Запретный ввоз: за контрабанду алкоголя и табака из ЕАЭС накажут УК

За контрабанду алкоголя и табака из ЕАЭС планируют наказывать по статьям Уголовного кодекса . Как выяснили «Известия», поправки в законодательство, которые вступят в силу с 1 января 2023 года, подготовил Минфин . В ведомстве информацию подтвердили и отметили, что именно страны союза — основной источник для черного рынка РФ. Во фракциях Госдумы отнеслись к инициативе по-разному. Эксперты считают, что ужесточение наказания сократит нелегальные поставки этих товаров в Россию .

Разгружают в пути

Как выяснили «Известия», с 1 января 2023 года виновных в контрабанде алкоголя и табака из ЕАЭС будут наказывать по нормам Уголовного кодекса РФ . За это преступление по ч. 1 ст. 226.1 им будет грозить срок от трех до пяти лет со штрафом до 1 млн рублей или в размере зарплаты, а также иного дохода за период до пяти лет. Такие поправки в законодательство подготовил Минфин. Документ имеется в распоряжении «Известий».

«Анализ складывающейся к настоящему моменту ситуации свидетельствует, что основным источником наполнения черного рынка такой продукции на территории РФ являются ее нелегальные поставки из других государств — членов союза », — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В пример Минфин приводит исследование табачной продукции, где отмечается неуклонный рост доли нелегальных сигарет, поступающих в Россию.

«По данным одного из аналитических агентств, доля такой продукции за период с 2016 по 2019 год увеличилась с 1,5% до 15,6%. По иным оценкам, до 12,8%. При этом прирост происходит преимущественно за счет нелегальных поставок из других государств — членов союза, доля которых в 2021 году превысила половину от общего объема нелегальной продукции (от 52% до 64%)», — сообщается в документе.

Запретный ввоз Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

Минфин отмечает, что таможенные органы в своей работе фиксируют факты ввоза табака и алкоголя из ЕАЭС под видом провоза через территорию Российской Федерации в другие страны. Так, за 2021 год из общего количества товаров (табака, табачного сырья, табачных изделий) общим весом более 17 тыс. т за пределы России вывезено только 217 т. В 2020 году из таких поставок на 18,6 тыс. т вывоз подтвержден лишь в отношении 1,9 тыс. т .

В пояснительной записке отмечается: есть основания полагать, что остальной объем продукции введен в оборот в РФ недобросовестными лицами путем разгрузки с транспортных средств в пути следования.

Информацию о разработке законопроекта и его вступлении в силу с 2023 года подтвердили в Минфине.

«Данный законопроект разработан для устранения правового пробела, связанного с отсутствием уголовной ответственности за незаконный ввоз табачных изделий и алкогольной продукции в РФ из других государств — членов Евразийского экономического союза. Минфин планирует внести проект документа в правительство России до июля 2022 года. Вступление в силу законопроекта запланировано с 1 января 2023 года », — пояснили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Не спускать в канализацию

Как выяснили «Известия», во фракциях Госдумы отнеслись к инициативе весьма неоднозначно.

— В целом законопроект заслуживает поддержки. У нас внутренний рынок просто завален контрафактной продукцией не только из стран ЕАЭС. Она производится и внутри страны , — заявил «Известиям» зампред фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

По его мнению, изъятую продукцию необходимо не «спускать в канализацию», а перерабатывать и использовать по назначению . Также, по его мнению, необходимо вернуться к предложению партии о введении монополии государства на производство алкоголя.

Запретный ввоз Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В КПРФ считают, что штрафами проблему роста черного рынка не решить.

— Причины роста нелегальной продукции — в высоких налогах, которые сегодня в стоимости продукции занимают 62% . Давайте хотя бы частично освободим от них бизнес. В советское время НДС, НДП не было. Снимите налоговую нагрузку, и бизнес будет работать эффективнее, не уходя в тень, — заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, член КПРФ Николай Арефьев.

По его словам, повышение цены на табак и алкоголь приводит к тому, что люди начинают искать альтернативу и покупать его не в официальных магазинах, а на черном рынке, который поэтому и процветает.

Глава комитета Госдумы по защите конкуренции, зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Валерий Гартунг сообщил «Известиям», что внимательно изучит законопроект, после того как его внесут в нижнюю палату. В целом депутат к контрафактной продукции относится отрицательно, так как ее качество оставляет желать лучшего.

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) — операторе системы цифровой маркировки «Честный знак» — заявили, что приветствуют усиление контроля за нелегальным оборотом алкоголя и табачной продукции, которая ввозится в Россию из других стран ЕАЭС.

— С момента внедрения маркировки в России фиксируется снижение уровня нелегального оборота табачной продукции . Впервые за несколько лет этот показатель начал снижаться — с 15,6% от оборота до 11,2%. В предыдущие годы этот показатель только удваивался. Снижение произошло в первую очередь благодаря внедрению системы «Честный знак», за счет существенного обеления рынка, закрытия нелегальных фабрик, — заявил «Известиям» замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

По его словам, остаются примеры, когда табачную продукцию продолжают незаконно ввозить в Россию с территории стран ЕАЭС. Зачастую — в составе транзитных грузов, следующих за пределы РФ, которые не подлежат обязательной маркировке средствами идентификации.

Запретный ввоз Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— При этом табачная продукция не вывозится за границу, а разгружается на территории России . Сегодня за использование такого незаконного ввоза табачных изделий в РФ из государств — членов союза уголовная ответственность не установлена . Маркировка табачной продукции — эффективное средство для выявления правонарушителей, реализующих описанный механизм незаконного ввоза табачной продукции, — пояснил эксперт.

Он также напомнил, что на территории ЕАЭС сегодня действует упрощенная процедура таможенного контроля. Например, не требуется таможенное оформление, груз может проверяться лишь выборочно мобильными бригадами ФТС при его движении по территории страны.

При этом, по его словам, для усиления контроля ввоза в Россию из стран ЕАЭС продукции, подлежащей обязательной маркировке, уже ведется работа по автоматизации проверки сведений, которые импортеры предоставляют таможенникам.