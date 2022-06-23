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Роспотребнадзор дал советы при покупке товаров по параллельному импорту

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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При параллельном импорте потребитель не лишается каких-то своих прав, заявили «Известиям» в пресс-службе Роспотрбнадзора. При этом, безусловно, продавцу придется во многих случаях взять на себя дополнительные обязательства, добавили там.

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«Так, он должен тщательнее, особенно это касается технически сложных товаров, подбирать продукцию с точки зрения ее качества. Например, телефон может быть, как это принято говорить, залочен, то есть работать с SIM-картой определенного иностранного оператора и быть бесполезен для российского потребителя. Нельзя исключать, что в условиях санкций производители могут вводить ограничения на работу электроники и гаджетов в определенном регионе. Однако все права потребителей, которые заложены в законе, распространяются и на этот частный случай», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Там подчеркнули: продавец должен обеспечить гарантийное обслуживание, замену товара или возврат денег в случае его неработоспособности, ремонт в случае выхода из строя не по вине покупателя. В Роспотребнадзоре не исключили, что могут возникать временные сложности с сервисным обслуживанием, пока не восстановятся логистические цепочки и механизм параллельного импорта не будет обкатан. В ведомстве посоветовали ориентироваться при покупке на наличие гарантийного обслуживания и его срок.

«Если продавец добросовестный, то потребителю совершенно неважно, каким образом ввезен товар, поскольку он берет на себя ответственность за качество. Если на электронику гарантийный срок составляет два года, а на бытовую крупную технику, например, холодильники, — три, то покупатель может рассчитывать на то, что его права будут защищены. А если срок совсем небольшой — несколько недель, то от покупки лучше отказаться», — отметили в службе.

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