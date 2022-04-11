Медвежья заслуга: в России будут штрафовать за покупку алкоголя детям

В КоАП планируют внести наказание за приобретение для несовершеннолетних алкоголя, психотропных или одурманивающих веществ. За это преступление гражданам будут грозить штрафы до 3 тыс. рублей. Как выяснили «Известия», такой законопроект Госдума может принять в мае. В большинстве фракций считают, что за подобную «услугу» наказание может быть и выше. Профильные специалисты и врачи уверены: норма пойдет на пользу в борьбе с алкоголизацией населения, но важна и профилактика.

Побороть алкоголизм

Как выяснили «Известия», Госдума в мае рассмотрит законопроект госсовета Удмуртии «О внесении изменения в статью 6.10 КоАП РФ». Документом предлагается установить новое наказание для граждан за покупку для несовершеннолетних алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также потенциально опасных психотропных или одурманивающих веществ.

Эту информацию «Известиям» подтвердили в аппарате Госдумы, а также в ряде комитетов.

— Детский алкоголизм — глобальная проблема, многоуровневая. Решать ее надо в комплексе. По некоторым данным, в России за год потребление алкоголя на одного человека увеличилось на 5 л. Алкоголизм молодеет. Кто из нас не видел стайки подростков, сидящих где-нибудь на лавочке с бутылками пива и сигаретами. Кто же это остановит, если у нас не предусмотрена ответственность за покупку спиртного детям, — заявил «Известиям» зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

В связи с этим вполне логично принять законопроект и заполнить существующий пробел в законодательстве. При этом Анатолий Выборный убежден, что размер штрафа нужно увеличить до 5–10 тыс. рублей.

Как поясняют авторы законопроекта, причиной его разработки стал рост случаев употребления спиртных напитков несовершеннолетними в Удмуртии.

«Из общего числа состоящих на диспансерном наблюдении несовершеннолетних 76% наблюдаются в связи с проблемами, связанными преимущественно с пагубным употреблением алкоголя, в меньшей степени — с алкогольной зависимостью», — говорится в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении «Известий».

В ней отмечается, что больше половины административных протоколов в республике по ст. 20.20 КоАП РФ («Распитие алкогольной продукции в запрещенных местах») выносится по факту приобретения алкоголя несовершеннолетними. В 2019 году из 282 случаев таких оказалось 158. Это 56% от общего числа. В 2020 году — 402 против 233 — 57,9% соответственно.

Еще больше протоколов выносится по ст. 20.22 КоАП РФ за появление в общественных местах несовершеннолетних в состоянии опьянения. Так, в 2019 году всего их было вынесено 825, из них 469 пришлось на подростков. В 2020-м их число составило 629 против 317.

«Ст. 6.10 КоАП РФ предусмотрена ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, выраженное в уговорах, угощениях, обещании каких-либо выгод, обмане, угрозах. Но этой статьей не предусмотрено наступление ответственности за приобретение этой продукции, в связи с чем виновные лица уходят от ответственности», — поясняют авторы законопроекта.

Как сообщали «Известия» ранее, по итогам 2021 года объемы реализации всей алкогольной продукции в РФ выросли на 0,7% и составили 982,3 млн дал. Потребление водки на одного человека увеличилось на 2%, до 5 л на человека.

При этом в апреле прошлого года глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что с 2010 года потребление алкоголя на душу населения сократилось на 32% (с 15,8 до 10,8 л этанола на лиц старше 15 лет). По его словам, особенно значительно показатели потребления алкоголя снизились среди подростков.

Наказать сильнее

В большинстве фракций к законопроекту отнеслись позитивно. При этом парламентарии считают, что наказание за такую покупку должно быть гораздо строже, чем предлагают авторы.

— Я всегда готов поддерживать подобные разумные и логичные законопроекты, но величина штрафа, на мой взгляд, не соответствует степени вины. Ведь фактически такая покупка означает соучастие в преступлении. Конечно, наказание должно быть более серьезным, чтобы было неповадно, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов.

В пример депутат привел размер штрафов за простой репост в соцсетях (от 300 до 500 тыс. рублей), а тут фактически идет речь о здоровье и жизни детей.

Зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев заявил, что партия внимательно изучит законопроект ближе к сроку его рассмотрения нижней палатой. «Безусловно, нам небезразлична эта ситуация. Дети должны быть защищены», — подчеркнул парламентарий.

Аналогичного мнения придерживаются в ЛДПР. Как сообщили «Известиям» во фракции, предлагаемая норма абсолютно логичная, однако наказание явно несущественно. Поэтому партия также внимательно изучит законопроект.

А вот в КПРФ считают инициативу избыточной.

— Лично меня никто ни разу из представителей молодого поколения не просил купить алкоголь или психотропные средства. О таких случаях я не слышал и в субъектах, которые я представляю в Госдуме, — Астраханской, Волгоградской областях и Калмыкии. Хотя, наверное, есть единичные случаи, но ради этого не надо принимать специальный законопроект, — пояснил депутат КПРФ Николай Арефьев.

Кандидат психологических наук, член-корреспондент Академии педагогических и социальных наук Виктория Барцалкина заявила «Известиям», что проблема детского и подросткового алкоголизма очень актуальна для России.

— К сожалению, сегодня у нас нет точной статистики о том, сколько детей употребляют алкоголь. Но по косвенным данным можно судить, что она существенна. Об этом я могу сказать как руководитель центра многопрофильной помощи. Когда мы анализируем причины появления болезни у взрослых, то, как правило, они кроются в подростковом, а иногда и младшем школьном возрасте. И таких больных меньше не становится, — пояснила она.

По ее словам, безусловно, законопроект заслуживает поддержки, однако одним его принятием проблема не решится. Поэтому важна и профилактическая работа, которая в масштабах страны сегодня практически не ведется. Почти все старшие школьники сегодня уже пробовали алкоголь. При этом она отметила, что в отличие от западных стран в России нет такой профессии, как профилактолог. Это очень необходимые профессионалы, которые могут давать людям установку на трезвость, считает эксперт.

Президент Независимой наркологической гильдии, врач-нарколог, эксперт Общественной палаты Руслан Исаев считает, что проблема детского алкоголизма актуальна в России с начала 90-х годов. Что же касается законопроекта, то здесь особенно важно будет наказание не для взрослых как таковых, а для тех, кто недавно еще был несовершеннолетним: «Ведь известно, что молодые люди употребляют спиртное, как правило, в компаниях: одним уже его можно, а другим нельзя». Поэтому это очень своевременная норма, которая закроет эту лазейку, считает эксперт.