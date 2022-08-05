В России интернет-магазины начнут наказывать за подделки

Онлайн-платформы для покупки товаров в интернете начнут привлекать к ответственности за продажу подделок и товара без маркировки. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документу, с 1 марта 2023 года маркетплейсы обязуются следить за тем, чтобы весь ассортимент товара был промаркирован. Это должны делать производители и импортеры, однако при выявлении нарушения ответственность ляжет также на площадку.

Кроме того, маркетплейсы должны будут передавать соответствующую информацию в систему маркировки «Честный знак». Она призвана снизить количество поддельных товаров. В системе, которая была запущена в 2019 году, товару присваивается цифровой код, гарантирующий подлинность продукции, передает «Газета.Ru».

12 июля член Ассоциации юристов России Виргиния Вартанова рассказала, как покупателям маркетплейсов вернуть деньги за некачественный или поддельный товар. Она отметила, что обычно достаточно обратиться с жалобой к продавцу, изложив подробно свои претензии к качеству товара, после чего продавец возместит денежные средства. Кроме того, можно запросить моральную компенсацию за причиненный товаром ненадлежащего качества вред: для этого покупателю необходимо обратиться в суд.

В том же месяце заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский заявил, что интернет-магазин Wildberries становится каналом для сбыта контрафакта. Он подчеркнул, что на маркетплейсе были зафиксированы случаи продажи рецептурных лекарств, БАДов и поддельных брендов обуви.

Позднее в Wildberries сообщили о запуске системы выявления подделок на основе искусственного интеллекта (ИИ).