На счет долга: каждым пятым владельцем ОФЗ оказался иностранец

Доля иностранцев на рынке российских облигаций федерального займа (ОФЗ) по итогам 2021-го составила 19,9%, объем таких вложений достиг 3,1 трлн рублей . При этом в III квартале прошлого года показатель обновил исторический максимум и оказался на уровне 3,4 трлн, следует из данных годового отчета ЦБ. На фоне санкций регулятор запретил иностранцам продавать российские бумаги и выводить средства из финансовой системы РФ. Это ограничение может продлиться до разблокировки Западом валютных резервов страны , считают эксперты. По их оценкам, купонные выплаты нерезидентам по ОФЗ могут составить 150–180 млрд рублей. В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что выплаты купонов иностранцам проходят в обычном режиме .

ОФЗ в запасе

Каждый пятый держатель российских ОФЗ по итогам 2021 года оказался иностранцем . Несмотря на введение США в середине прошлого года ограничений для американских инвесторов на приобретение российских госбумаг на первичном рынке, спрос со стороны нерезидентов сохранился, отмечается в годовом отчете ЦБ . Так, в III квартале размер вложений иностранцев в российские облигации обновил исторический максимум и составил 3,4 трлн рублей, а по итогам года их объем оказался на уровне 3,1 трлн. Доля нерезидентов на рынке составила 19,9%.

К началу марта 2022-го средства иностранцев в российских госбумагах внутреннего долга оценивались в 2,8 трлн рублей. При этом 28 февраля Центробанк предписал брокерам отклонять все поручения нерезидентов на продажу российских бумаг .

На счет долга Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Им до сих пор запрещено продавать ОФЗ и выводить средства из финансовой системы РФ. На фоне таких ограничений рынок восстанавливается, он практически вернулся на уровни конца февраля , сообщил аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев. По его мнению, отмену запрета на продажу нерезидентами ОФЗ могут синхронизировать с разблокировкой Западом валютных резервов ЦБ .

С этим согласен начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимир Малиновский. Если нерезидентам разрешат продажу российских фининструментов сейчас с последующим выводом средств за рубеж, скорее всего, большинство иностранных инвесторов попытаются уйти с рынка . Такие ограничения ввели, с одной стороны, чтобы избежать «шторма» на фондовом рынке и давления на курс рубля, а с другой — как ответ на санкции против России, объяснил эксперт. По его расчетам, примерный размер купонных выплат нерезидентам от ОФЗ в 2022 году составит порядка 181 млрд рублей.

Начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов оценил объем таких выплат иностранцам в 150–180 млрд рублей . При этом с введением временного порядка исполнения обязательств резидентов перед нерезидентами 5 марта эти средства перечисляются на счета типа «С».

Справка «Известий» Счета типа «С» — это банковские счета, которые открываются в России для иностранных физлиц, юрлиц и банков. На них могут быть зачислены средства только в рублях по сделкам от продажи валюты, а также погашения или реализации ОФЗ и ГКО, ранее купленных нерезидентом. Иностранцы имеют право перечислить по ним деньги на ограниченный круг операций, например на покупку ценных бумаг Минфина, уплату налогов по доходам от них и ряд других.

В Минфине подтвердили, что выплаты производятся в обычном режиме с учетом Указа президента № 95, однако не уточнили, могут ли иностранцы ими воспользоваться .

Так, доходы по ОФЗ переводятся в Национальный расчетный депозитарий, который распределяет выплаты держателям. Сейчас иностранные инвесторы из недружественных стран получают деньги на открытые им счета «С» и фактически не могут воспользоваться средствами , объяснил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист. Он добавил: западные санкции были наложены на валютные расчеты РФ, однако под некоторые ограничения попали и рублевые, что затрудняет трансакции в национальной валюте. По мнению эксперта, нерезидентам разрешат продавать ценные бумаги, когда ситуация кардинальным образом изменится.

На счет долга Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Как только запреты будут сняты, стоит ждать активных продаж российских ценных бумаг , это показал опыт торгов ADR и GDR (американских и глобальных депозитарных расписок) в конце февраля – начале марта. Во многом это будет связано с отзывом международных кредитных рейтингов у РФ и российских компаний, что вынудит иностранные фонды выходить из таких активов, так как они не соответствуют требованиям по риск-менеджменту, сообщил руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов «Фридом Финанс» Максим Чернега. По его мнению, размер купонных выплат и погашений по ОФЗ нерезидентам в 2022-м составит 1 трлн рублей .

Не выходить на рынок

На начало этого года объем федерального внешнего долга России достиг 4,4 трлн рублей, то есть 3,4% ВВП. Объем вложений иностранцев в государственные еврооблигации за 2021-й уменьшился на 5,3%, до $19,6 млрд, его доля на рынке составила 51,1%, следует из данных ЦБ.

В этом году Россия больше не планирует выходить ни на внешние, ни на внутренние рынки займов, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью «Известиям» . Он добавил, что Минфин выполнил все обязательства по еврооблигациям, несмотря на блокировку Западом валютных счетов России и запрет на проведение платежей для расчета с держателями облигаций . Иностранцы имеют доступ к этим средствам в рублях и могут использовать их для целого ряда операций, например для покупки новых бумаг, выпущенных Минфином, на расчеты по налогам и так далее. При этом конвертировать выплаты в валюту нерезиденты смогут после разморозки валютных счетов РФ. Антон Силуанов подчеркнул: в случае объявления Западом дефолта России наша страна будет обращаться в суды.

На счет долга Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Размеры заблокированных средств несопоставимы: объем замороженных валютных резервов России примерно в 10 раз больше по сравнению с ответными мерами, кроме того, активы разделены на тысячи иностранных инвесторов, отметил директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский. При этом компании могут перечислять выплаты нерезидентам из недружественных стран в российские депозитарии, но они на текущий момент не будут переданы конечному инвестору.