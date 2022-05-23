Разводные пути: на фоне санкций россиянам начали предлагать уйти в офшоры

На фоне санкций российским предпринимателям стали предлагать помощь в открытии банковских счетов для юрлиц и регистрировать компании в офшорах, выяснили «Известия». Помимо свободных расчетов это якобы позволит получить налоговые льготы и другие послабления, говорится на сайтах посредников. В качестве стран-офшоров россиянам сегодня доступны Невис и Сейшелы, а также фризоны в ОАЭ и Турции. Однако эксперты предупреждают о вполне вероятных рисках встречи с мошенниками, которые могут исчезнуть после оплаты, а также воспользоваться документами. Кроме того, при регистрации бизнеса на другое лицо можно полностью потерять управление компанией.

За рубеж и в тень

В условиях ограничений со стороны Запада и сложностей российских компаний с расчетами и поставками в интернете появились сайты, где предлагается открыть банковские счета и зарегистрировать бизнес в офшорной зоне. «Известия» обнаружили более 10 таких ресурсов в Сети. На порталах обещают наладить работу предприятий в обход санкций и открыть все финансовые инструменты без ограничений.

Удаленно открыть иностранный счет такие ресурсы предлагают за 14 дней и минимум €550, говорится на одном из ресурсов. Регистрация бизнеса в офшоре стоит от €900 в зависимости от страны, однако времени на это потребуется меньше — от одного дня. Причем некоторые из таких сайтов принимают оплату биткоинами. Компаниям, открывшим иностранные или офшорные счета, ресурсы обещают упрощение ведения внешней торговли, оптимизацию расходов на налоги, возможность надежно спрятать активы, в том числе от решений российских судов. А также проведение валютных платежей по всему миру без ограничений и выход на международный рынок капитала.

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Разводные пути Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Справка «Известий» Офшорные зоны — это страны с выгодными условиями ведения бизнеса для иностранных компаний: низкими или нулевыми налогами, минимальными требованиями к финансовой отчетности, возможностью скрыть настоящих владельцев. Среди подобных зон — Белиз, Невис, Маршалловы острова, Сейшельские острова. Похожие условия созданы в свободных экономических зонах ряда стран, например ОАЭ и Турции. Незаконным использованием офшоров считается уклонение от уплаты налогов и отмывание нелегальных доходов.

На фоне текущей геополитической ситуации у россиян и граждан СНГ сокращается выбор государств для открытия компании в офшорной зоне, однако многие всё еще доступны, включая Невис, Сейшелы и свободные экономические зоны ОАЭ и Турции. Причем последняя становится всё более популярна в 2022 году, говорится на одной из таких платформ. Там уточняется, что единственное ограничение — связь с лицами из санкционных списков. В ином случае «российским, украинским и белорусским деловым кругам можно спокойно продолжать пользоваться налоговыми льготами в офшорных странах и территориях».

В ФНС на текущий момент не наблюдают тенденцию перемещения бизнеса в офшоры. Однако налогоплательщики подают отчетность в течение трех месяцев с момента создания такой компании, поэтому окончательные выводы можно будет сделать только по истечении этих сроков, сообщили «Известиям» в службе.

Разводные пути Фото: Getty Images/Tom Dulat

Интерес к теме регистрации в офшорах есть — пользователи рунета обсуждают такие варианты на профильных форумах. Например, пользователи smart-lab.ru опасаются, что средства россиян на счетах, открытых в офшорах, всё равно могут заморозить, поскольку трансакции идут через банки США и Европы.

Скрытые риски

На фоне санкций российские компании рассматривают страны для релокации бизнеса из недружественных государств. При этом торговые предприятия чаще обращаются к ОАЭ, Казахстану, Армении, Сербии и Тунису, сообщил «Известиям» партнер КПМГ Александр Токарев. Он добавил: холдинговые компании чаще релоцируются в ОАЭ, Гонконг и специальные административные районы России, при этом последние пользуются особенным спросом. По словам эксперта, в условиях ограничений со стороны Запада возникают трудности при регистрации бизнеса в странах ЕС. Так, россияне без ВНЖ или гражданства в ЕС не могут создать европейский траст и другие подобные структуры и даже купить акции европейских компаний, выпущенные после 12 апреля 2022 года.

Бизнес может получить некоторые выгоды при регистрации в офшорной зоне, однако обращаться к услугам таких посредников опасно, сообщили эксперты. На этом рынке немало мошенников, которые обещают помощь компаниям с юридической стороной вопроса, но после оплаты услуги пропадают, отметила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Она добавила: риски при регистрации бизнеса в офшорной зоне всегда существенные, особенно если открывать его не на себя, а на другое лицо, чтобы получить компанию с иностранным учредителем. В таком варианте можно потерять управление бизнесом и такие случаи с российскими бенефициарами известны, рассказала Полина Гусятникова. При этом на компанию может быть оформлена недвижимость и другое имущество. Кроме того, судебные процессы при разбирательстве будут проходить за рубежом, а они редко заканчиваются решением в пользу российских граждан.

Значительна и угроза мошенничества при обращении к таким сервисам за помощью в открытии иностранного счета и регистрации компании в офшоре, считает руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. По его словам, посредники могут воспользоваться документами по юрлицу, которые им передаются, и также исчезнуть, забрав предоплату. Такие сервисы привлекают компании возможностью упростить поставку товаров и проведение расчетов с иностранными партнерами с помощью регистрации бизнеса в третьих странах, однако подобные схемы также могут быть незаконны. Причем при использовании оплаты в биткоинах, заметил эксперт, риски потерять деньги повышаются.