правления потребительского кооператива «Инвестиционный капитал» Андрей Каредин видит и в IT-сфере определенные риски — всегда есть вероятность, что появится сильный конкурент, который придет с лучшим программным обеспечением.

— А вот торговля и грамотно налаженное производство — это то, что можно потрогать руками, им проще управлять и распоряжаться, в отличие от IT-технологий , — сказал он.

Алексей Мостовщиков выделяет кроме сферы IT еще и общественное питание. По его мнению, после закрытия и ухода части крупных сетей у предпринимателей есть возможность их заменить.

Соколовская указывает, что востребованной также остается сфера образования, несмотря на некоторое снижение в спросе и рост расходов на производство программ. Также рост выручки показывают коммуникационные и маркетинговые агентства.

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— Стоит отметить, что в кризисный период интерес к маркетинговым продуктам всегда растет , особенно к тем, которые направлены на лидогенерацию (сбор базы потенциальных клиентов с контактами. — Ред.), — сказала она.

Инвестиционный советник «ПФО ХОЛДИНГ» Вусал Исмаилов полагает, что актуально изучать новые направления в сфере финансов, секторе производства и переработки сырья, удобрений, сфере питания, производстве одежды.

— Однозначно востребовано всё, что связано с производством , — говорит Елена Дыбова. — С производством, с переработкой, с изготовлением товаров народного потребления, с металлообработкой — сейчас крайне высокий запрос на изготовление запчастей, на замену выбывших с нашего рынка товаров всех уровней — от самых примитивных, того же желатина, до самых высокотехнологичных.

Однако не во всех сферах, где появились проблемы из-за ухода зарубежных компаний, возможно импортозамещение. Гендиректор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков замечает, что в электрике все крупнейшие трейдеры и поставщики комплектующих объявили о временном прекращении своей деятельности в России, но большинство из них предложили альтернативные пути поставок продукции: через Китай и Казахстан, часть идет через Турцию. По его словам, с обслуживанием оборудования станков на заводе тоже пока проблем нет, но если они возникнут, то и тут план связан всё же с импортом — комплектующие завозят из Китая и Турции.

Член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян замечает, что в нишах, связанных ранее с импортом, можно либо начинать собственное производство дефицитной продукции, либо как раз менять поставщика, становясь импортером и дистрибьютором. По его словам, самой низкобарьерной отраслью для входа является торговля: предприятию нужно лишь организовать оптовые закупки готовой продукции, чтобы продавать ее мелким оптом либо в розницу через систему электронной коммерции.

— Но есть масса потребительских товаров, процесс производства которых является не столь трудным и не требует высоких технологий и крупных финансовых вложений, — говорит он. — Например, не так уж сложно организовать производство строительных материалов и инструментов.

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Автор проекта «Финансовая грамотность: просто о сложном», кандидат экономических наук Петр Щербаченко отдельно отмечает уменьшение ассортимента на российском рынке таких крупных игроков, как Unilever, Procter&Gamble, Colgate-Palmolive, что дает шанс отечественным производителям занять их место в сфере бытовой химии, корма для животных и косметики .

В Минэкономразвития сообщили «Известиям», что в первом квартале число субъектов малого и среднего бизнеса достигло доковидного уровня — 6 млн человек, а занятость, по свежим данным первого квартала, превысила максимальные значения с 2019 года (26 млн). Рост, в первую очередь, произошел за счет увеличения самозанятых и ИП. На вопрос, в каких сферах особенно нужны сейчас новые бизнесы, в МЭР не ответили.

Чем рискуют бизнесмены

Ведущий научный сотрудник ИФПП Финуниверситета Павел Трифонов отмечает, что сейчас не так высоки риски в отраслях, где преобладает госзаказ, или отрасли с ориентацией на производство продукции первой необходимости. А вот товары длительного пользования — автомобили, мебель, одежда, бытовая техника — перестанут пользоваться высоким спросом и произойдет сильный спад в их производстве, говорит он.

Елена Дыбова замечает, что риски есть в любое время, но сейчас ситуация удобна тем, что открывать бизнес можно в условиях низкой конкуренции.

— Сейчас она значительно снижена за счет того, что от нас ушли мировые гиганты, с которыми конкурировать было просто невозможно, — сказала она. — Российский бизнес долгие годы ничего не мог вывести на рынок, потому что все ниши были заняты. От этого страдала та же легкая промышленность, которая не могла бороться с брендами Zara, Bershka и другими.

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Евгения Соколовская замечает, что бизнес ее компании был запущен как раз в период экономического кризиса. По ее словам, для некоторых типов бизнеса кризис — это время для возможностей.

— Сейчас очень популярны виды бизнеса, которые запускаются на основании временного спроса , — говорит она. — Например, релокация бизнеса за границу, продажи антисептических средств или устройств и другие. Опытные бизнесмены прогнозируют спрос и срок актуальности данного предложения на товары или услуги.

Илья Каленков подчеркивает, что ключевое значение будет иметь сфера, в которой будет запущен бизнес . По его словам, условный запуск машиностроительного завода в нынешних условиях не будет самой лучшей идеей, хотя и тут важно понимать, что будет предприятие производить, на какой рынок будет ориентировано.

Алексей Мостовщиков указывает на сложности предприятий, которые будут зависеть от логистики и иностранных компонентов или сырья. Еще один риск — сокращающийся спрос и снижение экономической активности населения. Поможет, говорит он, грамотное планирование, в том числе ценовое.

Что важно знать при запуске своего дела

В исследовании ЮKassa 75% опрошенных считают, что главное при запуске своего дела — знать и понимать потребности целевой аудитории. 63% опрошенных считают, что на первом этапе важно суметь поставить реалистичные сроки окупаемости. Опрошенные «Известиями» бизнесмены указывают, что самое важное при запуске нового дела — качественная отработка бизнес-плана и финансовой модели.

— Продукт, который производит компания, должен закрывать боли потребителя, быть актуальным и иметь уникальное торговое предложение , — говорит Соколовская.

Агван Микаелян отмечает, что если планируется развить бизнес в сфере, опустевшей после падения импорта, то в первую очередь необходимо изучить товарную структуру и географию стран и регионов-поставщиков.

— Ключевым моментом станет организация безрисковой логистики и выбор оптимального географического направления поставок , — говорит он.

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Андрей Каредин замечает, что если на качественную отработку бизнес-проекта нет времени или необходимых знаний, можно воспользоваться франшизой или купить готовый бизнес. При этом он призывает «умножить минимум на два финансовую подушку». Экономить на вложениях в дело Каредин не рекомендует и выступает против бизнесов с минимальными затратами, а трендом времени считает технологичный/производственный бизнес.

Петр Щербаченко призывает не делать больших инвестиций в бизнес без оценки перспективы спроса со стороны целевой аудитории и анализа рынка . А доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финуниверситета Яков Федоров указывает, что большинство инвесторов пока воздерживаются от серьезных инвестиционных планов и решений. По его словам, в этой ситуации актуальнее будет реализация программ господдержки капиталоемких и высокотехнологических стартапов.

Андрей Волхонский считает, что сейчас «пришло время качественных продуктов во всем».

— Сейчас выстреливает только качество, а время хайповых историй уходит , — говорит он. — В приоритете будут только продуманные продукты, действительно приносящие пользу, которыми люди будут пользоваться, и они войдут в привычку.

Олеся Донцова замечает, что в нынешних условиях «как никогда станут актуальны вопросы оптимизации ресурсов и операционной эффективности».