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Будь проще: в России протестируют автоматическую систему налогообложения

Эксперимент направлен на развитие микробизнеса
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Будь проще: в России протестируют автоматическую систему налогообложения
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2021-11-19 11:32:59
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В России в 2022 году запустят эксперимент с автоматизированной системой налогообложения, или АСН. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Новый налоговый режим — вариант упрощенной системы налогообложения (УСН). «Известия» совместно с экспертами разбирались, как новая система налогообложения повлияет на развитие микробизнеса в России.

По мнению авторов инициативы, этот шаг будет способствовать развитию микропредприятий. Взаимодействовать с государством станет проще, для участников отменят подачу налоговых деклараций. Расчет налога будет автоматическим, исходя из данных онлайн-касс и операций на расчетных счетах. При этом снизятся издержки на оформление налоговых отчетностей и ресурсы будут направляться на развитие бизнеса.

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К участникам эксперимента предъявляют ряд требований: доход не выше 60 млн рублей, число сотрудников — не более пяти человек. Стать плательщиком АСН можно онлайн, подав заявку в личном кабинете налогоплательщика.

Изначально эксперимент запланирован на шесть лет. Калужская область и Татарстан уже изъявили желание стать первопроходцами новой системы.

Положительная инициатива

Озвученная Михаилом Мишустиным инициатива внедрения в практику нового подхода к налоговым правоотношениям носит позитивный характер, отмечает эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов.

— Это хорошо как для микробизнеса, который освобождается от формализованных процедур налогового декларирования и налогового контроля, так и для государства. Реализация элементов проактивного подхода в налоговом администрировании микробизнеса гарантированно обеспечивает прозрачность налоговых правоотношений, нивелируя потребность в каких бы то ни было дополнительных мероприятиях налогового контроля.

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Сотрудники автоцентра
Фото: РИА Новости/Антон Денисов

По мнению эксперта, в новом налоговом режиме присутствует ряд важных положительных моментов.

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— Это, разумеется, добровольность перехода на новый налоговый режим, наряду с планируемой практической апробацией на отдельных территориях для формирования оценки перспектив дальнейшего развития системы. Кроме того, если идею реализуют в комплексе с другими обсуждаемыми инициативами — обнулением тарифов страховых взносов при одновременном повышении базовых ставок по УСН, снижением суммарной налоговой нагрузки для широкого круга налогоплательщиков, то предложенная мера выступит качественным налоговым инструментом поддержки микробизнеса.

Вместе с тем главным риском аналитик считает возможное уклонение от уплаты налогов путем дробления бизнеса.

Бизнес и банки избавят от нагрузки

Новый налоговый режим — мера, которая избавит бизнес от ошибок и неточностей в отчетности, говорит руководитель управления по работе с юридическими лицами АО «Банк Финам» Руслан Турдибаев.

— Для микропредприятия сдача налоговой отчетности — большая нагрузка, учитывая ограниченный штат сотрудников, а часто — и отсутствие в штате бухгалтера.

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Бухгалтерия
Фото: ТАСС/Александр Колбасов

Эксперт отмечает удобство для банков:

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— Банки не будут дополнительно следить за размером налоговой нагрузки для таких предприятий, выполняя требования № 115-ФЗ, что снизит текущую нагрузку на инфраструктуру банков.

По мнению Турдибаева, переход на новый налоговый режим не позволит оптимизировать налоги из-за автоматического расчета, хотя на первых этапах внедрения режима не исключены ошибки в подсчете размера налогов.

ИП перестанут уходить в самозанятые

Это интересный эксперимент, который, возможно, будет выгоден микропредприятиям, утверждает кандидат экономических наук, заведующий лабораторией исследований проблем устойчивого развития Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Вера Баринова.

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Рабочий на участке по производству бесконтактных дезинфекторов и мультимедийного оборудования
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Новый налоговый режим позволит притормозить переход микропредпринимателей в самозанятые. Но предпринимателям придется потратить время, чтобы разобраться в деталях нового механизма.

Систему обкатали

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Новый режим позволит упростить ведение небольшого бизнеса без формальной налоговой отчетности, считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

— За неверно оформленную декларацию предусмотрены штрафы. Отсутствие необходимости подачи налоговой документации нивелирует эти риски.

По мнению эксперта, ФНС обладает соответствующими вычислительными мощностями.

— Похожую схему обкатали на плательщиках налога на профессиональную деятельность. Эксперимент по самозанятым работает без особых нареканий со стороны пользователей.

Говоря о географии распространения, Косарева считает, что в новый эксперимент следует включить всех, кто этого хочет.

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Сотрудники офиса
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Калужская область и Татарстан первыми ввели у себя режим НПД в 2019 году. О своем желании участвовать заявили и в этот раз. На наш взгляд, следует обратить внимание на Москву, Московскую область и все соседние регионы, предприниматели из которых активно работают с московскими заказчиками. Это Тверская, Владимирская, Тульская, Смоленская области. У них в первую очередь должна быть возможность перейти на новый режим.

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В инициативе, по мнению аналитика, есть и потенциально проблемные моменты, которые нужно продумать и решить при детальной разработке законопроекта.

— Во-первых, обязательность покупки и использования ККТ, если организация или ИП работает с физлицами или принимает наличку. Это в свое время стало триггером для определенных видов бизнеса перейти на патентную систему налогообложения или на самозанятость с УСН. Возможно, предоставление субсидий на покупку ККТ или бонуса на уплату налога, как в случае с самозанятыми. Во-вторых, должна быть внедрена понятная схема корректировки автоматически начисленного налога, возможность пересчета: бизнес с сотрудниками априори сложнее фриланса. В-третьих, должен быть проработан механизм, при котором при превышении лимита выручки компании не блокировали бы налоговый режим.

Сейчас, если самозанятый превышает в какой-то момент лимит дохода в 2,4 млн рублей, следующий чек он может пробить только в начале следующего года. И если с самозанятым еще можно выкрутиться, например оформить договор ГПХ на разовые работы, то недопустимо, чтобы компания одномоментно перестала работать. В качестве варианта, например, обозначить штрафную ставку на сумму превышения, — резюмирует Екатерина Косарева.

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