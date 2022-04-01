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Хитрый код: производители лекарств просят упростить их маркировку

Иначе в брак будут попадать даже качественные препараты
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Хитрый код: производители лекарств просят упростить их маркировку
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2022-03-31 17:37:51
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Производители лекарств обратились в Минпромторг с просьбой упростить правила маркировки их продукции, сообщили «Известиям» в Ассоциации российских фармпроизводителей. Проблема — в упаковке. В России существует система обязательной маркировки лекарств. Импорт мелованного картона, на котором QR-коды читаются хорошо, остановился. На немелованном картоне цифровые знаки расплываются. Упаковка с некачественным кодом считается браком, то есть должна уничтожаться, даже если сами препараты — качественные. Это — дополнительные убытки. Минпромторг не видит на рынке дефицита картона нужного качества.

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Кляксы на картоне

Производители лекарств просят правительство упростить правила маркировки своей продукции из-за проблем с упаковкой. Письмо соответствующего содержания (есть в распоряжении «Известий») в Минпромторг направила Ассоциация российских фармпроизводителей (АРФП).

Прекращение импорта мелованного картона вынуждает их переходить на российский упаковочный материал. «Однако качество картона, произведенного в России, не позволяет в соответствии с установленными требованиями наносить на него криптокоды, а это приводит к проблемам передачи данных о движении маркируемого товара», — говорится в обращении.

Хитрый код
упаковка лекарства
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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— В свое время мы меняли картон для упаковок на импортный именно из-за требований по маркировке. Поскольку отечественный картон был немелованный, на нем маркировочный QR-код расплывался и становился нечитаемым. А для того, чтобы соблюдать правила, мы должны маркировать каждую упаковку. Сейчас возникли сложности с поставкой импортного картона, а отечественный материал не дотягивает по качеству — QR-коды на нем нечитаемые, — пояснил «Известиям» гендиректор АРФП Виктор Дмитриев.

Упаковка с некачественным кодом считается браком, но фармотрасль сейчас не готова утилизировать лекарства только лишь из-за проблем с маркировкой — это усугубит и без того сложное положение на рынке, добавил он.

— Пока мы еще работаем на старых запасах картона, но скоро пойдут кляксы, и браковать товар мы не будем. Потому что фарма и так в большом кризисе, — добавил Дмитриев.

Обязательная маркировка всех лекарств была введена с 1 января 2020 года. Эту систему разработали, чтобы обеспечить контроль качества препаратов, находящихся в обращении, и бороться с их фальсификацией, объяснили «Известиям» в Минздраве. Маркировка может быть нанесена непосредственно на упаковку или на наклейку, которая, в свою очередь, наносится на упаковку.

Хитрый код
аптека лекарства покупка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Росздравнадзор использует маркировку в том числе в системе мониторинга движения лекарственных средств (МДЛС) для выявления риска дефицита лекарств. МДЛС дает возможность увидеть количество всех лекарств, находящихся в обороте на фармрынке, вплоть до последней упаковки в самом отдаленном районе, рассказали ранее «Известиям» в ведомстве.

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Меньше данных

Проблема с чтением кодов — следствие качества полиграфии, пояснил гендиректор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков.

— Упростить код можно двумя способами: увеличив его размер или сократив количество информации, которое в нем закодировано. В результате код станет крупнее в обоих случаях, поэтому его будет легче нанести — имеющиеся сейчас полиграфические машины с этим справятся. А коды, даже если будут плыть, всё же останутся читаемыми, — отметил он.

В Минпромторге «Известиям» подтвердили получение письма и отметили, что в России производится мелованный картон для упаковки лекарств.

— Также продолжаются импортные поставки из Китая, Южной Кореи и Белоруссии. Более того, на складах дистрибьюторов имеются запасы продукции, в том числе европейских производителей, — добавили в ведомстве.

Хитрый код
картон упаковка лекарства
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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По сведениям оператора системы маркировки ООО «Оператор-ЦРПТ», белорусскими фармпроизводителями в настоящее время используется упаковка белорусского производства, на которую также успешно наносятся коды маркировки в формате DataMatrix (средства идентификации), подчеркнули в Минпромторге.

Исходя из этого, в ведомстве не видят рисков дефицита ни импортного, ни отечественного мелованного картона. Единственным российским производителем мелованного картона, который используется для упаковки, является ЦБК «Кама». Ранее в Минпромторге отмечали, что этот завод полностью обеспечивает потребности в данной продукции.

— Мы пробовали картон «Кама», и он действительно самый оптимальный из российских. Но нам в любом случае нужна альтернатива, потому что они уже один раз останавливали поставки из-за того, что недополучили химикаты из-за рубежа. Что мы будем делать, если история повторится? — отметил Виктор Дмитриев.

В марте о прекращении поставок мелованного картона в РФ объявили финские UPM, Stora Enso, а Metsa Group приостановила деятельность своего завода в Ленинградской области, писали ранее СМИ. Как сообщал «Коммерсантъ», «Кама» в 2022 году планирует выпустить 221 тыс. тонн такого картона при общей потребности в нем в 2021 году среди всех потребителей в 450 тыс. тонн.

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