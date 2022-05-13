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Займы против: ЦБ заявил о рекордном ухудшении условий кредитования бизнеса

Как компании решают проблему финансирования на фоне самого серьезного ужесточения требований с 2000 года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Требования для получения бизнесом ссуд в 2022-м заметно ужесточились — и это ухудшение условий кредитования предприятий оказалось наиболее ощутимым за период с 2000 года, говорится в докладе Центробанка о денежно-кредитной политике. Так, по итогам I квартала, значительно уменьшилось количество предварительно одобренных займов. Помимо выросших ставок, компании сталкиваются с дополнительными проверками. Также половина предприятий испытывает сложности с поставками и расчетами. Решение этих проблем есть: поставки можно проводить через Китай, Турцию и Казахстан, а расчеты — через банки, не попавшие под санкции, указывают эксперты.

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В I квартале 2022-го условия кредитования предприятий ухудшились сильнее, чем в любой из предыдущих периодов их ужесточения, пишет ЦБ в докладе. Регулятор уточняет, что рассматривает в документе период с 2000 года, когда он начал проводить опросы бизнеса на эту тему.

Так, компании сталкиваются с дополнительным подтверждением их финансовой состоятельности, проверкой бизнес-моделей, формированием новых критериев оценки в случае существенного изменения их деятельности из-за ограничений.

Кроме того, по итогам I квартала, значительно уменьшилось количество предварительно одобренных займов. По прогнозу ЦБ, темпы роста корпоративного кредитования в 2022-м окажутся на уровне 0–5%, в то время как годом ранее этот показатель составил 10,7%. По последним данным ЦБ на февраль, средневзвешенная ставка по краткосрочным кредитам нефинансовым организациям составляла 11,57%, а по долгосрочным — 10,88%. Сейчас крупнейшие российские банки предлагают кредиты бизнесу в среднем от 15%.

Займы против
ЦБ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Компании также столкнулись с проблемами в поставках. В первые две недели марта половина опрошенных Банком России предприятий рассказала о таких сложностях. Причем на фоне санкций эта проблема оказалась даже более частой, чем весной 2020-го, когда был локдаун из-за пандемии. Более 50% компаний с иностранными контрагентами пожаловалось на трудности при расчетах.

Экспортеры столкнулись со сложностями при проведении платежей, отказом контрагентов от будущих, а иногда даже действующих контрактов. Предприятия-импортеры стремились нарастить запасы товаров, сырья и комплектующих, цена на которые резко выросли, в том числе из-за ослабления рубля, говорится в документе ЦБ.

«Известия» спросили компании из списка топ-50, как они решают проблемы с поставками и расчетами, а также с доступностью финансирования. Имея кредиты по плавающей ставке, компания «Т Плюс» договорилась с банками о существенном снижении процентных выплат 2022 года за счет отсрочек. Это почти нивелировало последствия повышения ставки ЦБ, отметили в пресс-службе. Новикомбанк предоставляет Ростеху кредиты под 11% годовых по программе льготного финансирования системообразующих предприятий, сообщили в компании.

В Российском экспортном центре и Минэке оперативно не ответили на вопрос «Известий» о том, как бизнес решает возникшие проблемы.

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В крупнейших банках рассказали о кредитовании бизнеса на фоне резкого роста ключевой ставки. Высокие проценты — это дополнительная нагрузка на бизнес заемщика, что влияет на способность инвестировать в дальнейшее развитие, сообщил управляющий директор Абсолют Банка Павел Трофимов. По его словам, банк актуализировал риск-политику в связи с изменениями на рынке. Так, важна стабильность работы компаний в новых экономических условиях: предприятия должны были пересматривать многие договорные отношения, восстанавливать логистические цепочки, иметь запас прочности в случае задержки поступлений из-за транзакционных рисков и так далее.

Спрос на кредиты сохранился на прежнем уровне, при этом на фоне роста ставок увеличился интерес к банковским гарантиям. В апреле Абсолют Банк выдал их на рекордные 10,75 млрд рублей, рассказал Павел Трофимов.

На работу РСХБ оказали влияние рост ставок и последующее снижение спроса на займы, при этом в I квартале 2022-го кредитный портфель юрлиц увеличился на 3,6% — до 2,5 трлн рублей, сообщили в банке. По итогам года там также прогнозируют рост.

Вообразили на троих
рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В крымском РНКБ ожидают прироста кредитного портфеля юрлиц не ниже, чем в 2021 году. Для заемщиков, которые брали ссуды по плавающей ставке в банке, пересмотрели условия, чтобы минимизировать негативное влияние резкого повышения ключевой, рассказали в пресс-службе.

В Сбербанке отметили, что не меняли неценовые условия кредитования и решения о выдаче ссуд принимают индивидуально.

Дефицит свободной ликвидности на рынке ударил в первую очередь по малому и среднему бизнесу. У крупного в основном всё еще есть доступ к банковским кредитам, хотя такие компании также столкнулись с проблемами в логистике и отношениях с контрагентами, сообщила старший директор — руководитель группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова. По ее мнению, некоторые предприятия смогут подобрать аналоги, но другим будет гораздо сложнее.

Решение проблемы с транзакциями есть: в РФ осталось много банков, которые не попали под санкции. Сложности с поставками также решаются — логистика через Китай уже восстановлена, а импорт европейских товаров будет проводиться через фирмы-посредники в Турции и Казахстане, отметил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. При этом, по его мнению, ухудшение условий кредитования существенно отражается на бизнесе и банках.

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