Бесценные бумаги: фонд защиты инвестиций заработает через 3–5 лет

Система гарантирования инвестиций граждан не появится в этом году , рассказали «Известиям» профучастники рынка ценных бумаг. В ЦБ сообщили, что также сомневаются в появлении страховки инвестиций в ближайшее время: сейчас у компаний вряд ли будут свободные средства для ее формирования. Фонд защиты вложений на ИИС может заработать не раньше чем через 3–5 лет, оценили в Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Ранее с предложением застраховать инвестиции граждан выступил президент Владимир Путин.

Когда финансы поют романсы

Хотя соответствующий законопроект сейчас активно обсуждается и вскоре может быть принят, система гарантирования инвестиций граждан вряд ли заработает в этом году , считают опрошенные «Известиями» профучастники рынка ценных бумаг. Речь о страховании вложений граждан на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС — брокерский счет, по которому можно получить налоговые льготы) по аналогии с банковскими вкладами. Например, если кредитная организация обанкротится, граждане могут вернуть до 1,4 млн рублей из своих депозитов через Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Для инвестиций же таких защитных механизмов не предусмотрено.

Бесценные бумаги Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Сейчас у компаний вряд ли будут свободные средства для формирования подобной системы, констатировали «Известиям» в ЦБ . Там добавили, что критерии страховки вроде размера гарантированного возмещения и порядка уплаты взносов должны определить участники системы — исходя из их нынешнего финансового положения и конъюнктуры рынка.

При создании фонда по аналогии с АСВ нужно учитывать, что основной удар примут на себя крупные банки, у которых наибольшее число клиентов, отметил руководитель управления развития клиентского сервиса группы «Финам» Дмитрий Леснов. Сейчас на фоне сложностей кредитные организации могут отказаться от этой идеи, поскольку «лишние» расходы при формировании фонда им ни к чему , пояснил он.

— В ситуации геополитической напряженности, когда цены биржевых активов сильно снизились и торговые обороты по клиентским счетам упали, а уровни прибыли профучастников ушли на существенно низкие уровни, вряд ли кто-то поддержит идею создания страхового фонда, который потребует дополнительных денежных издержек, — согласилась аналитик «Фридом Финанс» Елена Беляева.

Нынешние реалии значительно отличаются от тех, в которых рынок находился несколько лет назад, когда начали обсуждать соответствующий проект закона , подчеркнул заместитель гендиректора «Открытие Инвестиции» по взаимодействию с органами власти и общественными организациями Андрей Салащенко. Тем более что каждый участник рынка заранее должен учитывать в бюджете отчисления в такой фонд, а на 2022-й, естественно, ничего не закладывалось , добавил эксперт.

Альтернативное мнение выразил руководитель направления по взаимодействию с госорганами УК «Альфа-Капитал» Николай Швайковский. Он отметил: нынешняя ситуация не является стоп-фактором для запуска системы, учитывая, что вопрос сохранности инвестиций в определенном смысле стал острее .

Бесценные бумаги Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Представители остальных участников рынка ценных бумаг, в том числе крупных банков с брокерской лицензией, инвестиционных и управляющих компаний, не ответили на запрос «Известий».

Создание фонда в этом году маловероятно, однако важно то, что законом уже может быть предусмотрена возможность его формирования , отметил глава НАУФОР Алексей Тимофеев. Он напомнил, что законопроект сейчас прошел первое чтение в Госдуме и готовится ко второму. В Центробанке сказали, что отдельные положения законопроекта требуют уточнения: все предложения по его доработке направлены в ГД.

Реанимация инициативы

Причиной активной проработки вопроса создания системы страхования инвестиций стал кейс компании «Универ-Капитал» . Организация в конце марта обратилась в Центробанк с просьбой провести процедуру финансового оздоровления из-за проблем, возникших у компании после обвала российского рынка в конце февраля.

Законопроект о системе гарантирования инвестиций был разработан еще в 2017 году, тогда он прошел первое чтение и застрял на втором. Проект документа предусматривал страхование денежных средств и ценных бумаг, размещенных на ИИС и счетах с доверительным управлением, а также в системе депозитарного учета таких счетов. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в начале апреля 2022 года говорил в интервью «Известиям», что обновленный законопроект о страховке инвестиций россиян на случай банкротства брокера уже внесен в Госдуму и будет принят в этом году.

Бесценные бумаги Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Страховой случай включает аннулирование лицензии профучастника, отзыв у страхователя в лице банка лицензии ЦБ и введение последним моратория на удовлетворение требований кредиторов . Предполагается, что источником финансирования такого фонда будут взносы участников системы страхования в лице всех брокеров, управляющих и депозитариев , сказано в законопроекте. Оператором фонда выступит АСВ. Предельная сумма выплат предусмотрена в размере 1,4 млн рублей, как и по вкладам в банках.

Ранее, в декабре прошлого года, предложение о страховке инвестиций частных инвесторов высказывал Владимир Путин.

Реальные сроки

Участникам рынка ценных бумаг пока будет сложно из свободных денежных средств сформировать фонды защиты инвестиций , отметила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. По ее словам, сейчас компании сконцентрируют средства на операционной деятельности. К вопросу создания фонда скорее вернутся в конце этого года и начале следующего, предположила она.

Создание системы гарантирования инвестиций — это долгосрочный проект и пока говорить о конкретных суммах отчислений рано, добавил Андрей Салащенко. По словам Алексея Тимофеева, сейчас в законопроекте нет суммы компенсации, она будет определяться СРО, которая создаст компенсационный фонд. Когда фонд достигнет целевого объема, сумма компенсации должна быть не меньше, чем сумма страхования вкладов — 1,4 млн рублей , уточнил глава НАУФОР.

— Учитывая, что фонд будет состоять исключительно из взносов профучастников без помощи государства, то при низкой маржинальности брокерского бизнеса расходы на его создание частично могут быть переложены на клиентов и привести к росту комиссий , — не исключил Дмитрий Леснов.

Бесценные бумаги Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

По оценкам главы НАУФОР, к вопросу создания компенсационного фонда СРО могут вернуться не раньше 2023 года. До того момента, когда он заработает и может выплатить компенсации, пройдет немало времени, констатировал он: при этом первые суммы возмещений будут незначительными, покрывая лишь некоторые риски, например воровство или потери средств клиентов, и лишь впоследствии могут быть расширены.

В целом фонд может заработать не раньше чем через 3–5 лет, а полноценно с выплатой компенсации в размере 1,4 млн рублей, покрытия не только ИИС и злоупотреблений, но и иных нерыночных рисков потери активов — спустя еще пять лет , подчеркнул Алексей Тимофеев.

По данным Мосбиржи, по итогам марта 2022 года количество физлиц, открывших брокерский счет, достигло 18,9 млн. Из них ИИС есть у 5,4 млн граждан.