Реклама
Прямой эфир
Мир
Опубликовано совместное заявление Путина и Эрдогана после переговоров в Сочи
Экономика
Совет Евросоюза окончательно утвердил план снижения потребления газа на 15%
Мир
Россия запретит въезд 62 гражданам Канады в качестве ответной меры
Мир
Три судна с кукурузой вышли из Одессы и Черноморска
Мир
Белый дом осудил санкции Китая против Пелоси
Мир
Сирены воздушной тревоги сработали в центре и на юге Израиля
Происшествия
Мощный сель сошел в Кабардино-Балкарии
Мир
Байден выразил надежду на обмен Грайнер
Общество
В туротрасли прокомментировали приостановку Латвией выдачи виз россиянам
Мир
В армию Израиля призовут до 25 тыс. резервистов
Мир
Болгария приостановила выдачу виз россиянам
Политика
Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате поставок газа в рублях

В России интернет-магазины начнут наказывать за подделки

На маркетплейсы возложат ответственность за продажу подделок и товаров без маркировки
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Онлайн-платформы для покупки товаров в интернете начнут привлекать к ответственности за продажу подделок и товара без маркировки. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Держи карман шире: расходы россиян выросли
По мнению экспертов, профиль потребительского рынка изменился очень неравномерно

Согласно документу, с 1 марта 2023 года маркетплейсы обязуются следить за тем, чтобы весь ассортимент товара был промаркирован. Это должны делать производители и импортеры, однако при выявлении нарушения ответственность ляжет также на площадку.

Кроме того, маркетплейсы должны будут передавать соответствующую информацию в систему маркировки «Честный знак». Она призвана снизить количество поддельных товаров. В системе, которая была запущена в 2019 году, товару присваивается цифровой код, гарантирующий подлинность продукции, передает «Газета.Ru».

12 июля член Ассоциации юристов России Виргиния Вартанова рассказала, как покупателям маркетплейсов вернуть деньги за некачественный или поддельный товар. Она отметила, что обычно достаточно обратиться с жалобой к продавцу, изложив подробно свои претензии к качеству товара, после чего продавец возместит денежные средства. Кроме того, можно запросить моральную компенсацию за причиненный товаром ненадлежащего качества вред: для этого покупателю необходимо обратиться в суд.

В том же месяце заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский заявил, что интернет-магазин Wildberries становится каналом для сбыта контрафакта. Он подчеркнул, что на маркетплейсе были зафиксированы случаи продажи рецептурных лекарств, БАДов и поддельных брендов обуви.

Позднее в Wildberries сообщили о запуске системы выявления подделок на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022