Обогащайтесь: студентов призвали учиться быть бизнесменами

Воплощение в жизнь «Платформы университетского технологического предпринимательства» позволит организовать десятки тысяч стартапов. Основная задача — помочь энтузиастам вывести свои продукты на рынок. Подробности — в материале «Известий».

Новое поколение студентов-предпринимателей

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее новую стратегическую инициативу под названием «Платформа университетского технологического предпринимательства». Речь идет о создании экосистемы технологического предпринимательства вокруг университетов для формирования пула быстрорастущих технологических компаний.

— Реализация инициативы технологического предпринимательства в университетах позволит нам создать не менее 30 тыс. новых университетских стартапов и 150 тыс. высокотехнологичных рабочих мест в инновационных секторах экономики, суммарно привлечь 180 млрд рублей на ранних стадиях студенческих стартапов, — сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Запуск новой платформы — крайне важная инициатива, которая позволит использовать научный потенциал университетов и инженерные компетенции студентов для создания востребованных на рынке продуктов. Об этом заявил «Известиям» директор Института организационного развития и стратегических инициатив (ИОРСИ РАНХиГС), член совета Минобрнауки по государственной молодежной политике Вячеслав Шоптенко.

— Число таких проектов, по сравнению с классическим предпринимательством, будет достаточно ограниченным, — рассказывает Вячеслав Шоптенко. — Однако даже один высокотехнологичный проект при правильном развертывании и хороших бизнес-показателях может оказать значительное влияние на экономику в целом. Чтобы появилось новое поколение технологических студентов и предпринимателей, необходимо менять среду, и в этом смысле логично, что стартап-студии будут создаваться не внутри вузов, а в их периметре и будут действовать сразу на рыночных принципах. Неслучайно в концепции платформы использован опыт последних 20 лет по созданию и работе бизнес-инкубаторов и других структур для поддержки технологического предпринимательства.

Обогащайтесь Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Инициатива включает четыре направления. Это вовлечение студентов в работу через assessment-технологии, интенсивы, деловые игры, бизнес-тренинги, проводимые в вузах. Также при поддержке предпринимательского сообщества планируется открыть университетские стартап-студии. На пилотном этапе в 2022–2024 годах будет запущена сеть из 15 таких студий. В них пройдут обучение команды и будут сформированы механизмы оказания помощи в бизнес-процессах.

— Это еще одна из многих государственных и общественных инициатив, предпринятых за последние 30 лет для трансформации системы высшего образования и развития бизнеса в России, для улучшения деловой среды , — говорит ректор Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН), член Общественного совета Минпросвещения РФ Денис Фомин-Нилов. — Надеемся, что платформа окажет определенное воздействие на формирование частно-государственной системы и внесет свой вклад в развитие предпринимательства в России.

В Управлении инновационного развития Казанского (Приволжского) федерального университета «Известиям» объяснили, что платформа должна стать частью экосистемы технологического предпринимательства вокруг университетов. Одна из приоритетных задач платформы — привлечение профессиональных инвесторов к финансированию лучших университетских стартапов. Это, безусловно, должно способствовать вовлечению наиболее активных студентов в технологическое и инновационное предпринимательство.

— При этом нужно понимать, что это лишь один из инструментов трансформации студенческих проектов в предпринимательские, — подчеркнули в Казанском федеральном университете. — Кроме того, платформа должна пройти этапы становления и внедрения. Наш опыт работы показывает, что применение assessment-технологий в бизнес-образовании дает положительный результат, способствующий увеличению количества студенческих проектов с потенциалом превращения их в стартапы.

В Новосибирском государственном университете (НГУ) отметили, что платформа студенческого предпринимательства предоставляет студентам инструменты для развития потенциала. А уже задача университетов — предложить релевантные знания , создать пространство для эффективного взаимодействия с действующим бизнесом и возможности для раскрытия сопутствующих бизнес-деятельности навыков.

Обогащайтесь Фото: ТАСС/URA.RU/Natalia Chernohatova

Директор Бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ Нина Феодосиади рассчитывает на большой эффект в создании студенческих стартапов и их быстром развитии от тех инициатив, которые предусмотрены платформой.

— То, чего ранее не хватало в нашей работе, сейчас удалось предусмотреть: это специальные возможности в привлечении инвестиций в стартап-проекты студентов и признание предпринимательской траектории в образовательном процессе через предоставление академического отпуска — это важно, так как создание стартапа часто не дает эффективно заниматься обучением и студенты отчисляются из университета, — сказала Нина Феодосиади.

Что нужно для развития технологического предпринимательства

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов рассказал «Известиям», что в регионах необходимо развивать инфраструктуру поддержки бизнеса по принципу «бизнес-инкубатор – индустриальный парк – особая экономическая зона». Это будет стимулировать появление новых производств.

— Как показали ковидные времена, наиболее устойчивые компании работают в реальном секторе экономики, — говорит Александр Абросимов. — На мой взгляд, такие центры должны иметь производственную базу (начиная от станков и заканчивая вычислительными центрами, оборудованными лабораториями и пр.). Кроме того, очень важно, чтобы все проекты обеспечивались бухгалтерским и юридическим сопровождением, гарантировалась защита интеллектуальной собственности начинающим предпринимателям. Тогда можно будет говорить о создании полноценных бизнес-инкубаторов для стартапов. Следующим логичным этапом развития бизнеса становится переход из бизнес-инкубатора на площадки индустриальных и технических парков. Причем и новым, и уже работающим производствам необходима стабильная аренда помещений.

Обогащайтесь Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Директор Бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ Нина Феодосиади отмечает, что крайне важным для развития технологического предпринимательства является создание стартап-студии при университете: это позволяет организационно включаться в работу со стартапами и делает сам стартап продуктом, который можно легально продавать партнерам. По ее словам, стартап-студия — это рыночный инструмент, через который предприниматели могут получить легальный доступ к университетской экосистеме предпринимательства и выстроить реальные рыночные цепочки.

— Также мы видим необходимость создания специальных программ для подготовки менторов и трекеров из числа реальных предпринимателей для работы со студенческими стартапами, — говорит Нина Феодосиади. — Сейчас этих людей крайне мало, а преподаватели совершенно не подходят для такой работы.

Инициатива не без рисков

Между тем у некоторых экспертов есть опасения по поводу путей реализации новой платформы. Ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН и доцент экономического факультета ГАУГН Иван Неволин полагает, что «организация платформы с фокусом на образовательные программы и гранты рискует выродиться в «серийное предпринимательство» в худшем варианте».

— Под серийным предпринимательством понимают создание одним и тем же коллективом разных стартапов, — говорит Иван Неволин. — В худшем варианте стартап появляется, получает грант/инвестиции, умирает, а его инициаторы запускают новый, получают денежные вливания — и далее по известному циклу. В этом случае не получим ничего, кроме затратной статьи бюджета — неважно, государственного или коммерческого. И большой портфель интеллектуальной собственности, квалификация исполнителей не гарантируют успеха.

Эксперт приводит пример патентного агрегатора Intellectual Ventures Натана Мирвольда, который не только скупает перспективные разработки, но и ведет собственные исследования. Но, увы, миллиарды вложенных с момента создания в 2000 году долларов до сих пор не окупили себя.

Обогащайтесь Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Без создания специальных режимов для стартапов мы, как страна, рискуем оказаться в том же положении: обученные студенты будут, продукты будут, стартапы будут, но эффекта для экономики в смысле коммерчески успешных предприятий нет, — говорит Иван Неволин. — То есть можно получить новые стартапы, создать рабочие места, но за ними будут стоять регулярные субсидии, а чистый эффект окажется отрицательным.

Надо сказать, что попытки стимулирования стартапов в научной среде в современной России уже предпринимались. Из последних можно вспомнить разрешение на малые инновационные предприятия (МИП) при вузах согласно закону № 217-ФЗ. Фактически же, как показало недавнее исследование, большая их часть давно закрыта, а небольшое количество успешных оказывают услуги в нефтегазовом секторе и созданы при профильных для отрасли вузах. Причина неудачи, по мнению экспертов, состоит в искажении зарубежного опыта при адаптации к российским условиям.

— Поможет ли платформа сделать отечественное образование менее формальным для молодежи? Мне кажется, здесь нужно все-таки разделить образование, как необходимый набор знаний в рамках образовательных стандартов и ту надстройку, которая позволит реализовать какие-то бизнес-идеи студентов, — говорит вице-президент по региональному и международному развитию Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин. — В части инструментов поддержки и реализации идей, конечно, работа должна быть организована неформально. Стартап-студия, как один из инструментов, [для этого подходит].

Еще одно затруднение, по словам Нины Феодосиади, состоит в том, что сейчас не хватает практиков, которые готовы и способны вкладываться в развитие университета в части предпринимательства. У нас нет рынка самих стартапов и есть множество сложностей в юридическом оформлении сделок, нет полноценной практики продажи долей в стартапах и ликвидности в этом сегменте. Но эксперт рассчитывает, что постепенно эта сфера будет развиваться, и платформа — это уже гигантский шаг.

Обогащайтесь Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Если человек не готов рисковать, а предпринимательство — это в первую очередь риск, то никакая платформа не способна его сделать предпринимателем, — считает Юрий Сапрыкин. — Мы, например, свою задачу видим в том, чтобы экосистема «Сколково», которую государство сформировало, помогла тем, кто хочет заниматься технологическим бизнесом. Сегодня в стране созданы для этого все возможности, а тесное взаимодействие с вузами позволит вывести эту работу на новый уровень.