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Душа в деле: почти половина россиян мечтают стать предпринимателями

Ради открытия бизнеса всё больше людей готовы переехать в другой город
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Душа в деле: почти половина россиян мечтают стать предпринимателями
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2022-04-15 17:45:18
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Даже в условиях нестабильной социально-экономической обстановки жители России готовы рискнуть и заняться собственным бизнесом. Многие потенциальные предприниматели ради нового дела даже решились бы на переезд. Всем ли по силам стать предпринимателями и чего стоит опасаться при открытии новых производств, выясняли «Известия».

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Уж в бизнес невтерпеж

По данным недавнего исследования сервиса «Работа.ру», 46% опрошенных россиян хотели бы открыть собственный бизнес. Причем более половины из них (57%) отметили, что готовы даже переехать в другой город, чтобы организовать свое дело. Однако специалисты советуют как следует всё обдумать, ведь в незнакомом городе придется действовать наверняка.

— Переезд открывает множество возможностей для предпринимателей. Но перед этим, конечно, необходимо тщательно изучить особенности конкретных регионов. Чтобы принять верное решение, выбирайте город переезда, учитывая наличие в регионе необходимых ресурсов для ведения бизнеса в той сфере, которая вам интересна. Также учитывайте возможности для развития исходя из конкуренции, которая довольно высока в крупных городах России, — объясняет директор по региональному развитию сервиса «Работа.ру» Анна Хвостова.

Эксперты выяснили, какие сферы и населенные пункты, по мнению россиян, больше всего подходят для ведения бизнеса. В опросе приняли участие более 1400 респондентов, которые хотели бы открыть собственный бизнес, из всех регионов страны.

По данным ресурса, наиболее привлекательным городом для открытия собственного дела 51% опрошенных назвали Москву. Здесь 28% респондентов хотели бы начать бизнес в области IT, 25% — в отрасли управления персоналом, а 19% — в строительстве.

Душа в деле
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

На втором месте для предпринимателей ожидаемо оказался Санкт-Петербург. За Северную столицу проголосовали 36% участников исследования. Для развития бизнеса рассматриваются сферы культуры и развлечения (21%), дизайна и творчества (18%), а также IT (14%).

Каждый пятый опрошенный житель России хотел бы стать предпринимателем в Краснодаре. Там в приоритете туризм и гостиничное дело (22%), бытовые услуги (17%) и общественное питание (14%).

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Еще 17% опрошенных выбрали в качестве точки приложения сил Сочи. В этом городе наиболее привлекательными сферами считаются дизайн и творчество (23%), туризм и гостиничное дело (19%), а также общественное питание (18%).

Пятерку самых популярных городов для предпринимателей замыкает Екатеринбург, в пользу которого высказались 16% респондентов. В этом городе 24% опрошенных открыли бы бизнес в сфере производства, 19% — в отрасли общественного питания, а 15% — в дизайне и творчестве.

Еще 14% участников исследования считают наиболее подходящим городом для бизнеса Казань, по 10% — Новосибирск и Калининград, 9% — Нижний Новгород, а 8% — Тюмень.

Риск — благородное дело

Финансисты советуют заранее обдумать и разобраться, чего конкретно стоит опасаться при основании своего предприятия с нуля.

Душа в деле
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— По статистике, 92% предприятий бизнеса закрываются в первый же год и лишь 3,4% живут больше трех лет. В предпринимательстве очень много рисков. Когда человек неверно их оценивает, открывая собственное дело, больше вероятности, что у него ничего не получится, — предостерегает эксперт по управлению личными финансами Наталья Жукова.

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По словам финансовых аналитиков, ни в коем случае нельзя открывать бизнес с нуля на кредитные деньги. Если рисковать заемными средствами, то дело уже должно быть как-то налажено.

— Если бизнес закроется, то кредит-то никуда не денется. Деньги придется регулярно выплачивать. Кредит — это хороший финансовый инструмент, но для более масштабных задач. Им можно воспользоваться для расширения дела, если у вас есть уже работающий бизнес, который приносит постоянный доход, — разъясняет квалифицированный инвестор, инвестиционный советник в реестре ЦБ Дарья Шремова.

Еще одно важное правило начинающего бизнесмена — сформировать подушку безопасности перед сменой рода деятельности. Она потребуется, чтобы на время развития своего дела были средства для жизни. Размер этой подушки эксперты оценивают по-разному: от 3–6 месячных расходов до суммы, эквивалентной размеру годового личного бюджета.

— Для бизнеса также важен стартовый капитал. Этот резерв позволит спокойно заниматься новым проектом, погрузиться в работу, не отвлекаясь и не беспокоясь о делах насущных, — добавила Наталья Жукова.

В самом начале пути следует просчитать возможные варианты. Например, как действовать, если бизнес не выстрелит, и что делать, когда, наоборот, товар или услуга стали пользоваться спросом. В каком направлении тогда развиваться, что предпринять, чтобы не упустить волну удачи, какую поддержку можно получить от государства. Например, для малого предпринимательства выделяются субсидии на открытие бизнеса.

Душа в деле
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Важно разграничить личные финансы и средства от предпринимательской деятельности. Обычно у бизнесменов есть две проблемы. Одна из них в том, что человек думает, мол, раз я эти деньги зарабатываю, значит, они мои, и начинает их тратить. В итоге у него ничего не остается на рекламу и закупку товара, потому что он закрыл только потребности физлица, — отметила Дарья Шремова.

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Другая крайность, когда неопытный бизнесмен все деньги пускает в оборот. К примеру, получая прибыль, предприниматель тут же закупает товар. Но концентрирование всех средств в одном виде деятельности может быть опасно для бизнеса в целом. Эксперты советуют диверсифицировать риски: некоторую часть отправлять на инвестиции, в том числе в другие виды бизнеса.

Финансисты рекомендуют начинающим коммерсантам не расслабляться и на время забыть про гарантии и стабильность. Те, кто работает по найму, четко знают, какого числа у них зарплата и аванс. Но предпринимателям не приходится рассчитывать на такое равновесие. Как, например, на отпускные и больничные. Придется самостоятельно формировать все резервы, а средства направлять на развитие бизнеса, инвестиции и так далее. Следует позаботиться о том, как будет налажен процесс в случае, если глава фирмы заболеет и временно не сможет следить за рабочими процессами.

Предупрежден — значит вооружен

Среди подводных камней, угрожающих молодому бизнесу, эксперты называют также риск вложить деньги не в тот товар, оборудование и сырье. Дело может не пойти и в случае, если неверно выбрана ниша, недооценена конкуренция, не изучена емкость рынка, а также потребности покупателей.

— На развитии дела способны отразиться и глобальные процессы. Например, перемены в политической ситуации влияют на макро- и микроэкономические процессы. Могут измениться законодательство и налогообложение. Некоторые обстоятельства предусмотреть просто невозможно, — рассуждает Жукова.

Душа в деле
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эксперт рекомендует составить бизнес-план или хотя бы минимальную понятную схему действий, в которой пошагово будет прописано, сколько денег потребуется, какие расходы предвидятся, какой денежный поток будет приходить от бизнеса, когда наступит точка безубыточности. Необходимо изучить нишу, в которой бизнесмен намерен работать.

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— На любом из этапов должен быть предусмотрен план Б. То есть нужно заранее продумать, что делать, если где-то что-то пойдет не так, — добавляет эксперт.

Поскольку открытие бизнеса — весьма хлопотное дело с огромным количеством нюансов, специалисты не советуют бросаться в омут с головой, посвящая всё и сразу новой идее. Поначалу можно монетизировать свое хобби, совмещая с постоянной работой. Финансисты рекомендуют заниматься тем, в чем человек по крайней мере разбирается. Если вы не представляете, как устроен автомобиль, то не стоит открывать автосервис.

Эксперты не спешат с прогнозами развития эффективных сфер деятельности, но кое-какие выводы всё-таки делаются. Наталья Жукова советует в плане бизнеса посмотреть в сторону Азии.

— Стоит отметить, что для нас такое взаимодействие будет сложнее. Мы привыкли к европейским партнерам — консервативным, надежным, понятным для нас. Азиатские партнеры имеют свои особенности, к которым нам предстоит адаптироваться, — говорит эксперт.

Считается, что хорошим бизнесменом, как и спортсменом или музыкантом, надо родиться. По мнению финансовых аналитиков, свое дело создают люди, которые готовы рисковать, не боятся перемен, способны аналитически мыслить, имеют так называемую предпринимательскую жилку.

— Бизнесмен — это человек, который берет ответственность на себя за всё: свое дело, семью, подчиненных. Вряд ли станет успешным предпринимателем тот, кто во всех своих неудачах и проблемах винит других людей, — рассуждает специалист.

Душа в деле
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Эксперты настроены позитивно, по их мнению, деловое мышление можно развить, причем оно чаще всего приходит с жизненным опытом.

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Не боги горшки обжигают

До пандемии москвичи Олег и Ирина Булатовы и не задумывались о своем бизнесе. Глава семьи окончил МГАВТ, трудился в автомобильной отрасли. Его жена — выпускница МГИМО, 20 лет отработала в издательской сфере.

Когда стало понятно, что жизнь уже не будет прежней, мы решили искать для себя новые направления. Поняли, что надо заниматься тем, к чему лежит душа, — рассказывает Ирина Булатова.

Булатовы остановили свой выбор на производстве сыра, потому что всегда любили вкус этого продукта. Из путешествий москвичи обязательно привозили самые экзотические сорта.

— С момента рождения нашего предприятия прошло всего два года. Мы прошли путь от полных дилетантов до профессионалов, чей продукт оценили многие, в том числе настоящие знатоки: итальянцы, англичане. Много учились, ведь создать сыр просто по рецепту невозможно. Чтобы получить вкусный и качественный продукт, нужно выбросить не одну партию, — продолжает совладелец сыроварни «Булатов Syrъ».

По словам сыроваров, хорошо, что с самого начала они даже не подозревали, какой путь им предстоит пройти. Возможно, тогда бы просто не взялись за дело.

— В таком производственном процессе очень важно оборотное и инвестиционное финансирование. В нашей стране, к сожалению, доступ к дешевым кредитным средствам ограничен, а зачастую практически закрыт. Банки предпочитают не связываться с малыми предприятиями. Тем не менее мы стараемся устоять и в таких непростых условиях, — рассказывают владельцы сыроварни.

Душа в деле
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Предприниматели отмечают, что сыроваренное производство отличается тем, что постоянно развивается. Если занялся этим процессом, то остановиться уже нельзя. Приходится постоянно вкладывать в дело силы и деньги, отрабатывать новые сорта и процессы, чтобы получить наилучший результат. Из-за западных санкций предприниматели оказались отрезаны от европейских поставщиков.

— Сейчас большая проблема с заквасками — мы же использовали европейские. Так как сыроделие — часть европейской культуры, зарубежные производители заквасок достигли огромных успехов в этой области. Основные поставщики российского рынка — крупные транснациональные микробиологические компании. Теперь поставки прекратились, а всё, что имелось на складах, сыровары уже смели, — сетуют производители.

По словам Булатовых, они всё же надеются найти выход. Например, можно покупать закваски, произведенные в Угличе, который считается центром сыроделия в нашей стране. Однако некоторые культуры там не производят. Конечно, в интересах отечественного бизнеса воспользоваться ситуацией и заполнить эту нишу, но для разработки компонентов требуется время и зарубежный опыт. Несмотря на трудности, Булатовы не жалеют о том, что изменили жизнь.

— Очень приятно осознавать тот факт, что многие покупатели стараются поддержать отечественного производителя. Это сейчас крайне важно для нас. Ощущение нужности и востребованности дает новые силы двигаться вперед, разрабатывать новые сорта, создавать качественный честный продукт, — поделились предприниматели.

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