Сюжетные места: станет ли бесплатным второе высшее в творческих вузах

Законопроект о втором высшем образовании для ряда творческих профессий на бюджетной основе уже направлен Минкультом в правительство на согласование. Если он будет принят, учиться на режиссера, дирижера, переводчика, композитора или писателя можно будет без оглядки на счет в банке. «Известия» выяснили, как будет финансироваться нововведение, сколько бесплатных мест будет выделено вузам, кто и почему выступал против такого закона и не станет ли второе образование для творческих работников прецедентом для других специальностей.

По стопам Чехова

С принятием закона абитуриенту, поступающему на режиссерский или, например, сценарный факультет, в приемной комиссии не поставят на вид наличие высшего образования и не отправят на платное отделение, а поступать в вуз он будет на общих основаниях наравне с обладателями документов о среднем и среднем специальном образовании.

«Известия» попросили Минкультуры раскрыть подробности документа.

— Порядок и случаи предоставления права на бесплатное второе высшее образование будет устанавливать правительство Российской Федерации, — отметили в ведомстве. — Прием на эти направления подготовки и специальности будет осуществляться в общем порядке в соответствии с приказом Минобрнауки России «О приеме на образовательные программы специалитета в рамках контрольных цифр приема, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета». Дополнительного финансирования не потребуется.

Ректор Литературного института имени А.М. Горького Алексей Варламов считает законопроект важным и долгожданным.

— Для писателя иметь основную профессию, из которой человек «уходит» в литературу (вспомним Чехова, да и не только), — это хорошая, здоровая традиция, — сказал он. — Сегодня к нам поступает много вчерашних школьников, очень талантливых, умных, с горящими глазами. Но чувствуется, что им не хватает жизненного опыта, и, если бы наряду с ними учились студенты повзрослее, все бы от этого только выиграли. Осознанное желание стать писателем или переводчиком художественной литературы часто ведь приходит к человеку, когда он уже где-то поучился. Дать ему шанс — это правильно.

В Литинституте не будет выделяться специальных бюджетных мест для абитуриентов с высшим образованием. Здесь не должно быть никакого специального конкурса, особых требований, ни привилегий, ни ограничений, подчеркнул ректор. Если творческие работы, знания абитуриентов с высшим образованием окажутся лучше — значит, лучше. Если нет, то нет, подчеркнул ректор.

Заинтересованы в законе о втором высшем образовании и в главном музыкальном вузе страны.

— Второе высшее образование в Московской консерватории остается востребованным на протяжении многих лет, — уверила «Известия» и.о. проректора по учебной работе Московской консерватории, профессор Лариса Слуцкая. — Среди композиторов, например, вундеркиндов единицы. Зачастую развивать сочинительский дар люди приходят спустя годы в музыке.

По мнению экспертов, законодательное закрепление права принимать в творческие вузы самых талантливых и не оглядываться на то, первое это образование или второе, пойдет искусству только на пользу. Но от законопроекта до вступления закона в действие иногда проходит не один год. А абитуриенты хотят учиться сегодня. Пока проблему решают с помощью президентских грантов. Их выделяют ассоциации вузов искусства и культуры, а совет ректоров решает, какие институты и сколько получат.

— Мы начинаем совещаться еще в момент прослушивания абитуриентов, — рассказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский. — То есть к моменту зачисления поступающий уже точно знает, что у него этот грант есть.

Но зачастую грантов оказывается меньше, чем талантливых людей, и студентам, выбирающим коммерческое обучение, приходится брать кредиты. И, как замечает ректор ГИТИСа, мало кто из них адекватно оценивает свои финансовые возможности. Таким образом, мечта порой заводит в кабалу. Будет закон о втором высшем — исчезнет и эта болезненная проблема.

Открыть форточку

В октябре 2019 года по случаю 100-летия ВГИКа в стенах вузах прошла встреча президента Владимира Путина с деятелями культуры. Вопрос о втором высшем тогда поднял кинорежиссер, профессор Вадим Абдрашитов. По мнению народного артиста, фундаментальное образование нуждается в переформатировании.

Дело в том, что ВГИК и все творческие вузы катастрофически помолодели. Теперь идеальным абитуриентом является вчерашний школьник. А по мнению профессора, на смыслообразующие специальности, такие как режиссер, сценарист, писатель, переводчик, должны приходить люди с жизненным опытом, а не 17–18-летние юнцы. «Что они мне как зрителю могут сказать?» — вопрошал Вадим Юсупович. Как считает режиссер, это приводит к инфантилизации всего того, что мы видим в кино, театре, на телевидении.

А ведь раньше на режиссуру чаще принимали абитуриентов, имеющих за плечами специальность, образование. Так, Василий Шукшин прибыл во ВГИК, отслужив на флоте, проработав слесарем и даже директором школы. Элем Климов окончил Московский авиационный институт, Владимир Хотиненко — Свердловский архитектурный, Андрей Кончаловский учился в консерватории, Андрей Тарковский — в Институте востоковедения. Николай Губенко и Сергей Никоненко получили актерское образование.

Но в какой-то момент второе высшее посчитали «хотелкой» абитуриента, и, значит, свои творческие поиски он должен оплачивать из собственного кармана. За возможность поступать на бюджет абитуриенту с дипломом бились законодатели Иосиф Кобзон и Станислав Говорухин. В 2008 году в Госдуму был внесен законопроект, позволяющий бесплатно обучаться по некоторым специальностям в сфере искусства и культуры. Но Минфин не нашел денег.

Спустя 11 лет на совещании во ВГИКе Владимир Путин, поясняя то решение, сказал, что задержка случилась из-за опасения прецедента. «Стоит открыть эту форточку только для одной отрасли, сразу по всем остальным отраслям будет то же самое, включая образование, здравоохранение и так далее», — заметил тогда президент, но дал поручение Минкультуры разработать проект закона.

Что касается прецедента, который может подвигнуть на аналогичные действия другие вузы и специальности, то здесь, по мнению экспертов, нужно очень тщательно подходить к выбору профессий, оправдывающих получение второго высшего. На самом деле их немного, и творческие среди них самые многочисленные.