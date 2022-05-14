К труду и обороту: почему соцпредприниматели не умеют искать инвестиции

Опрос нескольких сотен социальных предпринимателей (СП) из десятков регионов РФ о влиянии текущей экономической ситуации вскрыл ряд трудностей при привлечении денег для воспитания детей, на помощь социально незащищенным слоям, присмотр за недееспособными людьми и для многих других значимых проектов. У многих СП отсутствуют навыки по проработке эффективных бизнес-моделей собственных проектов. По мнению экспертов, едва ли не главными проблемами являются элементарная неинформированность о своих возможностях и неспособность составлять грамотные запросы на получение инвестиций для развития общественно важных бизнес-инициатив. Подробности — в материале «Известий».

С нехваткой оборотных средств

Свыше трети социальных предпринимателей пребывают в поисках инвестиций для своего бизнеса в затянувшийся ковидно-санкционный кризис, говорится в исследовании фонда региональных социальных программ «Наше будущее» (есть в распоряжении «Известий»). При этом в качестве антикризисной меры 60% социальных предпринимателей активно меняют стратегии своего продвижения.

Сферами деятельности социальных предпринимателей в РФ являются дополнительное образование и воспитание детей (детсады, ясли), хосписы, услуги сиделок и патронажных сестер, уход за пожилыми людьми, развитие частных кейсов внутреннего и социального туризма, частные медклиники, развитие спорта и досуга, содержание центров для развития детей с ограниченными возможностями, трудовая адаптация соцнезащищенных людей, производство товаров народных художественных промыслов, оказание психологической помощи и многое другое. Услугами социальных предпринимателей в прошлом году воспользовалось почти 20 млн человек.

— Очевидно, что снижение спроса и риск ухода клиентов заставляют предпринимателей задуматься о предоставлении скидок, рассрочек, разработке бонусных программ для клиентов, — объяснил «Известиям» эксперт фонда «Наше будущее» Михаил Космачев. — Новые реалии выступают тестом на лояльность клиентов. Ценность каждого клиента возрастает, а стимулирование спроса позволяет решить и другую проблему — нехватку оборотных средств.

К труду и обороту Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» провел опрос среди 518 социальных предпринимателей из 61 региона РФ. Масштабный опрос показал, что влияние новых экономических реалий на свой бизнес ощущают 84% участников социальной экономики. Это прежде всего проявляется в падении покупательской способности населения и оттоке клиентов, росте цен на сырье, оборудование, расходные материалы и в проблемах с логистикой.

Одной из самых острых проблем стало изменение механики продвижения продукции или услуг вследствие ухода с рынка привычных социальных сетей, которые являлись для многих каналом продаж. Порядка 60% соцпредпринимателей признались, что главной антикризисной мерой для них становится мониторинг новых каналов продвижения, 40% заняты поиском инвестиций и доступных кредитных средств, примерно столько же бизнесменов оперативно разрабатывают новые маркетинговые механики скидок, рассрочек, бонусных программ. Не менее 30% рассказали, что, по сути, даже не обладают достаточной информацией о мерах поддержки, которые им полагаются.

— Сейчас, несмотря на трудности, такие бизнесмены максимально активно ищут пути развития, они многоплановы, а главное — охотно решают социальные проблемы, а это сейчас особенно нужно как правительству, так и самим людям, — отметила директор Фонда поддержки социальных проектов Наталья Кремнева. — Однако, по нашим наблюдениям, у многих соцпредпринимателей отсутствуют навыки по проработке эффективных бизнес-моделей своих проектов. У них также возникают трудности в части систематизирования продаж, получении операционной прибыли.

Как полагают специалисты, только эти компетенции помогли бы им, по различным подсчетам, увеличить выручку в среднем в 2,5 раза. К слову, данные выводы также подтверждаются опросами, проведенными Фондом поддержки социальных проектов в прошлом году. Согласно им, свыше 60% социальных предпринимателей требуются консультационная поддержка и помощь по правовым вопросам. Они также заинтересованы в бесплатных курсах, тренингах семинарах и конференциях. 49% из них заявили о желании повысить квалификацию в вузах, а 29% — в рамках обучения в формате акселератора.

К труду и обороту Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Понятия «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие» закреплены в федеральном законе «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». В регионах для поддержки таких предприятий созданы центры инноваций социальной сферы. Что касается финансовых инструментов поддержки, то для социальных предприятий действует целая система грантов. За получением гранта следует обращаться в ЦИСС (при его наличии) либо в центр «Мой бизнес». Объем грантовой поддержки социальных предприятий, выделяемой из федерального бюджета, составляет: на 2021 год — 1,6 млрд рублей, 2022 год — 2,1 млрд рублей, 2023 год — 2,5 млрд рублей, сообщил «Известиям» сенатор РФ от Томской области Владимир Кравченко.

Помимо этого, социальные организации могут воспользоваться микрозаймами и кредитами по льготным ставкам, программами по льготному лизингу оборудования, а для ряда социально значимых видов деятельности есть льготы по налогу на прибыль и НДС.

— Вместе с тем доля социальных предприятий невелика, — говорит сенатор Владимир Кравченко. — Сейчас на динамику развития социального предпринимательства влияют и изменения в спросе. Не секрет, что услугами таких предприятий пользуются многие граждане из малоимущих слоев населения, а платежеспособный спрос у данной категории снизился.

К труду и обороту Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сейчас, по словам сенатора Кравченко, требуются новые меры поддержки, в том числе принимаемые на региональных уровнях, а также единая государственная концепция развития социального предпринимательства.

— На мой взгляд, нужно менять философию оказания информационных услуг в этой сфере: не ждать, когда социально ориентированный предприниматель узнает о той или иной мере поддержки из интернета, а идти самим в бизнес, рассказывать. Наконец, объяснять о возможностях для привлечения инвестиций, — замечает сенатор.

В свою очередь, член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков ожидает, что в скором времени можно будет ожидать наращивания действий государства в области распределения грантов и иной финансовой поддержки для российского бизнеса.

Где взять денег на благое

По оценкам Фонда социальных инвестиций, большинство предпринимателей ищут не инвестиции на развитие бизнеса, а кредитные ресурсы или меры государственной поддержки на покрытие кассовых разрывов. Поскольку, по словам гендиректора фонда, председателя комиссии «Опоры России» по социальному предпринимательству Сергея Голубева, возросшая потребность в ресурсах на поддержку операционной деятельности социальных предпринимателей связана с увеличением инфляции, снижением платежеспособного спроса со стороны населения и компаний.

— Если мы говорим о ресурсах на поддержку операционной деятельности, то за кредитными ресурсами лучше обращаться в государственные микрофинансовые организации, — объясняет Сергей Голубев. — Также рекомендуется активно пользоваться грантами для социальных предпринимателей, если они введены в регионе. Если предприниматель ищет именно инвестиционные ресурсы, важно работать с импакт-инвесторами, которые продолжают свою деятельность в России.

В текущих условиях инвестиции нужны в первую очередь для укрепления позиций на российском рынке или для выхода в другие страны, подчеркивает глава компании «Сенсор-Тех» (резидент фонда «Сколково») Денис Кулешов. Долгосрочные проекты по созданию инновационных продуктов придется поставить на паузу, если у них пока нет якорных социальных инвесторов, отмечает он.

— Очевидно, что не все социальные предприниматели смогут продолжить свое дело, — допускает участник рынка социальных проблем Денис Кулешов. — Хотя для социальных инноваций в технологической сфере сейчас ситуация достаточно комфортная. Многие компании уходят с рынка, и есть шанс показать рост по собственным продуктам.

К труду и обороту Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Он рекомендует привлекать инвестиции у спонсоров и социальных инвесторов, которые раньше поддерживали определенный проект или организацию. Предложить им обновленный бизнес-план, если «экономика» в нем будет нормальной, — шанс получить деньги очень большой. Плюс в нашей стране есть фонды, которые помогают именно проектам социального предпринимательства, а также активизировались институты развития, у них много программ для поддержки инноваций.

В настоящее время вполне рабочими форматами для социальных предпринимателей, помимо грантов, остаются субсидии, краудфандинг, акселераторы, кредиты и возвратное финансирование, напоминают в Национальной ассоциации инвесторов (НАИ). В некоторой степени гранты и субсидии, которые выделяются социальному предпринимателю в качестве меры государственной поддержки, можно рассматривать в качестве государственных инвестиций в социальный бизнес.

С краудфандингом не всё так однозначно, как бы привлекательно этот формат ни выглядел, отмечают в НАИ. Он требует вложения усилий, средств в продвижение и упаковку, и всё это может не сработать. Акселераторы дают нетворкинг и связи, не стоит рассчитывать на более или менее серьезные инвестиции. По мнению экспертов НАИ, займы остаются наиболее приоритетным способом инвестирования проектов социальных предпринимателей. Однако каких-то особых кредитных программ, специальных условий в кредитовании для них пока не предусмотрено. Единственное, добавляет партнер ООО «МКПЦН-Консультант» Наталья Цой, сейчас наиболее распространенный вид поддержки — это кредит на льготных условиях с пониженной процентной ставкой. То есть, возможно, стоит поискать деньги на общественные цели и тут.

— Безусловно, сегодня у социальных предпринимателей возникает ряд сложностей в реализации своих проектов, — говорит председатель комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Наталья Починок. — Однако унывать не стоит: на сегодняшний день для социальных предпринимателей имеется специализированная грантовая поддержка, которая реализуется во всех субъектах России с 2021 года по линии национального проекта Министерства экономического развития. В рамках данной грантовой поддержки социальное предприятие может получить грант в размере до 500 тыс. рублей. Также во многих регионах имеются свои механизмы поддержки и развития социального предпринимательства, к примеру сниженная налогооблагаемая база по УСН до 1 и 5% при системе налогообложения «Доходы» и «Доходы минус расходы» соответственно.

К труду и обороту Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Несмотря на многие острые проблемы, директор Центра развития социального предпринимательства Финуниверситета при правительстве РФ, эксперт Минэкономразвития Денис Богатов видит динамику развития социального предпринимательства позитивной и оценивает не только социальный эффект, но и экономический потенциал. По данным заявок участников спецконкурса 2021 года (2026-го проекта) за всё время работы своих социальных предприятий было создано 22 747 рабочих места, из которых в 2021 году было создано 8064. А это уже примерно по 11 рабочих мест в каждом социальном предприятии — отчисления налогов и социальных взносов в региональные и федеральные бюджеты, развитие рынка труда и т.п.

По наблюдениям первого заместителя исполнительного директора Ассоциации менеджеров России Вадима Ковалева, уже сейчас довольно большое количество топ-менеджеров и собственников сами стали инвестировать в небольшие проекты, опасаясь, что инфляция съест их сбережения.

Особенно сегодня важно помнить, что социальное предпринимательство, в принципе, убыточно, отмечает экономист из ГАУГН Иван Неволин. А всё потому, что люди в этом секторе работают для низкодоходных групп населения и оказывают услуги, продают товары по той цене, которую готов платить потребитель, а не по той, которая покрывает издержки, не говоря о прибыли. А это значит, что без государственной (субсидии) или общественной (пожертвования) поддержки им выживать очень сложно. То есть простое субсидирование арендной платы или процентной ставки государством для таких предприятий уже большое благо.

— Бизнес и государство сейчас сосредоточены на решении текущих проблем, а потому всем сферам, которыми занимаются социальные предприниматели, а это социальные, культурные, экологические проекты и многое другое, теперь уделяется меньше внимания, что делает эту деятельность особенно востребованной, — заключил директор департамента социально-экономических исследований ЦСР Михаил Гордеев.