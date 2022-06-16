«Подпольный рынок»: в России усилят контроль за спиртосодержащими лекарствами

В России усилят контроль за спиртосодержащими лекарствами. Так в стране собираются бороться с окололегальными рынками сбыта: из-за контрафактной алкогольной продукции умирают десятки человек в год. Как такие рынки связаны с фармкомпаниями и как в стране планируют навести порядок в этой отрасли, разбирались «Известия».

Усиление контроля

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) совместно с Росалкогольрегулированием (РАР) улучшит контроль за спиртосодержащими лекарствами. Об этом «Известиям» сообщили в компании.

Ранее глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой дать поручение ведомствам выработать согласованную позицию о регулировании спиртосодержащих лекарств. Теперь РАР получит доступ к системе «Честный знак», что позволит усилить контроль за такими препаратами.

— Сегодня в стране сложилась такая ситуация: РАР видит движение спирта до производителя лекарств. Когда же спирт для создания препаратов становится фармсубстанцией (по сути, это тот же спирт в канистрах), он перестает быть доступен для контроля, — рассказывает заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов. — Соглашение о доступе к информации «Честного знака» о спиртосодержащих препаратах позволит прослеживать движение спирта от начального производства вплоть до потребителя, что полностью исключит возможность сбыта спиртосодержащих препаратов в нелегальных целях.

Подпольный рынок_2 Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Согласно данным Единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта (ЕГАИС), которые РАР предоставил в комитет ГД по экономической политике, в 2022 году в России произошел резкий рост объема производимой фармацевтической субстанции этанола.

Так, в I квартале в стране произвели 1,7 млн декалитров спирта, что в 5,3 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом, по данным Росалкогольрегулирования, потребность фармацевтической отрасли в этаноле осталась прежней и не превышает 4 млн декалитров в год.

Собеседник «Известий» отметил, что в ближайшее время Министерством здравоохранения будут предложены поправки в постановление правительства, которое регулирует доступ к данным системы маркировки.

Маркировка лекарств в России внедряется с 1 июля 2019 года для противодействия распространению контрафактной продукции. После введения маркировки любой потребитель может проверить подлинность препаратов на полках аптек и убедиться в их безопасности, а также отправить жалобу в случае нарушений.

Нелегальный рынок

Спиртосодержащие лекарства — это препараты для медицинского и ветеринарного применения в жидкой форме, содержащие субстанцию этилового спирта. Функция контроля за такими веществами возложена на Росалкогольрегулирование, но сейчас оно не может проследить всю цепочку лекарств в системе ЕГАИС, так как формально это уже не алкоголь, а лекарственный препарат, объясняет «Известиям» руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков.

— Усиление контроля в этой отрасли нужно, потому что известны случаи использования лекарств в качестве основы при производстве контрафактного алкоголя, — говорит он. — Могут проводиться манипуляции с целью сокрытия объемов производства или изменения данных о расходовании спирта. К примеру, для производства партии лекарств необходимо 800 л спирта, а декларируется расход на 1000 л. В таком случае условные 200 л исчезают в неизвестном направлении. Или же при производстве лекарств якобы происходит списание по причине отбраковки (повреждения емкости или разлива жидкости).

По мнению главы «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олега Павлова, взрывной рост производства фармацевтической субстанции этанола тоже может свидетельствовать о формировании нелегального рынка сбыта такой продукции. А такой рынок, как известно, не предполагает контроля за качеством и безопасностью продукции, что может привести к серьезным последствиям.

— Нелегальная алкогольная продукция обычно производится в ангарах, подвалах и других технических помещениях. Создатели стараются извлечь как можно больше прибыли, потому всячески сокращают расходы. Проще всего подделывать водку — для этого может использоваться ручной труд. Низкокачественный или технический спирт (например, для санитайзеров) вручную разбавляется простой водой из-под крана. Для производства виски и других напитков добавляются усилители вкуса и добавки, цена которых существенно ниже оригинального производства. При подделке вина обычно используются виноматериалы — разбавленное сухое вино и добавленный для крепости спирт, — рассказывают «Известиям» в ЦРПТ.

Руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз отмечает, что большая часть нелегальной водки изготавливается из спирта, который производится на подведомственных Минздраву заводах без акциза для создания аптечных спиртосодержащих жидкостей, то есть фактически медицинского спирта.

— Его производят в огромных количествах, и большая часть уходит «налево», на производство нелегальной водки. Видимо, сейчас и хотят усилить контроль за этим спиртом, чтобы четко отслеживать его объемы и дальнейшие продажи, — объясняет он.

Между тем, по словам эксперта, сегодня легальная и нелегальная водка «никак не конкурируют»: у каждой из них свой потребитель из-за существенной разницы в цене — примерно в 2,5 раза. Для первого покупка контрафакта станет «падением», а для второго покупка легальной продукции — «непозволительной роскошью» .

— Потому, если даже уничтожить рынок нелегальной водки, легальной больше не станет — останутся люди, у которых нет денег на нее, а значит, по той же цене они станут покупать другую продукцию кустарного производства. А это может быть еще хуже, — заключает Дробиз.

Риски контрафакта

По мнению экспертов, появление окололегального канала сбыта спирта несет массу рисков: это касается и вреда здоровью потребителей, и причинения экономического ущерба добросовестным производителям и государству.

— Опуская уплату налогов и акцизных сборов, в первую очередь речь идет о безопасности товара. Государство законодательно стремится регулировать рынок алкоголя именно по этой причине. Когда есть прослеживаемость и понимание производителя — есть ответственность бизнеса перед потребителем. При реализации серых схем сбыта главная проблема в том, что нет ответственности за товар, а это традиционно означает отсутствие контроля качества, — говорит в беседе с «Известиями» первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

По мнению депутата, недопустимо, чтобы в XXI веке люди в России травились суррогатным алкоголем — но такое происходит регулярно и часто приводит к смерти. И одна из причин кроется в том, что в стране нет механизмов полного контроля за рынком.

— С одной стороны, есть ЕГАИС, с другой — МДЛП (мониторинг движения лекарственных препаратов. — «Известия»). Можно лишь приветствовать, что у регулятора появится возможность использовать обе эти системы на благо населения. Это позволит сделать жизнь граждан страны безопаснее, а тех, кто наживается ценой здоровья других людей, наоборот, вывести из тени и привлечь к ответственности, — считает он.

По словам заместителя генерального директора ЦРПТ Реваза Юсупова, благодаря обмену данными можно будет отслеживать резкий прирост таких препаратов и сравнивать его с реальными потребностями фармацевтической отрасли. А это, в свою очередь, позволит точечно и качественно проводить необходимые проверки и выявлять нарушителей.