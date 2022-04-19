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Статья за доход: как россиянам продавали статус квалифицированного инвестора

И какие риски несут такие мошеннические ресурсы для граждан
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Статья за доход: как россиянам продавали статус квалифицированного инвестора
2022-04-15 16:33:07">
2022-04-15 16:33:07
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В Центробанке обнаружили мошеннические сайты, которые предлагали изготовить поддельные документы для получения статуса квалифицированного инвестора. В 2021 году по инициативе регулятора было закрыто пять подобных ресурсов, следует из годового отчета Банка России. Также фиксировались случаи предоставления клиентами в финорганизации поддельных аттестатов специалистов финансового рынка и банковских справок, рассказали «Известиям» в ЦБ. В подобных схемах мошенники часто берут предоплату и пропадают, кроме того, преступники могут собирать личные данные клиентов и затем продавать их на черном рынке, отметили эксперты.

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Центробанк выявил мошеннические ресурсы, которые изготавливали россиянам поддельные документы о соответствии требованиям для получения статуса квалифицированного инвестора. В таких схемах участвовали не брокеры, а неустановленные лица в интернете. Они предлагали, например, купить справку о наличии квалифицированного аттестата с использованием номера документа другого человека, объяснили в пресс-службе регулятора.

Такие практики не стали массовыми. Однако фиксировались случаи, когда клиенты предоставляли в финансовые организации поддельные аттестаты специалиста финансового рынка, а также ложные банковские справки о наличии необходимой суммы денег на счету, рассказали в ЦБ. Там подчеркнули, что в таких случаях грозит ответственность за использование подложных документов. Кроме того, введение статуса квалифицированного игрока рынка — это инструмент защиты инвесторов.

Статья за доход
хакер
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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В 2021 году регулятор обратился в правоохранительные органы для блокировки пяти таких мошеннических ресурсов. По итогам I квартала 2022-го подобных практик уже не было обнаружено.

Среди документов, которые позволяют подтвердить статус квалифицированного инвестора — международные сертификаты CFA, CIIA или FRM, аттестаты о высшем образовании аккредитованного вуза, который готовит профильных специалистов, или подтверждение стажа работы на рынке ценных бумаг, то есть выписка из трудовой книжки. Труднее всего проверить два последних документа, поэтому, скорее всего, преступники подделывают именно их, отметил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. По его словам, брокеры следят, чтобы вуз входил в одобренный ЦБ список, если клиент предоставляет диплом для подтверждения квалификации. Однако компании не занимаются проверкой подлинности документов, так как у них нет доступа к необходимым базам данных.

Какие риски

Большинство мошеннических схем привязаны к новостной повестке, поэтому за последний год было множество случаев обмана, которые касались инвестиций, отметила аналитик Zecurion Мария Ефремова. По ее словам, для потребителя оформление поддельного статуса квалифицированного инвестора может привести к потере денег, так как злоумышленники часто забирают предоплату и пропадают. Также мошенники могут не только подделывать документы, но и собирать личные данные клиентов, а потом продавать информацию на черном рынке. Кроме того, такая схема незаконна.

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Если брокер обнаружит подделку, в лучшем случае историю прикроют без огласки, сделав клиенту предупреждение, а в худшем — можно применить статью УК об изготовлении и обороте поддельных документов, сообщил ведущий юрист объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин. Для подобной схемы подходит самый «мягкий» пункт этой статьи, по которому максимальное наказание — два года исправительных работ и штраф. С помощью поддельных документов могли открыть не более 0,01% от ежемесячного количества новых счетов на Мосбирже, оценил эксперт.

В ближайшее время рост количества таких мошеннических ресурсов, которые предлагают оформить поддельные документы для получения статуса квалифицированного инвестора, маловероятен, так как слишком много потребителей потеряли деньги на бирже в последние месяцы, считает Павел Уткин. По его мнению, на фоне выросших ставок россияне предпочтут положить средства на вклад.

Статья за доход
брокеры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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На фоне роста популярности инвестиций в ценные бумаги Банк России ввел статус квалифицированного инвестора для защиты потребителей, но многим гражданам непонятны смысл этого термина и причина запрета на покупку ряда инструментов. Этой ситуацией и захотели воспользоваться мошенники, считает доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов. Так, злоумышленники могут выманивать деньги клиента на покупку ценных бумаг, процедуру признания квалифицированным инвестором и т.д., причем жертва не сразу поймет, когда ее обманули.

В 2021 году активность частных инвесторов стала максимальной за всё время, следует из данных Мосбиржи. Так, количество физлиц с брокерскими счетами на площадке увеличилось за год почти в два раза и достигло 17 млн. Всего численность брокерских счетов составляет 27,7 млн. Кроме того, объем вложений в российские ценные бумаги за этот период составил 1,35 трлн рублей, каждый месяц сделки заключало более 2 млн человек.

ЦБ ввел тестирование для неквалифицированных инвесторов на приобретение сложных финансовых продуктов с 1 октября 2021 года. Такая проверка не требуется тем, кто ранее уже совершал хотя бы одну сделку с выбранным инструментом и у кого есть статус квалифицированного инвестора. Для получения последнего нужно соответствовать как минимум одному из требований: иметь квалификационный аттестат, опыт работы в профильной организации не менее двух лет, размер имущества на сумму не менее 6 млн или с определенной частотой совершать сделки с финансовыми инструментами.

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