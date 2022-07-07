В Минпромторге Wildberries назвали каналом сбыта контрафакта

Директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Владислав Заславский в четверг, 7 июля, сказал «РИА Новости», что Wildberries становится каналом сбыта контрафакта.

«Сегодня эта компания действительно становится каналом сбыта контрафакта, и об этом свидетельствуют многочисленные жалобы, как от потребителей, поступающие в адрес Минпромторга, так и от представителей сообществ, например, союз кожевников», — подчеркнул он во время круглого стола в Государственной думе, обсуждая защиту населения от контрафакта и фальсификации при параллельном импорте.

Заславский обратил внимание на то, что на маркетплейсе были зафиксированы случаи продажи рецептурных лекарств, БАДов и поддельных брендов обуви.

Тем временем Wildberries сообщил о готовности создания системы, которая помогла бы пресекать подобные продажи через свою площадку.

Ранее в этот день сообщалось о возможной маркировке товаров параллельного импорта на маркетплейсах. Минпромторг пообещал рассмотреть эту инициативу.

Президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в РФ на 2022 год, 28 июня. Документ наделяет правительство правом определять товары, к которым могут не применять отдельные положения о защите исключительных прав. Таким образом российские компании, ввозящие в РФ товары без разрешения правообладателя, ограждают от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

Первым крупным ритейлером, который подтвердил, что начал продавать электронику, ввезенную в Россию через параллельный импорт, стал «Связной».

В мае Минпромторг утвердил список из 50 товарных категорий для параллельного импорта. Там отметили, что перечень будет пересматриваться раз в квартал. Изменения будут вноситься на основании мониторинга товаров.

В Роспотребнадзоре заявили, что при параллельном импорте потребитель не лишается каких-то своих прав.