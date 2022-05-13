 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Трезвое решение: можно ли разрешить регионам тотальный запрет продажи алкоголя

Якутские парламентарии просят права ограничить торговлю спиртным в заведениях общепита
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) разработали и внесли в Госдуму законопроект, по которому предлагается дать регионам больше полномочий по ограничению торговли спиртным. Если сейчас местные власти могут запрещать розничную продажу алкоголя в магазинах, то в случае принятия инициативы регионы смогут запрещать в отдельных населенных пунктах торговлю спиртным и заведениям общественного питания. Что из этого может получиться — разбирались «Известия».

Пробочный сбор: что будет с ценами на алкоголь в новом году
Эксперты предсказывают неравномерное подорожание

Каких полномочий хотят в Якутии

В законопроекте говорится, что документ разработан в связи с многочисленными обращениями граждан, которые проживают в населенных пунктах, где действует полный запрет на продажу алкогольной продукции.

«Население региона негативно относится к размещению кафе, баров, торгующих алкоголем в населенных пунктах, в которых действует полный запрет на продажу алкогольной продукции», — указывается в пояснительной записке.

В связи с этим предлагается внести изменения, по которым регионам могут дать право устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания — в том числе полный запрет на это в некоторых населенных пунктах. Ограничения предлагается принимать на основании решения схода граждан.

Трезвое решение
якутия алкоголь
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Тары не надо: в России запретят продавать крепкий алкоголь в пластике
Законопроект может быть принят в первом чтении уже 15 февраля

Сейчас местные власти вправе вводить сухой закон, но положения его не распространяются на организации общепита: то есть бары и кафе вполне успешно существуют даже в населенных пунктах, где алкоголь запрещен.

Для Якутии история очень актуальная. Как сообщили «Известиям» в Государственном собрании, сейчас там 188 населенных пунктов, в которых существует запрет на розничную продажу алкогольной продукции.

— В этих населенных пунктах алкогольную продукцию могут продавать только в пунктах общественного питания, в которых без лицензии можно продавать пиво, пивные напитки, сидр, медовуху, пуаре, — сообщили в Ил Тумэне.

Вот с этими пунктами общественного питания и предлагается бороться.

Какова ситуация с алкоголизмом в Якутии

По данным Якутского республиканского наркологического диспансера, за последние пять лет в республике отмечается снижение показателей заболеваемости наркологическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя. Суммарное число потребителей алкоголя — в том числе больных алкоголизмом, алкогольными психозами — в 2021 году составило 15 421 человека, хотя пять лет назад показатель был 17 367 человек. Алкоголизм чаще всего регистрируется в регионе среди людей в возрасте 40–59 лет (47% от всех выявленных больных), еще 38% — в возрасте от 20 до 39 лет.

Медвежья заслуга: в России будут штрафовать за покупку алкоголя детям
Когда наказание может быть прописано в КоАПе

Однако ситуация на фоне общероссийской по-прежнему не лучшая: заболеваемость от алкогольной зависимости в 2021 году в регионе составила 1330,5 больных на 100 тыс. населения, что на 64% выше показателя по России и на 11,2% выше данных по Дальневосточному федеральному округу.

Первичная заболеваемость алкоголизмом также снижается, но она по-прежнему более чем в два раза выше, чем в среднем по России, отмечают в Ил Тумэне.

— Хотя уровень преступности в республике остается самым низким среди регионов Дальневосточного федерального округа, в том числе по тяжким и особо тяжким составам преступлений, Якутия продолжает входить в число 10 регионов РФ с наибольшим удельным весом преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в Государственном собрании.

По данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА», предоставленным «Известиям», розничная продажа алкогольной продукции — без пива, сидра и прочих разрешенных в общепите напитков — в Якутии с 2017 по 2021 год снизилась, но незначительно — с 1343 тыс. декалитров до 1294 тыс. декалитров.

Трезвое решение
алкоголь магазин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин замечает, что Якутия — особый регион в контексте борьбы за трезвый образ жизни.

Вирусная пол-литра: как алкоголь помогает COVID-19 проникать в легкие
Почему хронические пьяницы чаще теряют обоняние и болеют тяжелыми формами пневмонии при коронавирусе

— Это важно для местного населения, потому что традиционно коренные народы Якутии и Крайнего Севера относятся к такому генотипу, который подвержен негативному влиянию алкоголя больше, чем другие, — сказал он «Известиям». — Там быстрое происходит спивание, более негативные последствия наступают при употреблении алкоголя. Поэтому и вводятся такие жесткие ограничения — вплоть до сухого закона.

По его словам, в Якутии появились «псевдоточки общепита», которые на самом деле торгуют и пивом, и другим алкоголем — продают в открытой таре вино. Именно их и хотят регулировать в республике.

Аналитический психолог Сергей Князев замечает, что представитель северных народов будет чувствовать себя после употребления алкоголя хуже из-за исторически сложившегося рациона питания, богатого жирами и белками.

— Так было легче переносить низкие температуры, но низкое количество углеводов в рационе, в свою очередь, привело к тому, что расщепляющие алкоголь ферменты вырабатываются в недостаточном количестве, — пояснил он «Известиям». — Всё это в совокупности и привело к снижению популяционной толерантности к алкоголю. И эта причина действительно вынуждает к использованию запретительных мер. Так что решение властей, на мой взгляд, трезво и напрямую обусловлено сложившейся ситуацией.

Почему мера нужна регионам

Водка на вынос: алкоголь попал в число самых похищаемых продуктов
Что еще крадут россияне в магазинах и какая ответственность за это грозит

Председатель Общероссийского профсоюза медиаторов юрист Владимир Кузнецов замечает: опыт сухих дней и сухих законов на локальной территории может показать, насколько эффективны предлагаемые якутскими депутатами меры. Он указывает, что в столице Тувы Кызыле, например, запретили продавать алкоголь с 1 по 10 мая.

— И как показывают исследования, введение «сухих дней» является достаточно эффективной мерой, поскольку за счет этой меры статистически происходит снижение криминогенных эпизодов, — сказал Кузнецов «Известиям». — Но если говорить о полноценном запрете продажи алкоголя — на федеральном уровне, то и исследования, и история показывают, что подобные меры являются, наоборот, контрпродуктивными, поскольку повышают общественное волнение и провоцируют распространение контрафактного алкоголя.

Тем не менее, полагает он, в случае Якутии подобные изменения могли бы оказаться эффективными — с учетом непереносимости алкоголя у коренных народов. Кузнецов полагает, что было бы верно доверять вопрос ограничения продажи алкоголя непосредственно местным властям, так как они опираются на мнение граждан.

— Однако система запретов/ограничений в целом неспособна разрешить проблему алкоголизации населения, — подчеркивает Кузнецов. — В данном вопросе стоит подходить всё же с позиции повышения уровня общей культуры и благосостояния населения.

Трезвое решение
запрет алкоголь магазин
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Павел Шапкин замечает, что предложение это уже не первое: с подобными инициативами выходили ранее и другие регионы, и депутаты Госдумы. В частности, в 2020 году законопроект о праве регионов устанавливать дополнительные ограничения на торговлю алкоголем вносили в Госдуму Сергей Миронов и Михаил Емельянов. Тогда они тоже предлагали разрешить регионам ограничивать продажу алкогольной продукции в том числе при оказании услуг общественного питания.

Чувство вина: бывают ли люди, не страдающие похмельем
На тяжелое состояние влияют активность ферментов и выбор напитка

Шапкин полагает, что такое право можно было бы дать регионам, так как местным властям более понятна ситуация на местах. Кроме того, это не будет обязанностью регионов, а только правом. Шапкин замечает, что в развитых странах также стараются решать вопрос с продажей алкоголя — либо госмонополией, либо квотированием торговых точек. Регионы же могли бы сами обосновывать ограничения.

— Были инициативы по ограничению времени в ряде регионов, в том числе в Московской области, когда приходилось их потом отменять — возникал резкий рост нелегальной торговли алкоголем, что еще хуже, — говорит эксперт. — Но право такое должно быть, более того — не только у регионов, но и у муниципалитетов, органов местного самоуправления.

Профильные ведомства осторожно ответили на вопрос «Известий» о возможности передачи таких полномочий регионам, не показав прямо свою позицию относительно инициативы якутских депутатов. Так, Минздрав указал, что «доказана прямая взаимосвязь между снижением потребления алкоголя, с одной стороны, и травматизма, смертности от внешних причин и обострений неинфекционных заболеваний — инфарктов, инсультов, тяжелых аритмий — с другой», и там, где ограничения по продаже алкоголя вводились, они показывали свою эффективность.

В Росалкогольрегулировании указали, что ограничения продаж алкоголя в ночное время действуют на всей территории страны и регионы уже имеют право расширять действие этих ограничений. Однако в ведомстве не стали комментировать инициативу о расширении полномочий, указав, что вопросы госполитики на алкогольном рынке находятся в ведении Минфина.

В Минфине же ограничились ответом, что этот законопроект на рассмотрение в министерство пока не поступал.

Почему сухой закон не нужен

Однако достаточно большое количество экспертов со скепсисом отнеслись к идее якутских депутатов. Так, директор Центра ЦИФРРА Вадим Дробиз заметил, что в республике с 2015 года ведется очень активная борьба с легальной розницей — сокращаются торговые точки, время продаж легальной продукции, увеличивается расстояние розничного алкоголя от потребителя, появляются «трезвые населенные пункты».

Стопки сигнал: в России выросло потребление водки
Какие регионы стали лидерами по продажам традиционного спиртного

— Но всё это негативно влияет на легальный рынок и создает дополнительный стимул для развития нелегальной розницы, — заявил он «Известиям». — Передвижение алкогольных точек на якобы всё более дальние и безопасные расстояния от соцобъектов — не более чем привычная форма отчета чиновников о проделанной работе по оздоровлению населения и борьбе с алкоголизацией и не имеет вообще никакой связи с потреблением.

С ним согласна клинический психолог, эксперт по зависимостям Олеся Иневская, которая называет подобные жесткие меры игрой со статистикой, а не препятствованием алкоголизации населения.

— Государство таким образом отчитывается о снижении количества потребляемых литров спирта на человека в год, — сказала она «Известиям». — В реальности после введения жестких мер в Якутии выросло количество смертельных отравлений от спиртосодержащей продукции: люди ездят в соседние районы, покупают из-под полы или производят домашние вина и самогон. Мозг зависимого устроен таким образом, что страх наказания, запрет и пагубные последствия не избавляют от желания употребить и не являются эффективными.

Сергей Князев замечает, что логику сторонников тотальных запретов можно понять — окружение задает рамки восприятия реальности, и если исключить алкогольную тему, то со временем люди потенциально могут отказаться от спиртного полностью.

Трезвое решение
якутск жители
Фото: РИА Новости/Андрей Сорокин

— Другое дело, что река, перекрытая в одном месте, в любом случае найдет способ преодолеть препятствие — и чем сильнее препятствие, тем сильнее будет давление воды, — заметил он. — Что собственно и происходит в случае введения тотальных запретительных мер. Но рекой можно управлять, если ее перекрывать постепенно. Всё то же самое верно и в отношении запретительных мер.

Повышая градусы: рост цен не снизит рекордную доступность водки
Относительно средней зарплаты спиртное остается чуть ли не самым дешевым за последние 500 лет

Он замечает, что тотальные запреты приводят к развитию черного рынка и самогоноварения, как это происходило при введении сухих законов по всему миру, а постепенные (с введением достаточной альтернативы и развитием профилактики) давали время населению на перестройку. Но если ситуация в отдельном регионе или населенном пункте действительно катастрофическая, то стоит довериться местному населению и власти в таких вопросах — эти меры могли бы помочь в краткосрочной перспективе.

Первый зампред комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Андрей Белоглазов заявил, что в целом настороженно относится к инициативам, которые несут ограничения для людей.

— Невозможно законодательными инициативами запретительного характера достигать положительного результата — тут же будут востребованы услуги подпольного рынка, — сказал он «Известиям». — Сильно сомневаюсь, что после принятия регионального закона о запрете торговли алкоголем уменьшится число лиц с алкогольной зависимостью. Слишком это легкий путь решения застарелой проблемы. Населенный пункт Китайской стеной не обнесешь и пункт пропуска с функцией досмотра не организуешь.

Доцент Факультета экономических наук НИУ ВШЭ Татьяна Коссова отмечает, что не встречала исследований, которые могли бы дать ответ на вопрос о том, как сухой закон на отдельно взятой локальной территории на эту территорию влияет впоследствии.

Еще по сто: в России поднимают цену на крепкий алкоголь
«Водочные деньги» помогут бюджету

— Но были сообщения, что даже ограничения продаж в зоне, приближенной к автодорогам, приводили к серьезной потере доходов в отелях и туристической индустрии, а также к сокращению налоговых поступлений, — сказала она «Известиям». — Естественное следствие введение полного запрета продаж — возникновение теневого рынка и переход на суррогаты, что чревато ростом числа отравлений. В результате регион недополучит доходов, а эффект может оказаться далеким от желаемого. С налаживанием подпольных поставок из других регионов, в которых нет строгих ограничений, проблем не возникнет.

По ее мнению, при принятии подобных решений следует опираться на результаты расчетов.

Какова альтернатива

Сергей Князев замечает, что алкогольная зависимость имеет биопсихосоциальную модель, в которой учитывается физическое здоровье человека, взаимоотношения с социумом, отношения с собой и система ценностей человека.

— Тотальный запрет затрагивает только биологическую сферу и косвенно социальную: в краткосрочной перспективе это поможет, — говорит он. — Но чтобы сработало и в долгосрочной, важно затрагивать и остальные сферы. Это уже про качество жизни человека, про развитие личности, про его социальное окружение и многое другое. По этой причине такое большое значение имеет профилактика употребления и в целом ситуация с развитием личности человека.

Трезвое решение
рюмка алкоголь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Уйти в отказ: ученые указали на опасность алкоголя в любых дозах
Спиртное не служит защитой от ранней смерти

По его словам, помогла бы разработка здоровой альтернативы, которая будет затрагивать не только посетителей баров, но и остальные срезы населения. Бары будут появляться, если в селе человеку больше нечем заняться. Но уровень алкоголизации начнет снижаться, если появятся спортивные комплексы, клубы по интересам, игровые зоны, различные мероприятия.

— Важно создавать среду, в которой человек будет меняться, искать новые ценности и смыслы, а не запрещать ему что-то делать, — говорит Князев. — Принудительность в долгосрочной перспективе бессмысленна, так как подобные изменения — это всегда про перестройку собственной личности. Заставить это сделать невозможно. Ну и, конечно же, не стоит рассчитывать на быстрые изменения. Это работа на поколения вперед.

— Необходимо системно заниматься молодежью, развивать внутренний туризм, внедрять активный отдых, не жалеть денег на спорт, развивать человеческий капитал, — сказал Белоглазов.

Олеся Иневская полагает, что нужно начать с самой культуры потребления — нужна информационная политика, разъясняющая, откуда берется тяга к употреблению, почему одни люди становятся зависимыми, а другие нет, какую роль в этом играет семья и окружающая среда.

— Необходима также борьба со стигматизацией зависимых, доступная анонимная психиатрическая и наркологическая помощь, а также социальные лифты для излечившихся в стойкой ремиссии, — сказала она.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022