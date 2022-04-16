Попали под виток: перевод к другим брокерам создал инвесторам проблемы

Розничные инвесторы столкнулись с трудностями при переводе от одного брокера к другому , узнали «Известия». Клиенты жалуются на то, что брокерские компании принудительно переносят их активы, скрывают информацию, не разъясняют изменения . Также сетуют на сбои в приложениях и невозможность проведения операций даже после перевода в другую компанию. В ЦБ и ФАС «Известиям» сообщили, что стали получать жалобы от клиентов брокерских организаций . Эксперты считают, что при текущей ситуации обращаться в суд или рассчитывать на компенсацию не стоит, поскольку всё будет расценено как форс-мажор .

На гребне возмущений

На форумах («Банки.ру», vc.ru) и в соцсетях (YouTube, ВК) частные инвесторы массово жалуются на банки с брокерской лицензией. В частности, ВТБ и Альфа-банк . После начала специальной военной операции РФ на Украине американские власти включили указанные банки, а также ПСБ, «Открытие», Совкомбанк и Новикомбанк в SDN-список. Попадание в него означает заморозку их активов на территории США, запрет на любые трансакции с долларами и операции с контрагентами. В результате брокерские подразделения этих банков были вынуждены перевести своих клиентов с акциями иностранных компаний в портфеле в другие организации , поскольку торговля такими бумагами стала невозможной.

Попали под виток Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Переводом брокерских счетов и ИИС физлиц первым начал заниматься ВТБ , против которого были введены блокирующие санкции еще в конце февраля. В итоге его клиенты перешли в Россельхозбанк и Альфа-банк. «Открытие Инвестиции» перевел счета клиентов к брокеру «Инвестиционная палата» . В начале апреля после введенных запретов необходимость перевода инвесторов-физлиц возникла и у «Сбера» с Альфа-банком. Минфин США дал им время на завершение трансакций до 13 апреля и 6 мая соответственно. Сбербанк сообщил своим клиентам, что перевел их счета к другому брокеру и всю подробную информацию раскроет 26 апреля.

Как показал проведенный «Известиями» мониторинг форумов и соцсетей, миграция инвесторов от одного брокера к другому проходит с многочисленными жалобами на онлайн-площадках. В частности, клиенты ВТБ возмущены условиями «переезда», сбоями в приложениях и невозможностью проведения операций и распоряжения средствами даже после перевода к другому брокеру и спустя более месяца . Некоторые клиенты организации жалуются, что их ИИС до сих пор не переведены в сторонние брокеры, и делятся своими кейсами в соцсетях под аккаунтами СМИ.

У Дмитрия — участника обсуждения — был вопрос относительно оформления договорных отношений с Альфа-банком, куда был переведен его счет. Он рассказал, что последняя организация не заключила договор обслуживания брокерского счета, сказав, что никакого счета ему они не открывали.

«Мне сказали, что это всё тот же счет ВТБ и вы обслуживаетесь по договору с этой организацией», — написал он.

Попали под виток Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Аналогичный вопрос поднимает и другой инвестор из ВТБ, спрашивая у пользователей о заключении договора с новым брокером в лице Альфа-банка.

Проблемы возникли и у новых клиентов Россельхозбанка. В частности, на сбои приложений как самого РСХБ, так и его приложения по инвестициям жалуются пользователи группы в Telegram под названием «Разборки с Россельхозбанком». Аналогичные группы созданы и по другим кредитным организациям.

Главная цель

«Известия» спросили компании о транзите счетов, доле переведенных клиентов и поступающих жалобах. По словам заместителя гендиректора по маркетингу и цифровым продажам «Открытие Инвестиции» Айши Кубезовой, главная цель была обезопасить активы клиентов, поэтому их иностранные бумаги переведены в российскую юрисдикцию . В начале было много обращений и жалоб, где основной вопрос касался судьбы зарубежных акций. Не все понимали ситуацию, приходилось проводить много разъяснительных работ, успокаивать и параллельно решать вопрос сохранности активов, отметила она.

Другие брокеры не ответили на запрос «Известий».

В Центробанке признали: из-за того что операции совершаются в сжатые сроки и в большом количестве, клиенты брокеров могут сталкиваться с проблемами . Там отметили, что жалобы от инвесторов поступают, их число пока незначительно, но в случае выявления нарушений будут приняты меры.

— Передача бумаг иностранных эмитентов профучастниками, которые попали под санкции, осуществляется в соответствии с временным порядком , установленным советом директоров ЦБ, — подчеркнули в регуляторе. — Он направлен на защиту прав и интересов клиентов: необходимо переводить бумаги оперативно, чтобы избежать заморозки валютных активов физлиц .

Попали под виток Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В противном случае инвесторам пришлось бы самостоятельно обращаться к иностранным регуляторам с просьбой разрешить распоряжаться своими активами, а для большинства из них это практически невозможно, заключили в ЦБ.

В ФАС поступила одна жалоба от физлица по факту перевода его активов, сообщили в пресс-службе антимонопольного органа. Сейчас обращение находится на рассмотрении. В службе подчеркнули: передача бумаг иностранных эмитентов профучастниками не является актом недобросовестной конкуренции, однако предметом оценки могут стать действия брокеров, препятствующие дальнейшему переходу клиентов к иным организациям .

Никак иначе, кроме как форс-мажор, текущее положение вещей трактоваться судами РФ не будет , уверен ведущий юрист компании «Парфенон» Павел Уткин: поэтому рассчитывать на компенсацию не стоит. Другое дело, что задержки с переводом портфелей от одного брокера к другому действительно сильно напрягают инвесторов и в некоторых случаях могут вызывать серьезные убытки. Но и здесь вряд ли какой-либо суд примет иск к рассмотрению, даже если он будет коллективным, подчеркнул эксперт.