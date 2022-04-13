На счет долга: каждым пятым владельцем ОФЗ оказался иностранец
Доля иностранцев на рынке российских облигаций федерального займа (ОФЗ) по итогам 2021-го составила 19,9%, объем таких вложений достиг 3,1 трлн рублей. При этом в III квартале прошлого года показатель обновил исторический максимум и оказался на уровне 3,4 трлн, следует из данных годового отчета ЦБ. На фоне санкций регулятор запретил иностранцам продавать российские бумаги и выводить средства из финансовой системы РФ. Это ограничение может продлиться до разблокировки Западом валютных резервов страны, считают эксперты. По их оценкам, купонные выплаты нерезидентам по ОФЗ могут составить 150–180 млрд рублей. В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что выплаты купонов иностранцам проходят в обычном режиме.
ОФЗ в запасе
Каждый пятый держатель российских ОФЗ по итогам 2021 года оказался иностранцем. Несмотря на введение США в середине прошлого года ограничений для американских инвесторов на приобретение российских госбумаг на первичном рынке, спрос со стороны нерезидентов сохранился, отмечается в годовом отчете ЦБ. Так, в III квартале размер вложений иностранцев в российские облигации обновил исторический максимум и составил 3,4 трлн рублей, а по итогам года их объем оказался на уровне 3,1 трлн. Доля нерезидентов на рынке составила 19,9%.
К началу марта 2022-го средства иностранцев в российских госбумагах внутреннего долга оценивались в 2,8 трлн рублей. При этом 28 февраля Центробанк предписал брокерам отклонять все поручения нерезидентов на продажу российских бумаг.
Им до сих пор запрещено продавать ОФЗ и выводить средства из финансовой системы РФ. На фоне таких ограничений рынок восстанавливается, он практически вернулся на уровни конца февраля, сообщил аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев. По его мнению, отмену запрета на продажу нерезидентами ОФЗ могут синхронизировать с разблокировкой Западом валютных резервов ЦБ.
С этим согласен начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимир Малиновский. Если нерезидентам разрешат продажу российских фининструментов сейчас с последующим выводом средств за рубеж, скорее всего, большинство иностранных инвесторов попытаются уйти с рынка. Такие ограничения ввели, с одной стороны, чтобы избежать «шторма» на фондовом рынке и давления на курс рубля, а с другой — как ответ на санкции против России, объяснил эксперт. По его расчетам, примерный размер купонных выплат нерезидентам от ОФЗ в 2022 году составит порядка 181 млрд рублей.
Начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов оценил объем таких выплат иностранцам в 150–180 млрд рублей. При этом с введением временного порядка исполнения обязательств резидентов перед нерезидентами 5 марта эти средства перечисляются на счета типа «С».
В Минфине подтвердили, что выплаты производятся в обычном режиме с учетом Указа президента № 95, однако не уточнили, могут ли иностранцы ими воспользоваться.
Так, доходы по ОФЗ переводятся в Национальный расчетный депозитарий, который распределяет выплаты держателям. Сейчас иностранные инвесторы из недружественных стран получают деньги на открытые им счета «С» и фактически не могут воспользоваться средствами, объяснил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист. Он добавил: западные санкции были наложены на валютные расчеты РФ, однако под некоторые ограничения попали и рублевые, что затрудняет трансакции в национальной валюте. По мнению эксперта, нерезидентам разрешат продавать ценные бумаги, когда ситуация кардинальным образом изменится.
Как только запреты будут сняты, стоит ждать активных продаж российских ценных бумаг, это показал опыт торгов ADR и GDR (американских и глобальных депозитарных расписок) в конце февраля – начале марта. Во многом это будет связано с отзывом международных кредитных рейтингов у РФ и российских компаний, что вынудит иностранные фонды выходить из таких активов, так как они не соответствуют требованиям по риск-менеджменту, сообщил руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов «Фридом Финанс» Максим Чернега. По его мнению, размер купонных выплат и погашений по ОФЗ нерезидентам в 2022-м составит 1 трлн рублей.
Не выходить на рынок
На начало этого года объем федерального внешнего долга России достиг 4,4 трлн рублей, то есть 3,4% ВВП. Объем вложений иностранцев в государственные еврооблигации за 2021-й уменьшился на 5,3%, до $19,6 млрд, его доля на рынке составила 51,1%, следует из данных ЦБ.
В этом году Россия больше не планирует выходить ни на внешние, ни на внутренние рынки займов, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью «Известиям». Он добавил, что Минфин выполнил все обязательства по еврооблигациям, несмотря на блокировку Западом валютных счетов России и запрет на проведение платежей для расчета с держателями облигаций. Иностранцы имеют доступ к этим средствам в рублях и могут использовать их для целого ряда операций, например для покупки новых бумаг, выпущенных Минфином, на расчеты по налогам и так далее. При этом конвертировать выплаты в валюту нерезиденты смогут после разморозки валютных счетов РФ. Антон Силуанов подчеркнул: в случае объявления Западом дефолта России наша страна будет обращаться в суды.
Размеры заблокированных средств несопоставимы: объем замороженных валютных резервов России примерно в 10 раз больше по сравнению с ответными мерами, кроме того, активы разделены на тысячи иностранных инвесторов, отметил директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский. При этом компании могут перечислять выплаты нерезидентам из недружественных стран в российские депозитарии, но они на текущий момент не будут переданы конечному инвестору.
Дальнейший выход на внутренний и внешний рынки займов мог бы привести к дополнительному росту ставок, а также более долгому периоду восстановления экономики. Сейчас более разумный способ решения бюджетных проблем — приостановка действия бюджетного правила, которое только в 2022 году может дать 3–5 трлн рублей, считает главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.