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Роспотребнадзор дал советы при покупке товаров по параллельному импорту

Ретейлеры начали ввозить электронику в Россию в обход санкций

«Ъ»: ретейлеры начали ввозить в Россию электронику через параллельный импорт
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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«Связной» — первый крупный ретейлер, который подтвердил, что начал ввозить в Россию электронику через параллельный импорт. Об этом в четверг, 23 июня, сообщает «Коммерсантъ».

Выключение из правил: часть смартфонов Samsung не активируются в РФ
Как можно разблокировать гаджеты, поставленные по параллельному импорту

Отмечается, что речь идет о смартфонах и часах Samsung, последней линейке iPhone и игровых приставках PlayStation, Xbox и Nintendo.

По словам представителя компании, устройства будут стоить дороже на 10–20%, чем те, что были ввезены в Россию до начала спецоперации по защите Донбасса.

«Все эти товары предназначены только для стран ЕАЭС, поэтому проблем с активацией устройств не будет. На все девайсы распространяется сервисное обслуживание», — пояснили в «Связном».

Ранее в этот день в Роспотребнадзоре сообщили, что при параллельном импорте потребитель не лишается каких-то своих прав. При этом, безусловно, продавцу придется во многих случаях взять на себя дополнительные обязательства. Так, продавец должен обеспечить гарантийное обслуживание, замену товара или возврат денег в случае его неработоспособности, ремонт в случае выхода из строя не по вине покупателя. В Роспотребнадзоре не исключили, что могут возникать временные сложности с сервисным обслуживанием.

До этого, 17 июня, стало известно, что многие импортеры воспользовались параллельным импортом, закупая смартфоны Samsung, но выбирали модели по низкой стоимости, которые часто являются операторскими и не могут использоваться вне сетей конкретного оператора, а их разблокировка производится за дополнительную плату.

Ранее в этот же день собеседник «Известий», близкий к одному из ритейлеров, рассказал, что часть смартфонов Samsung, поставляемых в рамках параллельного импорта, невозможно активировать в РФ. Он отметил, что включить новый аппарат, вставив в него SIM-карту российского оператора, не получится, если устройство не предназначено для продажи в странах ЕАЭС.

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