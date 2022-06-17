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Источник назвал стоимость активации смартфонов Samsung

Источник рассказал о стоимости активации купленных по параллельному импорту смартфонов Samsung
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Многие импортеры воспользовались параллельным импортом, закупая смартфоны Samsung, но выбирали модели по низкой стоимости, которые часто являются операторскими и не могут использоваться вне сетей конкретного оператора, а их разблокировка производится за дополнительную плату. Об этом заявил «Известиям» источник, близкий к компании, 17 июня.

Выключение из правил: часть смартфонов Samsung не активируются в РФ
Как можно разблокировать гаджеты, поставленные по параллельному импорту

Ранее в этот же день собеседник «Известий», близкий к одному из ритейлеров, рассказал, что часть смартфонов Samsung, поставляемых в рамках параллельного импорта, невозможно активировать в РФ. Он отметил, что включить новый аппарат, вставив в него SIM-карту российского оператора, не получится, если устройство не предназначено для продажи в странах ЕАЭС. Чтобы активировать устройство, в него надо вставить SIM-карту оператора, работающего в географической зоне, куда Samsung официально отгрузил гаджет, и проговорить по нему несколько минут, объяснил источник «Известий». С iPhone подобных проблем нет, добавил он.

«Разблокировка стоит отдельных денег — стоимость этой процедуры может доходить до $100 за штуку. Как результат, такие аппараты продать крайне сложно — проблема в том, что новые импортеры не имеют такого опыта, отсюда их неудачи», — полагает источник, близкий к Samsung.

Но постепенно опыт возникнет и проблема исчезнет, выразил надежду он.

Политика по региональным ограничениям много лет существует на глобальном уровне и не является специфичной для страны, где происходит активация телефона, сообщили «Известиям» в Samsung.

Если пользователь не активировал смартфон, предназначенный для другого рынка, в стране приобретения, он может обратиться за услугой негарантийного сервисного обслуживания в стране использования, говорят в компании. По сервисной статистике порядок обращений пользователей по данным вопросам составляет не более 15 обращений в месяц по всей России, утверждают в Samsung.

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