И еще раз учиться: какие вузы смогут давать второе высшее бесплатно

В следующем году абитуриенты с высшим образованием могут занять до трети бюджетных мест по ряду творческих специальностей, сообщили «Известиям» представители вузов, которые в соответствии с новым законом планируют бесплатно принимать на второе высшее. Полный список учебных заведений пока неизвестен — он разрабатывается Министерством культуры и до утверждения правительством не раскрывается. Но в него попадут только федеральные вузы, значит, как минимум три консерватории и многие институты культуры останутся «за бортом». Что же касается специальностей, их, по имеющейся информации, будет около десятка. «Известия» выяснили, как идет подготовка к реализации реформы.

Без дискриминации

Вопрос о возвращении бесплатного второго высшего образования по «смыслообразующим» специальностям подняли на встрече с Владимиром Путиным выпускники и студенты ВГИКа во время празднования 100-летия вуза в 2019 году. Президент обещал подумать. Уже в конце 2020-го Минкультуры подготовило соответствующий законопроект и направило его в правительство. А 2 июля 2021-го глава государства подписал поправки в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

«Лица, имеющие высшее образование, могут быть приняты на конкурсной основе на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в федеральные государственные образовательные организации высшего образования по образовательным программам высшего образования (программам специалитета) в области искусств», — сообщается в новой редакции закона.

Несмотря на то, что президент поставил подпись еще до начала вступительных экзаменов в творческих вузах, нынешний прием проходил по старым правилам, поскольку перечень учебных заведений и специальностей кабмином не утвержден. Ректоры не без сожаления комментируют этот факт и рассуждают о возможных подоплеках проблемы.

— Выход постановления правительства задерживает то, что идут обсуждения по поводу уже подписанного президентом закона о втором высшем образовании: может ли он каким-от образом ущемить выпускников школ, — поделился своими предположениями с «Известиями» ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Впрочем, уверен он, те абитуриенты, которых не примут, когда закон уже вступит в силу, не смогли бы пройти и сейчас. То есть дело не в усилившейся конкуренции. С ним солидарен и Владимир Малышев, ректор ВГИКа.

— Никакой дискриминации школьников не будет. Студенты, претендующие на получение бесплатного второго высшего образования, будут участвовать в общем конкурсе. Но мы рассчитываем, что со следующего года треть поступивших окажутся взрослыми. Это было бы полезно еще и потому, что на семинарах и прочих занятиях они подтягивают выпускников школ, — отметил он в беседе с «Известиями».

Пока ректоры исходят из того, что порядок поступления для имеющих высшее образование и не имеющих будет одинаковым. Здесь не должно быть никакого специального конкурса, особых требований, привилегий или ограничений, подчеркнул ректор Литературного института имени А.М. Горького Алексей Варламов. Если творческие работы и знания абитуриентов с высшим образованием окажутся лучше — значит, лучше. Если нет, то нет, подчеркнул он. Того же мнения придерживаются Владимир Малышев и Григорий Заславский.

Ария со списком

Источник в Минкультуры сообщил «Известиям», что ведомство уже передало свою версию перечня вузов и специальностей в Минобрнауки, а оттуда документ попадет в правительство. В Минобрнауки, однако, в ответ на запрос «Известий» не стали комментировать содержание списка, отметив, что «давать разъяснения по указанному федеральному закону, а также по проекту нормативного правового акта уполномочен именно разработчик», то есть Минкультуры.

Так или иначе, некоторые предположения относительно списка вузов и специальностей можно сделать на основании текста самого закона и приказа за 2021 год о президентских грантах на второе высшее образование (есть в распоряжении «Известий»), благодаря которому некоторые дипломированные абитуриенты и в прошлые годы могли поучиться бесплатно. Отбор получателей этого гранта осуществляла Ассоциация учебных заведений института и культуры, возглавляемая ректором ВГИКа Владимиром Малышевым.

В перечне специальностей там значатся драматургия, режиссура театра, режиссура кино и телевидения, композиция, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром (проще говоря — симфоническое дирижирование). Из ранее звучавших выступлений чиновников ясно, что все эти специальности будут и в новом законе, но к ним добавятся, как минимум, литературная работа и перевод художественной литературы.

Композиции и дирижированию учат в консерваториях, музыкальных академиях (самая известная из них — Гнесинка, она очевидно будет в перечне) и некоторых институтах культуры. Из них федеральный статус имеют прежде всего консерватории, и то не все, а только 10 из 13. Драматурги и режиссеры выходят из институтов театра и кино — это еще плюс восемь вузов (семь театральных и ВГИК). Куда сложнее с литературными профессиями: им обучают не только в Литинституте им. Горького, но и в различных университетах, в том числе не специализирующихся на культуре. В разных вузах по-разному могут называться одни и те же специальности, так что итоговый список напрямую зависит от перечня учебных заведений. Но в целом, можно предположить, что речь пойдет о десятке специальностей (не считая вариантов) и нескольких десятках вузов.

Мировоззренческие профессии

В культурной среде закон встретили с единодушным одобрением. Важность прихода в кино, музыку и литературу людей с жизненным опытом отмечают не только в образовательных учреждениях, но и в творческих союзах. Так, по мнению члена Совета Союза композиторов России, председателя Гильдии молодых музыкантов «МолОт» Российского музыкального союза Ярослава Судзиловского, для профессии композитора эта реформа жизненно важна.

— Композиция — это философская, мировоззренческая профессия, требующая умения мыслить концепциями. И нынешняя инфантилизация для нее очень опасна, — рассказал он «Известиям». — Я сам получил композиторское образование уже взрослым человеком, после того, как стал известным виолончелистом, окончил исполнительскую аспирантуру Московской консерватории. Тогда еще действовала советская система второго высшего, которую я считаю оптимальной.

Система грантов, которая последние годы была вынужденной заменой отсутствия закона о бесплатном втором высшем, крайне несовершенна, считает Судзиловский. Во-первых, она куда более бюрократически сложная и для поступающего, и для вузов, во-вторых, подавая документы, абитуриент еще не знает, получит ли он грант.

К моменту зачисления поступающий уже точно знает, что у него этот грант есть, отмечает Григорий Заславский. Но на некоторых талантливых ребят грантов действительно не хватает, поэтому им приходится брать кредиты.

На 2021 год выделено всего 120 грантов, выяснили «Известия». После вступления закона в силу количество студентов, которые смогут получить второе высшее бесплатно, возрастет в разы.