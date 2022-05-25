Мораторий на выход: предприниматели требуют доработки закона о внешнем управлении

Законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, внесенный в Госдуму в апреле и уже одобренный в первом чтении, по мнению экспертов, требует доработки. В правительстве и профильных комитетах российского парламента тоже считают, что документ необходимо откорректировать. Подробности дискуссии — в материале «Известий».

Предложения бизнеса и власти

Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект, предлагающий ограничить возможности внешних управляющих в доступе к служебной, коммерческой или банковской тайне компании и ее контрагентов. Также выдвигается идея лишить внешнюю администрацию права участвовать в торгах по продаже акций подконтрольной компании и наделить полной ответственностью за ее действия. Законопроект вызвал озабоченность у представителей бизнеса. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил в Минэкономразвития письмо с пожеланием сделать не такими обширными полномочия внешней администрации, пишут «Ведомости».

Исходя из реалий делового климата, предприниматели предлагают исключить основания для введения внешней администрации, связанные с объективными экономическими причинами и подозрением о прекращении деятельности. Еще один важный пункт: предоставить российским акционерам компании право исполнять функции внешней администрации, поскольку именно они лучше всего осведомлены о состоянии дел в компании и могут максимально быстро приступить к операционному управлению. В нынешнем виде законопроект такую возможность не предусматривает.

Комитет Государственной думы по финансовому рынку видит необходимость включения в закон норм, регулирующих процедуры контроля за KPI организаций в период внешнего управления, которые позволят избежать злоупотреблений внешних управляющих.

Мораторий на выход из капитала

Эксперты считают, что улучшить законопроект можно с помощью нескольких конкретных шагов. Так, политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков предлагает дополнить закон пунктом о введении моратория на отчуждение имущества или выход иностранных инвесторов из капитала совместных предприятий. Это позволит иностранным участникам продолжать выполнение своих обязательств по совместным проектам, в том числе в области промышленной безопасности и охраны труда.

Такие шаги уже предпринимаются на региональном уровне. В законодательное собрание Нижегородской области внесен законопроект о моратории на расторжение инвестиционных соглашений. Мораторий планируют ввести до конца 2022 года. Эта мера принимается для поддержки инвесторов в условиях ухудшения экономической ситуации из-за санкций, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

С такой идеей согласен эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК», доцент финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

— Многие проекты реализовывались совместно, на основе объединения технологий, компетенций и так далее, и это как-то нелогично, когда, скажем, одна компания выходит из проекта и забирает с собой часть того фундамента, на котором строился весь бизнес. Поэтому, безусловно, такой мораторий должен быть. Но, с другой стороны, такой мораторий будет полезен и самим иностранным компаниям, поскольку правильно уже упоминали, что многие компании уходят из России не по своей воле. К ним действительно приходят этакие комиссары в кожанках, которые говорят: давайте накажем Россию, давайте выведем из нее капиталы , — сказал Андрианов в эфире телеканала «Россия 24».

По его мнению, частный бизнес за рубежом будет даже рад такому закону, который не позволит им уйти из российского бизнеса и потерять всё.

Дивиденды оставить в России

Второй шаг предполагает отказ от выплаты дивидендов компаниям из недружественных России стран. Мораторий на выход из капитала позволяет иностранным акционерам продолжать получать дивиденды. Вывести их на счет в зарубежные банки сейчас, по сути, невозможно. И эти средства, по мнению экспертов, целесообразно было бы направлять на развитие предприятий, акционерами которых и являются иностранцы.

— Эти дивиденды надо направлять на специальные счета, и с этих счетов осуществлять финансирование тех проектов, в которых участвуют западные компании. То есть эти деньги должны идти на инвестиционные цели. Я опять-таки думаю, что западные компании тоже будут этому рады, когда ситуация вернется в нормальное русло, они вернутся и получат долю в проекте, который значительно развился, — подчеркивает Андрианов.

Леонид Крутаков уверен, что законопроект должен в первую очередь учитывать экономические и политические интересы России. Он согласен с тем, что надо дать возможность иностранным компаниям вернуться на российский рынок, но сейчас их прибыль и дивиденды должны оставаться внутри страны и расходоваться в интересах России, работать на рост внутреннего производства.

Компенсация потерь

Кто должен компенсировать иностранным компаниям выпадающие доходы и финансовые потери? По мнению экспертов, ответ очевиден — их собственные государства.

В США и Великобритании на правительственном уровне созданы и успешно функционируют учреждения, осуществляющие программы по защите национальных инвесторов и страхованию политических рисков. Так, правительственный департамент Экспортного финансирования Великобритании предоставляет возможность получения полиса страхования зарубежных инвестиций для защиты от возможных убытков, связанных с политическими событиями, которые могут возникнуть в стране, не входящей в Организацию экономического сотрудничества и развития. Полис предполагает покрытие до 90% от суммы убытков.

Контролируемая американским правительством Корпорация по финансированию международного развития США уполномочена сотрудничать с частными компаниями в различных сферах, включая финансирование, долевое инвестирование и страхование политических рисков. Покрытие предполагает до $1 млрд.

Тем не менее США и Великобритания пытаются переложить обязательства по компенсации убытков своим компаниям на третьи страны, инициируя создание новых правовых механизмов.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в аппарате Госдумы, с учетом вызванной инициативой дискуссии парламентарии не будут торопиться с принятием законопроекта. Возможно, в весеннюю сессию он пройдет лишь первое чтение, а ко второму в нем появятся доработки.

Опасения и критика

Согласно документу, внешнее управление могут ввести в тех компаниях, которые не меньше чем на 25% принадлежат инвесторам из недружественных государств. Это может коснуться семи групп важных для экономики России компаний. Законопроект еще не прошел первое чтение, но уже вызвал дискуссию и получил негативные отзывы, в частности от правового управления Госдумы, где его сочли неясным и нечетким, и от комитета по финансовому рынку.

Представители бизнеса усмотрели в проекте множество лазеек для злоупотреблений и угрозу деловому климату в стране. А правительство предложило включить в документ некоторые предприятия оборонного и топливно-энергетического комплекса. Одним словом, законопроект в том виде, в котором он существует сейчас, требует тщательной и кропотливой доработки.

Основные идеи

Проблема удержания иностранного бизнеса и сохранения рабочих мест начала обсуждаться на разных уровнях сразу после введения экономических санкций против России. Результатом этого обсуждения и стал законопроект, представленный в Государственную думу 12 апреля.

Предлагается, что министерства или главы регионов смогут обращаться в межведомственную комиссию (МВК) при Минэкономразвития, которая будет наделена полномочиями принимать подобные решения, с инициативой введения внешнего управления. По решению комиссии ФАС подаст иск в Арбитражный суд Москвы, который сможет блокировать активы компании и не допустить их вывода за рубеж. Функции внешней администрации авторы законопроекта считают нужным передать в ведение ВЭБ.РФ, но МВК имеет право назначить на эту роль и другую структуру.

У внешней администрации есть два пути управления. Первый — передать российским структурам пакет акций зарубежных инвесторов в доверительное управление на полтора года (с возможностью продления). Второй — исполнять обязанности гендиректора компании те же полтора года. Законопроектом допускается, что собственники, владеющие более чем 50% акций, имеют право обратиться в МВК с заявлением о возобновлении деятельности и о продаже акций.

В отношении такой компании может быть проведено замещение активов путем реорганизации в форме выделения. Акции созданного общества можно продавать на торгах в соответствии с законом о банкротстве. При этом у структуры, выполнявшей функции внешней администрации, есть преимущественное право на их покупку. Если желающих не найдется, акции по минимальной цене выкупит государство. Есть одно условие: новый владелец акций обязан сохранить две трети рабочих мест.